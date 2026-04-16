共享單車結合智能與ESG實踐　推動城市邁向宜居低碳

近年香港的短途出行方式正悄悄變化。無論在凝動香港體育基金賽馬會好動城市計劃的「至Fit 8小時」社區運動活動、將軍澳歷史主題單車遊，還是企業團建活動中，都愈來愈常見共享單車的身影。這股新興的單車熱潮，成為連繫社區、推廣運動及倡導綠色生活的新動力。以 HelloRide 為例，這間共享出行服務公司近年積極拓展社區層面的應用，令單車不再只是通勤工具，而是融入運動、休閒以至社交場景之中。業界觀察指，這股趨勢正體現出亞太地區共享出行市場由「交通方案」轉向「生活文化」的轉變，而香港正是這發展路上的重要一站。



作為高密度城市，香港一向以港鐵、巴士為主要短途出行的交通工具。近年隨着單車徑網絡逐步擴建，市民對便捷、靈活、低碳出行的需求明顯上升，共享單車迎來發展空間。HelloRide 去年開始深入公共屋邨、商場及社區空間推動活動，鼓勵不同年齡層與體能水平的市民參與運動，讓單車出行不再局限於運動愛好者圈子，而是變成日常生活的一部分。

HelloRide 深入社區活動，推動單車出行為市民日常生活的一部分。

單車網絡擴建 智能服務與 ESG 實踐

要在地少路窄、人流繁忙的香港營運並不容易，業者需要加強即時調度及補車系統，並在手機應用程式上推出通勤月卡及周末次卡，以針對上班族、休閒用家等不同需要。社交平台上有不少安全騎行及守秩宣傳短片，相關短片的點擊率動輒破萬，反映綠色出行文化正逐步普及。除了推廣安全及低碳出行，HelloRide 亦與本地機構合作，例如與中電合作舉辦節能活動，鼓勵市民實踐可持續生活。早前其公益與社區項目更獲「香港傑出ESG企業大獎」肯定，突顯企業在商業與社會責任上的平衡取態。

從香港放眼亞太，共享交通已成為區內都市交通升級的重要方向。HelloRide 已進入新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲等多個市場，形成覆蓋廣泛的亞太區網絡。不同市場雖然在路況、法規、用戶習慣上存在差異，但營運商普遍採用「數碼化智能中央平台 + 本地化營運」模式，在車型設計、收費方案、停泊管理上配合當地條件，同時保持服務標準與可持續理念一致。

香港成亞太策略樞紐 數碼化營運試驗場

香港在這一佈局中擔當獨特角色。作為國際金融中心與交通樞紐，香港既是營運商打磨高密度城市營運能力的試驗場，亦是連接東南亞與大洋洲的策略性樞紐。由社區運動到跨國部署，由單一服務到生態建構，共享單車不僅改變出入方式，更推動城市向更低碳、更宜居的方向演進。

共享單車營運商將香港視為試驗場，其經驗將為城市可持續交通發展提供範本。

業界人士指出，隨着單車配套持續完善、市民環保意識提升，共享兩輪交通將進一步融入香港城市脈絡。而以香港為起點的亞太部署，亦將為區內城市可持續交通發展，提供可參考的路徑與範本。

(資料及相片由客戶提供)