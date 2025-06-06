「香港綠色日」凝聚商界與市民力量 共創塑戰速決的綠色未來

環保促進會於2000年成立，是一個非牟利的環保組織及認證機構。環保促進會認証服務已獲得由香港認可處認可提供管理系統認証服務。（註冊號碼：HKCAS-027）

香港綠色日由環保促進會於2013年創立，定於每年的6月5日，旨在響應聯合國於1972年設立的世界環境日。每年6月，我們策劃一系列多元化的環保活動，邀請企業、社區、機構、學校及市民大眾積極參與，共同推動環保意識。活動的核心目標是提升香港市民對環境保護的認知，並鼓勵實踐綠色生活方式，為可持續發展出一分力。

凝聚員工回收力量 攜手回饋社會

《綠續回贈》結合ESG及CSR的理念，透過「加強回收教育」、「凝聚員工力量」及「履行社會責任」三大元素，把乾淨回收變得更有意義，讓公司賦權和帶領員工實踐企業的可持續發展目標。

《綠續回贈》旨在凝聚商界力量推動企業員工進行乾淨回收，同時將回收力量轉化成有用資源回饋社會。活動期間，參與企業的員工只需到環保署的「綠在區區」進行乾淨回收，並使用企業專屬「綠綠賞」帳戶儲綠綠賞積分，本會將以回收所得的「綠綠賞」積分兌換成日常用品，再安排企業義工將物品捐贈予有需要人士。

推動綠色健康生活 建立健康文化

智能室內單車接力衝刺賽，是鼓勵企業通過運動及體能訓練，促進僱員身心平衡，凝聚團隊士氣，建立健康工作文化，推動企業與僱員一起實踐聯合國可持續發展目標。誠邀各企業和機構組隊參加！

今年「世界環境日」主題是「塑戰速決Beat Plastic Pollution」，塑膠污染已滲透到地球的每個角落，需要各界共同採取行動應對。我們於今年5月份已經建立關於微塑膠的問卷調查，結果將於「香港綠色日」活動中發布。

我們一起支持綠色生活！

誠邀全港市民於6月份穿上綠色衣服，支持參與香港綠色日的商戶，享受商戶提供的「著綠優惠」，一起宣揚可持續發展的理念。