茶果嶺村清拆｜逾百流浪貓無處容身　前區議員籲：搵條生路畀佢哋

茶果嶺村清拆工程的最後期限定於9月12日，村內約400戶村民已經陸續遷出，但由於安置措施沒有涵蓋動物，村民所放養、散養、飼養的超過100隻流浪貓卻仍流離失所。愛護動物的團體和義工持續發起救貓行動，但難以獨力支撐。曾任觀塘區議員的「香港新方向」地區事務主管李煒林表示，清拆工程「死線」對於茶果嶺貓而言可能就是「死期」，「希望大家趁着最後一段時間，關注、廣傳，搵條生路畀佢哋。」



建於清朝初期的茶果嶺村，位於藍田和油塘之間，是全港僅存的「寮屋區」，也被稱為「貓村」，高峰時期有超過400隻貓與村民共生。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

清拆死線或是貓隻死期

「關注廣傳搵條生路畀佢哋」

建於清朝初期的茶果嶺村，位於藍田和油塘之間，是全港僅存的「寮屋區」。茶果嶺村也被稱為「貓村」，因為寮屋衛生環境惡劣，很多村民都會養貓減少鼠患，而區內密集的鐵皮屋、狹窄巷道和廢棄角落，也正好形成貓群的棲身之所。不過，由於貓隻多數都是放養，而且未經絕育，導致繁殖失控，據報高峰時期全村有超過400隻貓。2023年，特區政府確定茶果嶺村重建計劃，要求400戶村民分期於2024年及2025年遷走，以興建4,500個單位，其中3,000個用作安置。不過，重建方案和安置措施未有涵蓋流浪動物，加上公屋對於飼養貓隻有一定規限，自去年7月啟動清拆工程以來，不少村民選擇遺棄貓隻。

曾任觀塘區議員的「香港新方向」地區事務主管李煒林，近年主力新界北區工作，日前在Facebook專頁呼籲關注事件。「寮屋居民終於可以上樓，但喺社區裏面嘅貓貓呢？」李煒林指出，茶果嶺村第二期清拆期限定於9月12日，之後就會全面封村平整土地，因此，清拆死線對於社區動物而言「可能就係死期」，「希望大家趁着最後一段時間，關注、廣傳，搵條生路畀佢哋。」他又在貼文附上由提供動物救援服務的義工團體「檸浪同行」所負責的「暫託」和「領養」茶果嶺貓連結，呼喚熱心市民多加留意。

茶果嶺村第一期清拆工程展開之前，「檸浪同行」已經夥同一些村民義工入村救貓，包括投餵、醫治、暫養。「檸浪同行」創辦人之一Jackal曾向傳媒表示，當時茶果嶺村有約100隻流浪貓，而在第一期清拆範圍內生活的有20多30隻。短短一年內，「檸浪同行」已經拯救了70多隻茶果嶺貓，但因資金有限，加上領養人士越來越少，他們越來越難支撐下去。今年6月8日，隨着清拆死線逼近，網上救貓資訊氾濫，「檸浪同行」發表貼文提醒熱心市民不要滋擾村民，也要小心救貓以免被指「偷貓」，更希望大家切勿「餵飼餸頭餸尾」，否則不但影響貓隻腸道健康反增醫療負擔，而且可能招惹老鼠蟑螂反害貓隻中毒。

規管不足政策「鼓勵棄養」

「動物友善」只是說說而已？

民間研究團體「本土研究社」曾於去年撰文指出，政府收回鄉郊土地發展時缺乏動物安置政策，導致大量流浪貓狗流離失所。例如，「新界東北計劃」起碼影響4,000隻貓狗，「洪水橋／廈村新發展區」第二期收地工程則影響800至1,000隻貓狗，當中部分慘遭棄養，成為流浪貓狗。研究人員又提到，社區貓狗並非全屬家養寵物，而是與村民同住村內，關係近乎鄰居、親疏不一，每當拆遷就會失去容身之所、去向不明。「本土研究社」就此提出兩大建議：第一，發展之前做好「凍結」調查，及早掌握區內貓狗數量和集中程度，並把貓狗納入各種發展影響評估之中；第二，改變「鼓勵棄養」的安置屋邨政策。

特區政府向來表明，會以務實方法從市民福祉和動物福利之間取得平衡，確保人與動物能夠和諧共存。然而，香港至今未有設立《動物福利法》，只有以英國《1911年動物保護法》為基礎的《防止殘酷對待動物條例》。但條例則重於殘害動物的事後懲處，而且自1935年制定以來的最大改變只是把最高罰則由5,000元及監禁6個月提高至20萬元及監禁3年，未能有效規管千變萬化的殘害動物行為，例如對於殘酷行為的定義、保護動物的責任、執法機構的力度等等防範措施，全都沒有進行與時俱進的改革，就連「強制動物飼主必須全力避免動物遭受不必要痛苦」這一基本保障都無法落實，遺棄動物問題自然日益嚴重。

對於流浪動物，目前由漁農自然護理署接報後負責捕捉及處理，健康狀況良好的會被轉送18間動物福利機構以供市民領養，但被評估健康欠佳或性情兇猛的則會被人道毀滅。在2015年至2019年間，漁農署轄下的貓狗領養率由15%（819隻）增加至28%（625隻），但人道處理貓狗比率則維持在48%（1,560隻）。根據愛護動物協會的最新數據，由2024年1月至11月為止，愛協合共接收了4,850隻動物，即每天仍有超過10隻動物被棄養。茶果嶺貓只是冰山一角，不僅反映我們對弱小生命的漠視，更顯見社會人道主義的短板。