親子共同挑戰外展營　提升堅毅解難力

香港作為全球人口密度最高及城市化最密集的地區之一，孩子自小能接觸大自然的機會不多，加上現世代小孩子人手一部遊戲機，不少家長更會擔心孩子會整天窩在房裡打遊戲，更少走出戶外的機會。事實上，本港有40%土地被劃作郊野公園，可以成為學生在野外學習的最佳教室。由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港外展訓練學校 (Outward Bound Hong Kong，OBHK) 主辦的親子野外體驗式教育計劃「賽馬會逆風同行體育計劃 — 外展親子學堂」，就能讓家長與孩子一起體驗外展訓練，除了能培養雙方的勇氣和堅毅力，更能增進親子感情。



計劃由香港外展訓練學校主辦，由香港賽馬會慈善信託基金捐助，為期三年。課程透過小學招募，對象為小五及小六的學生及其家長，將持續兩個月，期間將有機會讓學生遠離課室和網絡，提升未來技能，包括堅毅力和抗逆能力；也讓家長親身投入與孩子訓練。其中，家長所擔任的角色不再只是旁觀者，而是與子女共同參與到訓練中的隊友。第一年計劃由2025年10月至2026年9月，總共在26間小學中招募共超過668位家長及學生。

分階段訓練 讓家長與子女一同成長

在計劃的第一階段，家長會先參加抗逆力訓練日營，經過實踐式學習，家長將能掌握支持子女參與五天抗逆力訓練營的策略，在必要時擔當子女的「神隊友」。

家長同小孩一同面對挑戰，合作討論策略。

一星期後便會到學生參與五天訓練營，其中包括戶外挑戰等，家長亦會在最後一天加入，與子女共同完成一項終極挑戰。其後6週，親子須在生活中共同完成並線上提交協作任務，將營中所學延伸至家庭日常。

家長與小孩一同鼓起勇氣，挑戰外展經典「跳碼頭挑戰」

最後家長會與子女再度一起參與親子成果營，並與其他參與者分享感受與得著。

家長見證小孩課程中成長。

家長分享課程後得著及感受。

促進親子協作 培養堅毅精神

計劃設計讓家長率先參與訓練日營，並在其後加入與子女一同進行親子外展訓練活動，除了讓家長亦可以親身體驗與孩子合作的樂趣，共同訓練雙方的堅毅力；也是讓家長踏出舒適圈，成為可以理解子女、幫助孩子的同路人。正因體驗到孩子即將要面對的挑戰，家長也能學習以支持代替命令。

計劃中設有各項日常在市區難以體驗的活動和訓練，學生與家長能在受嚴格安全訓練的導師引導下，進行跳水、行山、獨木舟及野外露營等活動；同時，導師除了教授野外求生及運動技能外，亦會引導家長和小朋友在面對恐懼時處理情緒。透過培訓，學生除了能與同齡的夥伴以及其家長建立更深厚連結，也是給予家長和學生鍛鍊解難能力、堅毅精神和抗逆力的難得機會。

有家長分享參與計劃後感，來自基華小學(九龍塘)的學生家長表示：「看見孩子第一次獨立睡覺、搭被、煮食，還帶領同伴上山，感覺一夜間長大了，這份成長永遠難忘。」另一位家長亦分享：「兒子與同學結伴下海划獨木舟，從膽怯到自信；回家後主動擔家務，從依賴到承擔。」

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