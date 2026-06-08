仁濟同心　企業同行　善業弘揚　愛心嘉許

仁濟醫院在各界企業伙伴的鼎力支持下，攜手推動多元化的慈善項目，惠及弱勢社群。無論是資源捐助、專業技能共享，還是員工義工參與，企業的善舉皆展現了「取諸社會、用諸社會」的精神。企業伙伴的每一分投入，不僅讓本院服務更貼心到位，同時為社會共融寫下溫暖篇章。未來，仁濟醫院期待繼續匯聚商界力量，共築關愛社會。



仁濟醫院企業伙伴計劃

• 組織企業義工參與義工服務及慈善探訪

• 成為活動贊助商/協辦籌款活動

• 指定仁濟醫院成為受惠機構

• 擺放捐款箱

• 捐款支持

• 物資捐贈

仁濟醫院獲多個企業、基金會、團體支持各項籌款活動、義工服務及探訪：

圓玄學院

與仁濟同樣紮根荃灣的圓玄學院，慷慨捐款合共140萬元，並冠名贊助仁濟一年一度大型電視籌款節目《慈善星輝仁濟夜》，為「仁濟社會服務基金」籌募善款，大力推動各項社會服務項目。

清水灣鄉村俱樂部全力協辦

時捷集團呈獻：仁濟X淨緣慈善高爾夫球賽

球賽獲淨緣慈善基金以一比一形式配對捐款支持，並由時捷集團冠名贊助，清水灣鄉村俱樂部全數贊助果嶺費及餐飲安排，加上一眾參賽者慷慨贊助，合共為「仁濟永強全癱病人基金」籌得超過200萬元善款。

中銀香港

多年來持續貢獻，去年更支持多個項目，包括安排仁濟社會服務部的不同服務使用者到大澳、有機農莊及海洋公園等地方旅行，並為仁濟屬校中學生舉辦「低空經濟 x 無人機科技體驗活動」等，惠及各類群體。

Sun Life永明

送出200多張門票予仁濟院屬幼稚園及幼兒中心的學童與家長，優先體驗「The Big Bounce世界巡迴香港站」慈善專場，發揮家庭友善精神，讓下一代享受歡樂時光。

騰訊公益慈善基金會

仁濟獲邀參與「2025年久久公益節激勵金活動」，期間透過WeChat Pay HK應用程式籌募善款，並獲騰訊基金會發放額外激勵金，分別撥捐「仁濟贈醫施藥基金」及「仁濟永強全癱病人基金」，以支持更多有需要人士。

華潤創業有限公司

華潤創業及旗下華創建投與本院合辦不同活動，包括「同心創夢」敦煌泥板畫親子工作坊、「向上吧，少年！」攀石活動及中秋節慶活動，惠及院屬學校學生及復康服務學童，關顧學童身心發展。

友邦保險

去年與仁濟合辦「保單捐贈計劃愛心啟動日」，共同推廣保單捐贈理念，呼籲公眾將保單受益人指定為仁濟及設定捐贈份額百分比，支持仁濟各項慈善服務，傳承愛心，惠澤社群。

和記電訊

自2020年起，每年贊助手機月費予仁濟屬下長者鄰舍中心會員，以便他們與親友保持聯繫，並學習手機應用程式的基本功能及特性，建立數碼共融社區。

AEON永旺百貨

本院獲選參與第二十七屆AEON「幸福的黃色小票」活動，AEON將2025年8月至2026年1月的每月11日「永旺日」，經顧客們向仁濟投下支持一票，計算其獲捐贈之小票合計金額的1%以物資形式捐贈予仁濟，惠及本院屬下安老社區服務單位的基層長者。

電子支付平台

AlipayHK 八達通 Payme WeChatPayHK

於仁濟支援大埔宏福苑火災籌款期間，協助收集善款，並豁免行政費，以愛心與受災居民同行；同時全年持續支持本院不同籌款項目，方便巿民透過電子支付，靈活選擇，一按即捐，輕鬆行善。

企業伙伴的投入與支持，是仁濟持續進步的關鍵。期待與您們繼續並肩前行，為社會創造更多正面價值。 仁濟醫院董事局主席羅穎怡女士

獲嘉許的企業將獲得授權使用已註冊的「仁濟心YC HEART」嘉許標誌和頒發感謝狀以茲鳴謝。「仁濟心YC HEART」標誌結合由潮流達人葛民輝早年為仁濟設計的仁濟心元素設計而成。

感謝下列企業於2025-2026年度為仁濟作出慈善貢獻：

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請按此查看完整企業鳴謝名單

立即開展企業合作，請聯絡仁濟醫院董事局企業傳訊部：

電話：3467 2101

電郵：corpcom@yanchai.org.hk

下載企業義工服務查詢表格：https://www.yanchai.org.hk/social-responsibility/corporate-partnership/csr-enquiry-form

捐款支持仁濟：https://www.yanchai.org.hk/form_option/once

（資料及相片由客戶提供）