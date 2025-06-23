港人對微塑膠認識不足 環保促進會呼籲加強意識

環保組織及認證機構「環保促進會」今日（23日）發佈《港人對微塑膠的意識調查》報告。調查顯示，四成受訪者對微塑膠一無所知，並不清楚日常使用的產品中含有或會釋出微塑膠，顯示市民對塑膠污染的關注程度不足。



環保促進會響應今年聯合國世界環境日的「減塑」主題，於4至5月期間在線上收集了1,515份問卷，探討港人對含有微塑膠產品的認知及消費考量。儘管微塑膠的危害日益受到關注，市民對此議題的認識依然不足，消費者廣泛使用含微塑膠產品可能加劇環境和健康風險。

認知不足或影響健康

調查發現，超過八成受訪者不知道茶包和咖啡濾袋會釋出微塑膠。香港城市大學化學系副教授張肇堅表示，這些材料在高溫（95°C）浸泡下，能釋放高達百億粒的微塑膠，甚至納米塑膠。根據估算，香港市民每年通過非酒精飲品的包裝，平均攝入約6200粒微塑膠。且最新研究顯示，香港人糞便中的微塑膠含量顯著高於其他地區。國際上已有多項相關研究人類攝入微塑膠的潛在影響，張教授指出其中，2024年的一項研究特別提到，微塑膠的攝取可能與失智症的風險相關聯。

環保觀念需修正，以免弄巧反拙

是次調查結果顯示，六成受訪者因認為不織布袋「環保」而頻繁使用。但實際上不織布並非真正的環保選擇。環保促進會項目經理黃千洛指出，不織布的製作過程會消耗大量塑膠材料和能源，使用時亦容易氧化破碎成微塑膠，棄置後亦耗時分解，由生產以至棄置過程都為環境帶來重大負擔。呼籲市民停止使用不織布產品，商家亦應減少派發不織布物品，或以其他天然物料替代。

逾七成受訪者不知道如何分辨產品中是否含有微塑膠

調查還顯示，超過七成受訪者不知道如何辨別產品中是否含有微塑膠，只有約兩成會查看成分表。這反映出市民缺乏有效的識別途徑，難以作出明智的消費決策。而當得知產品中有機會含有微塑膠時，高達七成市民不願再購買此等產品，反映只要提升市民意識便能推動行為改變。環保促進會營運總監蔡鎮鵬指出，最有效的識別方法是透過產品測試和環保認證，例如德國已有產品不含微塑膠的環保標籤以幫助消費者選擇更環保的產品，環保署的「Bye Bye微膠珠」網上平台也提供了不含微塑膠的品牌資訊。隨著市民對「無塑」產品需求的增加，生產商應與時並進，推出更多「無塑」產品，以減輕塑膠對環境的影響。