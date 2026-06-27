離島婦聯金禧慶典逾百嘉賓聚首　以影像與故事傳承半世紀離島情

離島婦聯於6月27日在東涌社區聯絡中心舉行離島婦聯50周年「人·情·島」攝影比賽頒獎典禮暨「海島女兒 溫暖傳承」金禧展啟動禮，多名政府部門及地區領袖出席並主禮，與過百位來賓共同見證這個金禧誌慶的重要時刻。



「海島女兒 溫暖傳承」金禧展紀錄了離島婦聯過去半世紀的服務里程。展覽上展示了著名攝影師程詩詠（Brian Ching）拍攝的「海島女兒」照片展，並展出由一眾離島銀髮族親手製作的藝術品及書刊，同時設有離島婦聯自家品牌「美妍離島Made In Islands」的紀念品，讓參觀者能把是次展覽的視覺回憶化作實物永久珍藏。

啟動禮點亮離島婦聯標誌 場面隆重溫馨

典禮尾聲設有金禧展啟動禮，一眾主禮嘉賓包括：中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室新界工作部處長李惠而女士、離島民政事務處署理離島民政事務助理專員（1）葉倬文先生、立法會議員陳家珮議員,MH,JP、警務處大嶼山區指揮官李祖銘先生、消防處新界南總區分區指揮官（大嶼山）李偉昌先生、新界社團聯會離島地區委員會主席祝慶台先生,MH、離島婦聯首席顧問兼義務總監周轉香女士,SBS,MH,JP，以及離島婦聯主席劉淑嫻區議員，一同將閃爍星光匯聚於離島婦聯標誌上，瞬間點亮標誌，象徵各界注入希望與傳承的星光，讓機構在未來繼續發光發熱，場面既隆重又溫馨。

離島婦聯主席、區議員劉淑嫻。

立法會議員陳家珮。

離島婦聯首席顧問兼義務總監周轉香。

嘉賓讚揚離島婦聯見證著歲月與堅毅的傳奇

離島婦聯主席、區議員劉淑嫻為活動在台上致辭時表示：「離島婦聯半世紀以來，發展到今天，這一趟路程是見證著歲月、堅毅的傳奇！」而立法會議員陳家珮亦讚揚離島婦聯在地區服務50年，值得掌聲，她說：「未來50年，婦女更加重要，期望能夠自強、自立、自愛。」寄寓離島婦聯繼續服務更多個50周年。離島婦聯首席顧問兼義務總監周轉香則表示：「離島婦聯能夠來到今天有三個感謝，第一創會的姊妹，即是歷代的海島女兒；第二感謝，四代人的傳承及堅持，第三感謝多年來夥伴、顧問、會長的支持。」

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「人·情·島」攝影比賽反應踴躍 以鏡頭說離島故事

離島婦聯舉辦以「薪火相傳」為主題的「人·情·島」攝影比賽，既響應特區政府「香港無處不旅遊」倡議， 亦鼓勵市民走進離島，透過攝影發掘離島區的純樸風情與自然景緻 。

是次比賽由14家商界夥伴贊助，包括香港鐵路有限公司、國泰航空有限公司、大灣區航空有限公司、港九小輪控股有限公司、樂在棋中社會企業有限公司、香港機場管理局、香港國際主題樂園有限公司、昂坪360有限公司、銀礦灣渡假酒店有限公司、中華電力有限公司、香港電燈有限公司、新渡輪服務有限公司、愉景灣航運服務有限公司、及新大嶼山巴士（1973）有限公司，既為比賽注入豐富資源，同時充分體現社會各界對推動社區文化及攝影藝術的重視與肯定。

在各方企業夥伴的支持下，讓比賽得以覆蓋全港進行線上線下宣傳，宣傳海報遍佈港鐵車站扶手電梯、中環碼頭燈箱與電視，以及多間學校和社區中心，令比賽資訊推廣至市民大眾。自4月接受報名以來，公開組及學生組合共收到逾500份參賽作品，反應熱烈。而所有得獎作品均由七位重量級評審選出，成員包括香港鐵路有限公司 企業事務及品牌總監蔡少綿小姐、香港機場管理局企業事務總監張永翔先生、專業攝影程詩詠先生、專業攝影黃慶雄先生、離島婦聯 首席顧問兼義務總監周轉香SBS, MH, JP、離島婦聯主席劉淑嫻區議員，及離島婦聯50周年人情島攝影比賽籌委會主席黃頌行先生，皆為深耕地區服務的社區領袖及在香港攝影界極具影響力的專家。

是次比賽參賽作品水平甚高，細膩呈現離島居民的生活連繫與真摯互動，令人印象深刻。作品進入十強後，評審團彼此經過一番熱烈討論和評分，最終選出冠、亞、季軍，透過嚴謹及細心的評選，為整個比賽奠定亮麗成果，同時為社區留下珍貴的光影紀錄。

「海島女兒 温暖傳承」金禧展 傳承半世紀服務精神

而「海島女兒 溫暖傳承」金禧展啟動禮，為整個金禧慶典揭開序幕。該展覽以「海島女兒 溫暖傳承」為主題，除了向公眾介紹離島婦聯50年來的發展歷程，更展出多位多年來為機構默默耕耘、為離島區無私奉獻的「海島女兒」故事。

圖為曾贊琼女士，其母親郭艷妹為離島婦聯第一位會長及創立離島婦聯成員之一，身後為離島婦聯1976年成立時第一所會址，曾女士更服務離島婦聯至今。

圖為鄒長娣女士，當年跟隨其家姑張嬌，共同創立離島婦聯，其後女兒林小樺也跟隨母親的足跡，服務離島婦聯至今。

是次展覽特別邀請著名運動攝影師程詩詠執鏡，為一眾「海島女兒」拍攝肖像。Brian的作品素以深具社會關懷與人文價值見稱，持續以鏡頭回應社會議題，為社區注入正能量。在這次拍攝中，他走訪離島不同角落，以各區獨特的海島地貌為背景，細膩記錄了她們默默守護家園、連繫社區的動人面貌。每一幅影像，都是她們以歲月與堅毅在香港海島上寫下的美麗傳奇。

展覽由6月27日至28日開放公眾參觀，讓市民了解離島婦聯的歷史與使命，其服務範疇涵蓋家庭及兒童照顧、長者關懷、全人成長就業支援及可持續發展，扎根社區半世紀，持續惠澤無數生命。而是次展覽亦獲得土木工程拓展署支持，於2027年首季在東涌社區聯絡中心新翼展出為期兩個月，讓更多市民能入場參觀離島婦聯金禧展。

《離島婦聯五十周年紀念文集——海島女兒》年底推出 以文字延續溫暖

離島婦聯將於2026年末推出《離島婦聯五十周年紀念文集——海島女兒》，此紀念文集除紀錄了在金禧展中曾亮相的14位女士，亦收錄了更多「海島女兒」以生命影響生命的動人故事，讓文字延續這份溫暖，凝聚社區正能量。

（資料及相片由客戶提供）