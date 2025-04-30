馬會推音樂及體育校本教育項目 促進基層小學生全人發展

課外活動對兒童的成長至關重要，有助他們探索個人興趣、擴闊視野，惟基層家庭或難以負擔費用。香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐超過四億港元策劃及捐助為期6年的「賽馬會樂動人生計劃」，計劃參照著名的「El Sistema」音樂教育系統，為就讀低收入地區小學的學童免費提供優質、度身制定的音樂和體育活動，旨在培養孩童從小對藝術和體育的興趣，讓他們不論背景或身份，均享有平等的成長和學習的機會，促進學童的全人發展。計劃於4月17日假香港文化中心舉行啟動儀式暨香港賽馬會140週年樂動人生音樂會，匯聚參與計劃的學童，以及其他馬會捐助項目所培育的音樂人才同場演出。



香港特別行政區政府政務司司長陳國基（後排中）、馬會主席利子厚（後排左七）、一眾嘉賓，與「共創明Teen」計劃的導師和學員合照。

馬會主席利子厚致辭時表示，體育及文化是馬會慈善重點範疇之一，「賽馬會樂動人生計劃」為低收入地區的小學學童提供各類型音樂及體育教育和表演機會，提升他們的自信和自我價值，促進他們的全人發展。他續指，是次音樂會作為馬會140週年慶祝活動之一，不僅彰顯本地年輕音樂菁英的卓越才華，同時展現香港豐富多彩、活力多元的藝術文化面貌，響應國家《十四五規劃》中，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

馬會主席利子厚在「賽馬會樂動人生計劃」啟動儀式上致辭。

是次音樂會由約百名參與「賽馬會樂動人生計劃」的小學生演奏樂器、表演武術及跆拳道作開幕表演。多名受惠於馬會捐助項目的音樂家，包括曾獲發「香港賽馬會獎學金」的優秀音樂家、「香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金」得獎者，以及曾參與馬會慈善信託基金聯合主辦的「無限亮」演出之視障藝術家等，藉此音樂會與香港管弦樂團同台演出。其他演出者包括「共創明Teen」計劃的學員、香港演藝學院使用香港賽馬會弦樂器系列演奏的學生、賽馬會齊奏音樂夢計劃的學生、誼樂社、香港弦樂團、音樂兒童基金會等，攜手共襄這場音樂盛典。

音樂會邀請了逾900名參與「賽馬會樂動人生計劃」的學童及其家長和教師、超過240名「共創明Teen」計劃的學員和友師入場觀看音樂會，為更多基層學生提供接觸和體驗音樂的寶貴機會。

香港賽馬會140週年樂動人生音樂會由約百名參與「賽馬會樂動人生計劃」的小學生演奏樂器、表演武術及跆拳道作開幕表演。

「賽馬會樂動人生計劃」提供三層校本高質的音樂和體育活動，課程設計因材施教。第一階段為學生提供基礎入門體驗活動，如工作坊、小型演奏會、趣味運動課堂等；第二階段則提供持續訓練，學生可選取至少一項體育或音樂專項深造，並參與樂團或體育校隊，計劃亦為參與學校提供訓練所需樂器或運動器材；第三階段將為具有潛質及卓越的音樂或運動學員提供進階訓練，包括向他們提供獎學金或資助報讀相關專業課程，以及海外交流的機會等。此外，計劃為音樂導師及體育教練提供專業培訓，亦透過舉辦不同類型活動，例如音樂表演、社區演出及體育比賽，讓學員學以致用，提升家長和社區的支持及參與度。

香港演藝學院的學生於音樂會上以香港賽馬會弦樂器系列演奏。

計劃在2024年以先導形式推行，目前已有5間小學參與，目標將於2026/27學年擴展至15間小學，涵蓋觀塘、深水埗、葵青、北區等低收入地區，預計可惠及超過十萬名學童、其家庭成員和教師，以及公眾人士，當中超過8,000名學生透過計劃接受持續或進階培訓。「賽馬會樂動人生計劃」由香港浸會大學、港協暨奧委會「奧夢成真」、香港教育大學和香港管弦樂團聯合主辦。

(資料及相片由客戶提供)