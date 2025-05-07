循道衛理楊震社會服務處 守護家庭 以法理情傾聽童聲
社會發展瞬息萬變，親子關係所面對的挑戰更為複雜。家長如何在多變的時代下與孩子有坦誠緊密的互動? 成年人又該如何守護兒童安全感? 循道衛理楊震社會服務處一直堅信，一個有韌力的家庭，是守護兒童最堅實的堡壘。接近60年，機構與時並進，從服務到倡議，從實踐到創新，始終圍繞一個核心理念：聆聽兒童聲音，彼此同行，讓家庭和社區成為兒童的安全基地。
今年，楊震家庭服務及到校學前康復服務聯手舉辦研討會暨服務展覽，以「於VUCA時代下建立家庭心理韌力 - 以法理情角度 聆聽兒童聲音 守護家庭」為題，希望透過一場匯聚眾人的活動，讓「保護兒童」不只是一個承諾，激勵家庭和社會共同參與。
傾聽童聲，共築安全港灣
活動由多位參與楊震早苗計劃的小朋友與家長共同唱出心底話語，以歌曲掀起了序幕——
「願你能聽聽我，內心好多好多想法」孩子童稚卻堅定的聲音，在會場中迴盪，像一道微光穿透大人的心牆；而家長也在歌聲中應和：「才發現，聽聽你，早苗才長得高。」
歌曲《聽聽我心聲》由楊震音樂治療同工創作， 當中溫馨的場面亦展現了兒童在家長的陪伴與守護下能勇敢發聲、展現自我。
是次活動邀請到來自不同專業界別的講者與參加者，共同探討在VUCA時代中建立家庭心理韌力的方法。包括臨床心理學家萬家輝博士講解「AI時代下的親子關係」，助家長透過設立「無手機時間」與孩子更正面溝通 及「數碼共學時間」參與孩子數碼世界。親子教育專家李燦榮博士亦分享了「六個非常親子對話方法」，引導家長與孩子正向互動，助孩子找到自我。家事調解督導馬嫊傃律師亦從「法理情」角度與大家細說兒童權利。
現場氣氛熱烈，主禮嘉賓社會福利署九龍城及油尖旺區福利專員林綺梅女士亦在致辭中感謝楊震社會服務處舉辦此促進跨界交流的活動，更將「聆聽兒童聲音」放於楊震各服務之中，支援了政府強化保護兒童的措施，亦令更多家長學會聆聽孩子需要。」
除了專業交流，會場亦設有多個親子互動和兒童參與為主的展覽攤位，展覽內容包括：「幼兒好聲音」列車攤位、菠蘿對話體驗區、「同理‧童聲童戲」家庭及社區保護兒童教育計劃 及「童愛大廈」真人真事繪本創作展示區等。
讓每個孩子被聆聽、接納與尊重
在許多成年人的分享中亦不乏提及到他們在童年時期曾受虐待的經歷。令人心痛的是，在問題惡化之先他們已渴望求助及被正視，卻苦無可信任的對象願意傾聽及回應; 他們渴望保護自己，但需要獲得支持。
這啟發到楊震必須採取行動以推動社會一起建立關注和珍視每個孩子的環境。因此活動當日派發由楊震工作小組編寫的《101保護兒童實務指南》，盼望以淺白實用的語言，整理保護兒童的重點守則與操作建議，讓參加者將理念帶入社區，持續實踐，為更多有需要的孩子與家庭帶來肯定與支援。指南中更收錄了多個真實故事，記錄著機構社工、家庭與孩子之間努力建立安全與信任的歷程：
• 一位年幼女孩在參與性教育活動後，主動走近社工問道：「爸爸抹 pat pat 可唔可以？」一句簡單的提問，背後是她開始懂得分辨身體界線，也知道可以尋求協助。經過社工細心與她來回對話後，她最後選擇說出：「我想媽媽抹。」這個回應代表她開始明白身體自主意識的重要性，並學會用言語表達出自己的意願。
這些看似簡單的經歷，往往就是改變的起點。孩子感受到被聆聽、被接納與被尊重，大人也重新學習如何陪伴成長，彼此之間慢慢找回信任的連結。
推動文化轉變：從立法到日常實踐
兒童保護工作不只存在於個案介入，還需要制度與社會文化的配合。
楊震一直透過多項先導計劃實踐保護工作，包括2018年起推行的「童行天地」新手父母支援計劃、於2019及22年起為持續支援居於惡劣住屋環境的幼兒及家庭所開展的「困不了的幼兒樂」劃 及 「童本空間改造王」計劃、 2023年亦開拓恩童計劃@油尖旺，為區內家庭提供培育正向親子關係的社區聚腳點，支持提升父母效能。近年亦透過「照住您」照顧者家庭生活平台計劃 及「晴天家庭生活」計劃，推動鄰舍互助，支援兒童照顧，為照顧者舒壓。
隨著2024年《強制舉報虐待兒童條例》正式通過，標誌著香港在兒童保護方面邁出重要一步。楊震亦積極配合政府推動業界相關的倡導工作，同時以實務出發，著力加強家庭的照顧能力與兒童自我保護意識，逐步營造重視兒童需要、互相扶持的社區文化與合作網絡。正如楊震總幹事林俊明先生在活動中分享︰「國安、港安、家安。楊震社會服務處很希望與不同持份者聯手共建守護兒童成長的核心基礎，為兒童編織保護網，為家庭提升韌力以成為培育新一代的重要基地。」林先生同時在活動中宣佈，機構將邀請全體同工簽署楊震守護兒童約章，不只限於負責家庭及兒童服務之同工，因機構深信每人在保護兒童上也有份，亦應是每個服務該持守的行事準則及價值。
堅守初心：以行動守護兒童與家庭
是次活動圓滿落幕，唯守護兒童的工作從不止步。循道衛理楊震社會服務處自1967年成立，長年以來秉持「社會服務實驗室」的精神，不斷探索與實踐創新，回應持續轉變的社會需要，在家庭支援、兒童保護及社區協作上，致力展現專業和堅持。
楊震深知僅靠傳統服務不足以應對兒童與家庭的多重壓力。透過推動「Protection through participation」的服務模式，主張兒童不僅是被動受保護的對象，而應被賦予表達、理解、參與的機會，從中培養其安全意識、自我保護能力，並促進家庭與孩子之間的連結。
「聆聽兒童聲音，守護家庭」，不只是一句口號，而是楊震的服務核心與使命。從社區到學校、從家庭到社會，強調從孩子的角度出發，設計真正合乎需要的介入與支援。誠邀各界以創新和實務引領保護兒童的文化發展，成為守護孩子成長路上的同行者。
更多楊震「保護兒童 守護家庭」的相關資訊︰
網頁︰https://yang.org.hk/保護兒童守護家庭/
教育短片︰https://bit.ly/楊震同理童聲童戲計劃社區及家庭保護兒童教育短片
(資料及相片由客戶提供)