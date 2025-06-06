環保促進會第十三屆「香港綠色日2025」啟動禮 呼籲各界一同減塑

環保促進會在2025年6月5日於奧海城2期舉行第十三屆「香港綠色日2025」啟動禮，並邀得環境保護署副署長(減廢)鄭健先生及環保促進會行政總幹事何惠萍工程師擔任主禮嘉賓，贊助商及支持機構代表、中、小學生及學校代表出席支持，共同呼籲各界響應環保，一同「減塑」。

為響應聯合國於1972年發起的世界環境日(6月5日)，環保促進會於2013年舉辦屬於香港的環境日——「香港綠色日」，與國際一同綠起來！香港綠色日旨在提高市民的環保意識，透過鼓勵大眾著綠(穿著綠色衣服或佩戴綠色配飾)，發揮其無限創意，以個人風格展示對環保的承諾和支持。過去的香港綠色日舉辦了一連串的大型活動，宣傳覆蓋人數超過1000萬人次，其中超過兩萬多位學生和一萬多位企業員工參與，成功鼓勵大眾一同「實踐綠色生活」，從衣、食、住、行做起。

啟動禮上更邀請到香港政府環境及生態局的「大嘥鬼」、機電工程署的「機智啤啤」及水務署的「滴惜仔」到場與出席嘉賓拍照留念。隨後亦舉行「Go Green Act Green校際設計比賽」頒獎禮，表揚學生透過收集舊膠樽蓋，設計及製作獨特的創意藝術畫作，以及善用現時流行的人工智能創意繪圖製作四格漫畫，從中反思塑膠污染對社會的影響，並嘉許進行校服和舊書回收的學校，讓師生更重視環保，藉此推廣校園的綠色形象。

「香港綠色日」啟動禮同時為6月份的綠色運動揭開序幕，當中舉辦多項環保活動，包括透過企業ESG及CSR的力量，將回收物品轉變為日常用品捐贈到社區的《綠續回贈》企業回收·捐贈計劃、推動可持續發展目標三(良好健康和福祉)的「智能室內單車接力衝刺賽」、有關微塑膠認知的問卷調查、綠色食肆及綠色商店計劃。詳情可瀏覽香港綠色日活動網頁 greenday.hk。