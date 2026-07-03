樂善堂賽馬會基層健康牙科診所開幕　專業口腔護理惠澤基層市民

九龍樂善堂成立逾146年，積極配合政府推動基層醫療服務，開設不同醫療單位，以減輕公營醫療系統的壓力。為回應市民對牙科服務的殷切需求，樂善堂承蒙 香港賽馬會慈善信託基金捐助，於大角咀開設「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」，由牙醫及牙科衞生員團隊駐場，並推行為期五年的「賽馬會健腔護齒計劃」，為合資格的基層市民提供資助且專業的牙科及口腔保健服務，包括口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、X光檢查，以及治療後一對一專業指導及跟進。診所亦會定期舉辦免費的口腔健康教育工作坊，宣傳及鼓勵大眾建立並保持良好個人口腔衛生習慣，及早預防及減低牙患風險，做到「預防勝於治療」，提高大眾的口腔健康意識。



「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」於2026年6月30日（星期二）舉行開幕禮，有幸邀請到主禮嘉賓醫務衞生局副局長范婉雯醫生太平紳士、九龍樂善堂主席温文蕙女士、香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英女士、九龍樂善堂2025年度主席李培埡女士及油尖旺民政事務助理專員黃思齊女士一同主持開幕剪綵儀式。

主禮嘉賓醫務衞生局副局長范婉雯醫生太平紳士（正中）、九龍樂善堂主席温文蕙女士（右二）、香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英女士（左二）、九龍樂善堂2025年度主席李培埡女士（右一）及油尖旺民政事務助理專員（一）黃思齊女士（左一）一同主持「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」開幕剪綵儀式。

醫務衞生局副局長范婉雯醫生太平紳士致辭時表示，牙齒健康是全人健康不可或缺的一部分，新牙科診所為合資格市民提供洗牙及補牙等資助服務，完美契合《基層醫療健康藍圖》「重預防、早發現、早治療」的理念。她亦讚揚診所設施完善並重視健康教育，期盼診所與基層醫療署緊密合作，教育市民注重口腔衛生，透過定期檢查從源頭減低嚴重牙患風險。她表示，政府期望透過政策指引，結合賽馬會資源及樂善堂的專業營運，打造成功的跨界別合作模式，未來將持續推動牙科行業融入基層醫療共同治理網絡，與不同持分者攜手合作，為市民提供全面的基層醫療服務。

九龍樂善堂温文蕙主席致辭時表示，感謝香港賽馬會及醫務衞生局之支持及協作，令「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」得以順利開展。診所以「社區為本」的模式為市民提供可負擔且優質的牙科服務，除推行「賽馬會健腔護齒計劃」外，診所亦將提供政府資助項目如「社區牙科支援計劃」、「青少年護齒共同治理先導計劃」等，務求將多元及優質的醫療服務擴展到社區不同層面。診所作為樂善堂首間善用牙科衞生員專業的牙科診所，提供預防性牙科護理服務和口腔健康教育，強化牙科衞生員專業且融入社區的角色，提供更貼近服務使用者需要的口腔健康推廣。

香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英女士表示，「衞生健康」是馬會慈善信託基金其中一個重要的慈善策略範疇。過去數年，馬會在口腔健康方面先後捐助不同項目，包括支持在大角咀、元朗及深水埗成立基層健康牙科診所並推行「賽馬會健腔護齒計劃」，讓有需要人士獲得適切服務。馬會期望項目能與政府的口腔衛生政策互相配合，與各界協作，配合地區康健中心及地區康健站的服務發展，共同促進社區口腔健康。

主禮嘉賓與眾嘉賓於開幕禮上合照。

眾嘉賓參觀「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」，了解診所的服務及運作。

居住於啟德世運道「簡約公屋」的張女士及兒子為「賽馬會健腔護齒計劃」的合資格受惠者，本月曾到「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」接受口腔檢查及洗牙。初次洗牙的張女士表示，以往對於洗牙感到恐懼、怕痛，但診所的牙科衞生員手勢專業，更耐心教授護齒技巧，現在其牙齒狀況大有改善。她讚揚診所職員細心友善、安排妥當，除當日安排免費穿棱巴士接送外，更提供治療後一對一專業指導及跟進，幫助她建立及改善口腔護理習慣，真正做到計劃提倡的「預防勝於治療」。其兒子亦坦言，以往因擔心費用高昂且缺乏牙科保健知識而從未定期檢查牙齒。但參加計劃後，診所除提供檢查及洗牙服務外，職員更教會他許多實用的日常護齒技巧，令他獲益良多，成功建立良好的口腔護理習慣，未來他們都會繼續參加「賽馬會健腔護齒計劃」。

「賽馬會健腔護齒計劃」受惠者張女士（中）讚揚「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」的職員細心友善專業，更提供治療後一對一專業指導及跟進，幫助她建立及改善口腔護理習慣，真正做到計劃提倡的「預防勝於治療」。

「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」重視與地區單位協作，積極與社福機構、地區康健中心、地區康健站、社區客廳、學校、長者中心等建立協作關係，推展口腔健康教育服務，透過定期舉辦口腔健康講座、工作坊、社區外展攤位等多元活動，推廣基層牙科預防與護理服務，鼓勵大眾保持良好個人口腔衛生習慣，定期接受口腔檢查、風險評估及口腔衛生指導，減低牙患風險，落實口腔健康社區化之目標。樂善堂未來會繼續與醫務衞生局、香港賽馬會及地區團體伙伴緊密合作，為市民提供更多優質的醫療服務。

「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」位於大角咀利奧坊·壹隅，為基層市民提供資助牙科服務。

樂善堂賽馬會基層健康牙科診所

地址：大角咀深旺道5號利奧坊·壹隅1樓1102號舖

電話：2323 5222

（資料及圖片由客戶提供）