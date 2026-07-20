無國界醫生舉辦「救援一息」巡迴展覽　邀公眾一同守護傷病者呼吸

放眼全球，戰火、疫症等危機從未遠離，置身其中的脆弱人群不僅身受傷病困擾，其心理創傷更難療癒，簡單如保持呼吸亦非理所當然。為邀請公眾關注全球脆弱人群的嚴峻處境，無國界醫生（香港）本月內先後在大圍圍方、九龍塘又一城及將軍澳廣場，舉辦一連三站的「救援一息」巡迴展覽，展示組織在各種衝突與危機中，向脆弱人群提供緊急醫療人道援助的真實故事。



展覽以「呼吸」為主題，並以呼吸的類別分為四個展區，包括：戰傷者急促的呼吸、新生兒誕生於危機中的第一口呼吸、營養不良病人的微弱呼吸，以及心靈受創者於戰火中不安的呼吸。公眾可於場內看到戰傷者的X光片，了解暴力對平民造成的嚴重創傷；嗅聞組織為營養不良兒童提供的「即食營養治療食品」（Ready-to-use Therapeutic Food ），親身接觸這項挽救生命的重要治療；舉起兩個重量不一的嬰兒玩偶，感受早產與足月嬰兒的體重差距，認識危機中新生兒面對的生存挑戰。

展覽呈現危機下的四類呼吸，展出脆弱人群的真實故事。

另外，鑑於剛果民主共和國自今年5月中起爆發伊波拉疫情，是次展覽特設以伊波拉病為主題的展區，加深公眾對現時疫情的關注和認識，支持無國界醫生於當地展開的大規模救援行動。

無國界醫生日2026「救援一息」巡迴展覽詳情 展覽日期 7月4日至31日 地點 1. 大圍圍方2樓中庭（7月4日至10日） 2. 九龍塘又一城G樓（7月11日至24日） 3. 將軍澳廣場1樓（7月25日至31日） 開放時間 星期一至五 中午12：00至晚上8：00 星期六、日及公眾假期 中午12：00至晚上9：00

港人參與無國界醫生國際救援工作

「救援一息」巡迴展覽啟動禮於本月5日圓滿舉行，近月在非洲完成救援工作的外科醫生歐耀佳、急症及麻醉科醫生吳少彬到場分享經歷。兩人呼籲公眾支持無國界醫生的工作，表示市民的每一分捐助、每一點關注均能支援前線拯救更多生命。歐耀佳醫生說：「在資源匱乏的地區，有些醫院連X光機也沒有，無奈有病人的生命因此無法被救回，實在使人非常痛心。希望各位繼續留意世界各地的人道危機，幫助無國界醫生繼續提供緊急醫療人道援助。」

吳少彬醫生（左）與歐耀佳醫生（右）到場分享他們多年來的難忘救援經歷。

公眾支持不可或缺

過去逾50年，無國界醫生堅守獨立、中立、不偏不倚的宗旨，走進衝突地區、疫區、災區，或世上偏遠之處，為求醫無門、最有需要的傷病者，帶來緊急醫療人道援助；去年，組織在72個國家開設醫療項目，在全球越發動盪的局勢中，奮力守護病人的一呼一吸。

無國界醫生超過九成的經費來自社會大眾的小額捐款，財務獨立令組織可以純粹基於醫療需要、迅速應對不同的醫療人道危機。無國界醫生衷心感謝一眾企業伙伴，包括BAS（HK） Limited、鎂鎂香港有限公司、威信集團、Samily Group Company Limited、Ampco Industries Limited、八方金融集團、Tomson Group Limited，以及Winga Apparel Group Limited對無國界醫生日2026及「救援一息」巡迴展覽的支持與慷慨贊助。

無國界醫生（香港）董事會主席趙卓邦表示：「據聯合國估計，去年全球逾3億人急需援助和保護，數字較5年前增加逾一倍。與此同時，各國近年削減或重新分配資金，令到用在人道援助的金額減少。雖然無國界醫生不直接接受政府或聯合國撥款削減影響，但其他機構可能因此縮減或停辦，令大量病人湧至我們的項目求診。當前線承受更大壓力時，我們比任何時刻、更需要市民大眾與我們同行，協力援助更多有需要的病人。」

無國界醫生日「救援一息」巡迴展覽於大圍圍方舉行啟動禮，一眾嘉賓為展覽掀幕。

（資料及相片由客戶提供）