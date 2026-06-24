外賣員以熱食送暖凝聚社區　大埔女車手：有誤解亦有溫暖

在香港這樣繁忙而生活節奏急促的都市中，有一群人每天奔波，為每位正在努力工作、學習的市民送上熱食。外賣員這份職業，日常可能並不起眼，甚至有時候會遭到不少誤解和白眼，但他們的工作，就是要確保餐點能夠盡快、完好地送到各個居民手中。曾小姐與陳小姐為大埔區數十年的居民，自疫情時期開始擔任外賣員，每天送小孩上學後，便騎着摩托車，為區內居民送餐點。在大埔，他們既是外賣員，也是居民，與社區之間有着深厚的連繫。



兩人均為居住在大埔多年的本地媽媽，疫情期間發現外賣這份工作工時彈性，讓她們能在增加家庭收入的同時，同時兼顧照顧家人，特別是家中還有老人和小朋友。被問及認為當外賣員必定要守的責任，她們就異口同聲表示，最重要是將餐點完整、準時、並在不弄灑的狀態下送到客人手中。「有時候真的會感覺到是幫助到人，尤其是那些獨居的、受傷的，也有一些會抱着嬰兒出來拿外賣的。」

車手互相交換情報 協助有需要人士

曾小姐和陳小姐都會很細心地留意每張訂單的備註，如遇特別註明為受傷或是傷殘人士，「這種情況我們一定會把外賣送到他們手中，不然若只把餐點掛在門把上，他們坐着輪椅其實是很難把外賣取下來。」特別是在醫院，對於行動不便的人士，若稍有不注意，沒送上病房，他們可能就只可以放棄整個外賣。「我們車手會利用群組交換訊息，例如是知道確實是行動不便的病人，就會提醒其他車手。」

從事外賣員行業多年，兩人都看慣人情冷暖。「會遇到很多不同的人，不同的家庭。例如有些人點完外賣就去做其他事情，可能去洗澡，忘記自己點了外賣；也有可能是由小朋友出來拿外賣的，或是有小狗衝出來，甚至會有野豬去撞我們的電單車。」

曾小姐與陳小姐為大埔區數十年的居民，自疫情時期開始擔任外賣員，至今已有數年。

惟縱使親切的人佔大多數，也總會遇上被刁難的時候。「有時候可能是會被保安員無禮對待，覺得我們外賣員是比較低微的工作，那時候會覺得，我也只是來送個外賣，為甚麼不能客氣一點點呢？」但曾小姐與陳小姐就表示，工作久了也看慣了各式各樣的人事物，「雖然有時候真的會不開心，但有些人會覺得送外賣是很低微的工作，所以不會尊重我們；亦有些人會覺得這份工作很神聖，送外賣那麼辛苦，會跟我們說加油、辛苦了，叫我們要小心開車，說是就算遲到也不要緊，慢慢來。所以自己要看得開，其實遇到刁難也不用太介意。」

天熱時一些居民會送她們飲品，「雖然只是一包檸檬茶，或十元貼士，但我們感受到努力受到認可。」正因曾遇到不少友善、窩心、貼心的居民，也令曾小姐與陳小姐感到自己付出的努力得到一份認同，這份認同不只在工作上，更是在整個社區內均有凝聚力。

宏福苑火災 外賣員自發分配運送物資

作為大埔居民的一份子，兩人憶述大埔火災當日情況仍歷歷在目。當時陳小姐因所送餐點剛好在宏福苑附近，在火災發生時正經過廣福道迴旋處，面前就是火絲掉落的情景，須趕緊判斷要繼續送餐還是要先撤離，最後因擔心道路被封，選擇遠離火場；而曾小姐的兒子就讀的小學當時正值放學時間，也必須經過宏福苑，幸好校車最後得以繞路把孩子送回家。

傍晚5、6點宏福苑居民陸續疏散，她們看著電視畫面，心情凝重，沒什麼心情開工。「6點多收到訊息，居民缺乏飯餐，有餐廳想送出200個飯，我就衝了出去，飯都沒吃完。」曾小姐說，到了現場，發現不夠人手煮飯，馬上走到電飯煲前發揮家庭主婦的本領，只為給災民與消防員及時的能量補給。哪裏需要幫忙，她們二話不說就過去。

曾小姐和陳小姐表示，很多外賣員在大埔火災中主動幫忙運送物資，她們只是其中之一。

「不只我們大埔區內，連上水、粉嶺的外賣員也一起幫忙，運送飯盒、茶水、保暖紙，甚至有人載着一大疊棉被，從外區而來。」很多外賣員自發幫忙協調、分配物資，她們遇到不少相熟的外賣員，知道宏福苑需要物資，情急之下把自己家中的東西都搬出來，陳小姐看到群組有居民需要飲用水，自掏腰包買了兩箱瓶裝水送去。大家透過群組聯絡，運送物資到社區會堂和中學等臨時收容點的同時，也要及時分配，確保物資送到有需要的地方，也要避免部分地點因物資過多而爆滿。一整晚，她們就在各個社區會堂、醫院、餐廳來回穿梭至凌晨。「我們只是很微小的一分力，好多人都幫忙送，可能幾百人我們只是其中一個。」

將心比己 社區內守望相助

在大埔生活數十年，街坊鄰里亦都互相認識，曾小姐坦言，送物資當日遇到住在宏福苑的朋友，所幸一家平安，但眼看單位被大火燒毀，心情非常沉重。在危急關頭，曾小姐與陳小姐看到香港人的凝聚力，很多外賣員同行一呼百應。有熟客公公婆婆知道她們幫忙運送物資，主動打氣，說句「辛苦了，加油」。簡單一句話，足以讓她們感受到社區溫暖。「我們去幫手其實沒有原因，只是想到如果將心比己，是自己或家人遇到這樣的災難時，也會需要幫助。」