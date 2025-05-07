循道衛理楊震社會服務處　守護家庭　以法理情傾聽童聲

社會發展瞬息萬變，親子關係所面對的挑戰更為複雜。家長如何在多變的時代下與孩子有坦誠緊密的互動? 成年人又該如何守護兒童安全感? 循道衛理楊震社會服務處一直堅信，一個有韌力的家庭，是守護兒童最堅實的堡壘。接近60年，機構與時並進，從服務到倡議，從實踐到創新，始終圍繞一個核心理念：聆聽兒童聲音，彼此同行，讓家庭和社區成為兒童的安全基地。



今年，楊震家庭服務及到校學前康復服務聯手舉辦研討會暨服務展覽，以「於VUCA時代下建立家庭心理韌力 - 以法理情角度 聆聽兒童聲音 守護家庭」為題，希望透過一場匯聚眾人的活動，讓「保護兒童」不只是一個承諾，激勵家庭和社會共同參與。

傾聽童聲，共築安全港灣

活動由多位參與楊震早苗計劃的小朋友與家長共同唱出心底話語，以歌曲掀起了序幕——

「願你能聽聽我，內心好多好多想法」孩子童稚卻堅定的聲音，在會場中迴盪，像一道微光穿透大人的心牆；而家長也在歌聲中應和：「才發現，聽聽你，早苗才長得高。」

歌曲《聽聽我心聲》由楊震音樂治療同工創作， 當中溫馨的場面亦展現了兒童在家長的陪伴與守護下能勇敢發聲、展現自我。

研討會由聆聽兒童及家庭開始，共10對親子現場獻唱＜聽聽我聲音＞。家長更現身說法分享照顧兒童的挫折經驗，如何由忽略至轉化為深入聆聽兒童聲音。

是次活動邀請到來自不同專業界別的講者與參加者，共同探討在VUCA時代中建立家庭心理韌力的方法。包括臨床心理學家萬家輝博士講解「AI時代下的親子關係」，助家長透過設立「無手機時間」與孩子更正面溝通 及「數碼共學時間」參與孩子數碼世界。親子教育專家李燦榮博士亦分享了「六個非常親子對話方法」，引導家長與孩子正向互動，助孩子找到自我。家事調解督導馬嫊傃律師亦從「法理情」角度與大家細說兒童權利。

現場氣氛熱烈，主禮嘉賓社會福利署九龍城及油尖旺區福利專員林綺梅女士亦在致辭中感謝楊震社會服務處舉辦此促進跨界交流的活動，更將「聆聽兒童聲音」放於楊震各服務之中，支援了政府強化保護兒童的措施，亦令更多家長學會聆聽孩子需要。」

除了專業交流，會場亦設有多個親子互動和兒童參與為主的展覽攤位，展覽內容包括：「幼兒好聲音」列車攤位、菠蘿對話體驗區、「同理‧童聲童戲」家庭及社區保護兒童教育計劃 及「童愛大廈」真人真事繪本創作展示區等。

主禮嘉賓及嘉賓講者一起在主展板上放入「溝通泡泡」，接通聆聽管道，包括：尊重、包容、選擇、聆聽、回應、用心、安全感。左起：李燦榮博士、譚秀玲女士、林俊明先生、林綺梅女士、馬嫊傃律師、萬家輝博士、呂如香女士。

社會福利署九龍城及油尖旺區福利專員林綺梅女士主禮及致辭，為社會福利服務同工、教育界、醫護界、教會、慈善基金及社區不同兒童及家庭服務持份者打氣，鼓勵大家一同攜手為兒童編織安全網。

讓每個孩子被聆聽、接納與尊重

在許多成年人的分享中亦不乏提及到他們在童年時期曾受虐待的經歷。令人心痛的是，在問題惡化之先他們已渴望求助及被正視，卻苦無可信任的對象願意傾聽及回應; 他們渴望保護自己，但需要獲得支持。

這啟發到楊震必須採取行動以推動社會一起建立關注和珍視每個孩子的環境。因此活動當日派發由楊震工作小組編寫的《101保護兒童實務指南》，盼望以淺白實用的語言，整理保護兒童的重點守則與操作建議，讓參加者將理念帶入社區，持續實踐，為更多有需要的孩子與家庭帶來肯定與支援。指南中更收錄了多個真實故事，記錄著機構社工、家庭與孩子之間努力建立安全與信任的歷程：

• 一位年幼女孩在參與性教育活動後，主動走近社工問道：「爸爸抹 pat pat 可唔可以？」一句簡單的提問，背後是她開始懂得分辨身體界線，也知道可以尋求協助。經過社工細心與她來回對話後，她最後選擇說出：「我想媽媽抹。」這個回應代表她開始明白身體自主意識的重要性，並學會用言語表達出自己的意願。

