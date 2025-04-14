九龍樂善堂獲社會創新及創業發展基金撥款資助，在深水埗及油尖旺區推行為期兩年「友智識」長者數碼共融計劃，於4月12日(六)假西九龍中心舉行以「長者數碼共融及智慧樂活」為主題的數碼樂活日活動，並邀請到深水埗民政事務處民政事務專員黃昕然太平紳士、油尖旺民政事務處民政事務專員余健強太平紳士、創新科技及工業局數字政策辦公室總管理參議主任陳懿先生及樂善堂第二副主席董貺漄先生擔任主禮嘉賓。同場亦獲香港警務處深水埗警區及旺角警區警民關係組孫思明警長及李佩珊警長、一眾深水埗及油尖旺區區議員、支持及贊助代表與及樂善堂常務總理出席支持。



樂善堂「友智識」長者數碼共融計劃 - 數碼樂活日，邀得深水埗民政事務專員黃昕然太平紳士（左七）、油尖旺民政事務專員余健強太平紳士（右六）、創新科技及工業局數字政策辦公室總管理參議主任陳懿先生（右五）及樂善堂第二副主席董貺漄先生(左六)擔任主禮嘉賓。

長者數碼樂活日喜獲各區政商民的支持，活動當日吸引近500人參與，當中包括兩區耆樂警訊會員，現場設有多個融入數碼科技小知識及手機應用程式特色的攤位遊戲，讓長者在遊戲過程中學習數碼生活，同場亦設有長者防騙模擬遊戲，教長者如何識破騙徒行騙手法，加強他們防騙意識。活動當日亦邀請騰訊基金會代表擔任數碼樂活義工，即場介紹及示範手機應用程式的下載及使用攻略，包括電子支付的注意事項，以及分享數碼科技如何改善長者生活。

一眾嘉賓與耆樂警訊會員合照

樂善堂第二副主席董貺漄先生表示：「現今數碼科技不斷進步，訊息日新月異，要讓老友記同時享受到數碼生活帶來的樂趣和便利，就如今日活動的主題『樂活』一樣，如何實踐長者數碼共融攸關重要。而這就是『友智識』計劃的宗旨，在長者生活的社區出發，樂善堂在深水埗及油尖旺區設有4個社區支援點，提供數碼培訓和技術支援，提升長者對數碼科技的認識及興趣，同時加強網絡安全的意識，讓長者使用數碼科技產品更有信心，更易融入社會發展。」計劃亦貫徹「老有所為」及「長幼共融」概念，招募長者、青年及少數族裔數碼義工，參與培訓，並成立數碼義工外展隊，協助流動支援站，讓義工學以致用，發揮所長，共同實踐社會數碼共融理念。

樂善堂第二副主席董貺漄先生表示，今日活動主題「樂活」是希望計劃能為老友記提供數碼培訓和技術支援，提升長者對數碼科技的認識及興趣，同時加強網絡安全的意識，讓長者使用數碼科技產品更有信心，更易融入社會發展。

活動當日亦邀請曾經參與計劃數碼培訓課程的長者陳女士，擔任「數碼共融計劃大使」，分享對學習使用智能手機及應用程式的經歷。陳女士表示，當初與其他老友記一樣，每每遇到操作手機的難題時，都未必能即時有家人協助，會感到十分無奈和「覺得自己好無用」。後來，經長者中心轉介，陳女士發現自己居住的深水埗區設有社區支援點，可以「教老人家用手機，仲有堂上，本著活到老學到老的心態，便立即報名。」經培訓課程後，陳女士已經學懂如何使用HA GO、智方便、醫健通等應用程式，以及參與有關私隱安全及拍攝等實用手機教學，陳女士滿足地表示：「以前醫院覆診，只可以寫在月曆上，但經常會忘記，又要改期，好麻煩！學識HA GO後，可以隨時隨地看到覆診時間和地點，非常方便實用。」陳女士續稱，有次朋友收到詐騙電話，她活學活用，教朋友保持冷靜，拒絕透露個人資料，先找親人求證，有需要報警求助，讓朋友幸免於受騙。對於自己能夠幫到身邊的人，陳女士感到非常滿足，亦令其對使用數碼科技產品更有信心。

擔任「數碼共融計劃大使」的陳女士，分享對學習使用智能手機及應用程式的經歷。本著活到老學到老及助己助人的心態，積極參與樂善堂「友智識」計劃。

現場設有長者防騙模擬遊戲，教長者如何識破騙徒行騙手法，加強他們防騙意識。

現場設有長者防騙模擬遊戲，教長者如何識破騙徒行騙手法，加強他們防騙意識。

現場設有長者防騙模擬遊戲，教長者如何識破騙徒行騙手法，加強他們防騙意識。

數碼樂活日作為樂善堂「友智識」長者數碼共融計劃在區內流動支援站的起步點，5月開始，將透過義工外展隊及與區內各團體合作，到多個商場及食肆設立流動支援攤位，推廣長者數碼共融，而社區支援點亦會陸續推出更多與長者生活息息相關，切合長者需要的數碼培訓課程，讓更多區內長者受惠。

查詢電話：

油尖旺區預約及WhatsApp 查詢電話：5787-4806

深水埗區預約及WhatsApp 查詢電話：5188-3248

樂善堂「友智識」長者數碼共融計劃簡介

(資料及相片由客戶提供)