這些看似簡單的經歷，往往就是改變的起點。孩子感受到被聆聽、被接納與被尊重，大人也重新學習如何陪伴成長，彼此之間慢慢找回信任的連結。

楊震總幹事林俊明先生在致辭宣佈由4月30日起機構將發起共1100名不同職級員工一起參與簽署「保護兒童 守護家庭」宣言。

保護兒童工作有許多關注的切入點，研討會盼以多角度討論增潤參加者確立自己參與保護兒童工作上的角色和定位。楊震社會服務處一直在不同層面推動保護兒童工作，不論預防及介入層面，還是家庭及社區層面，都曾經推行不同先導計劃。在服務展覽中無私分享「聆聽兒童聲音 守護家庭」的實踐例子。

研究會及服務展覽約有200多名參加者，包括：社會福利服務同工、教育界、醫護界、教會、慈善基金及社區不同兒童及家庭服務持份者。

推動文化轉變：從立法到日常實踐

兒童保護工作不只存在於個案介入，還需要制度與社會文化的配合。

楊震一直透過多項先導計劃實踐保護工作，包括2018年起推行的「童行天地」新手父母支援計劃、於2019及22年起為持續支援居於惡劣住屋環境的幼兒及家庭所開展的「困不了的幼兒樂」劃 及 「童本空間改造王」計劃、 2023年亦開拓恩童計劃@油尖旺，為區內家庭提供培育正向親子關係的社區聚腳點，支持提升父母效能。近年亦透過「照住您」照顧者家庭生活平台計劃 及「晴天家庭生活」計劃，推動鄰舍互助，支援兒童照顧，為照顧者舒壓。

隨著2024年《強制舉報虐待兒童條例》正式通過，標誌著香港在兒童保護方面邁出重要一步。楊震亦積極配合政府推動業界相關的倡導工作，同時以實務出發，著力加強家庭的照顧能力與兒童自我保護意識，逐步營造重視兒童需要、互相扶持的社區文化與合作網絡。正如楊震總幹事林俊明先生在活動中分享︰「國安、港安、家安。楊震社會服務處很希望與不同持份者聯手共建守護兒童成長的核心基礎，為兒童編織保護網，為家庭提升韌力以成為培育新一代的重要基地。」林先生同時在活動中宣佈，機構將邀請全體同工簽署楊震守護兒童約章，不只限於負責家庭及兒童服務之同工，因機構深信每人在保護兒童上也有份，亦應是每個服務該持守的行事準則及價值。

堅守初心：以行動守護兒童與家庭

是次活動圓滿落幕，唯守護兒童的工作從不止步。循道衛理楊震社會服務處自1967年成立，長年以來秉持「社會服務實驗室」的精神，不斷探索與實踐創新，回應持續轉變的社會需要，在家庭支援、兒童保護及社區協作上，致力展現專業和堅持。

楊震深知僅靠傳統服務不足以應對兒童與家庭的多重壓力。透過推動「Protection through participation」的服務模式，主張兒童不僅是被動受保護的對象，而應被賦予表達、理解、參與的機會，從中培養其安全意識、自我保護能力，並促進家庭與孩子之間的連結。

「聆聽兒童聲音，守護家庭」，不只是一句口號，而是楊震的服務核心與使命。從社區到學校、從家庭到社會，強調從孩子的角度出發，設計真正合乎需要的介入與支援。誠邀各界以創新和實務引領保護兒童的文化發展，成為守護孩子成長路上的同行者。

萬家輝博士特別提醒要注意新時代下父母因滑手機導致忽視(Phubbing)的現象，有可能出現的風險包括：影響兒童情緒安全感、說話變短及缺乏深層交流。

李燦榮博士暢談溝通方法，勉勵家長及兒童工作者，避免以假設論斷兒童，建議用問問題開首，先與人連結，再深入探討。

馬縤傃律師主持座談會，展現法中有情的態度討論保護兒童實踐。萬家輝博士表示這時代需要兒童及家庭持份者「同行」而非說教，成人要與兒童用心連結。李燦榮博士彰顯見招拆招的心得，籲培育感恩之心回應時代。馬縤傃律師祝願家庭回歸「初心」，以無條件的愛對待兒童。

循道衛理楊震社會服務處到校學前康復服務攤位展示「菠蘿對話」技巧，講解如何運用三種回應兒童聲音的方法，展現不同促進家庭關係的果效。

部門主管馮杏蓮(右)向林綺梅福利專員(中)分享楊震如何透過推行「同理。童聲童戲」家庭及社區保護兒童教育計劃所拍攝之教育短片，以及出版<101保護兒童實務指南> 推動社區參與保護兒童。

幼稚園駐校社工服務和幼稚園，運用「幼兒好聲音列車」計劃，建立共同「兒童參與目標」，培養兒童自信心及安全感。

旺角綜合家庭服務中心延續「童本空間改造王」計劃的理念，以「童本對話」轉化關係，用討論空間設施話題，加強成人和兒童彼此的同理心。

更多楊震「保護兒童 守護家庭」的相關資訊︰

網頁︰https://yang.org.hk/保護兒童守護家庭/

教育短片︰https://bit.ly/楊震同理童聲童戲計劃社區及家庭保護兒童教育短片

(資料及相片由客戶提供)