$10「微光飯盒」平絕全港　迦拿餐廳為基層送溫飽

香港近年經濟轉型，各行各業打工仔都要咬緊牙關應付日常生活，尤其是「手停口停」的基層更是每天為三餐溫飽奔波。網上「關注組」以至媒體都經常廣泛報道香港的「全城最平飯盒」，如28蚊兩餸飯、18蚊燒味飯等，以滿足大眾的「開餐」需求。近日長沙灣一間門面設計相當吸睛的餐廳推出「$10微光飯盒」，被激讚是「平絕全港」的基層送暖價。



微光飯盒雖然只售10元，但出品由尖沙咀港青酒店主廚負責，食物品質絕對有保證。

$10微光飯盒由港青酒店主廚炮製

位於長沙灣的「迦拿Café Imagine」餐廳，以基層人士為服務對象。該餐廳門面設計相當特別，以一位「Soul哥」造型的長髮男作宣傳，並推出「$10微光飯盒」，由六月開始每逢星期三至星期五（公眾假期除外）定期推出。大眾一般認為10元飯盒必然「品質一般」，但迦拿餐廳推出的「$10微光飯盒」，是由港青酒店主廚主理，菜單天天不同。基層不但可以10元價格品嚐到酒店主廚炮製的飯盒，此舉還能為餐廳的多元學習學生提供就業機會。迦拿逢星期三至星期五 (公眾假期除外)早上11時30分開賣「$10微光飯盒」，成功吸引該區有需要的基層人士來購買。

為SEN學員提供工作機會 落實社區共融

迦拿餐廳由港青酒店營運。該餐廳不但聘請有特殊教育需要（SEN）的學員作為員工，協助他們建立職場技能、實現就業，還以超值價售賣微光飯盒予基層家庭及社區有需要人士，落實社區共融與互助精神。

迦拿表示，今次推出「$10微光飯盒」旨在服務大眾，為有需要市民提供有質素及營養的一餐溫飽。而餐廳亦在扣除製作微光飯盒的成本及開支後，其他收益全數撥作支援有需要人士用途，將購買飯盒人士的每一分消費都轉化為實際助力，幫助一班多元學習學生獲得就業機會，支持他們獲得賦權與希望，共建和諧共融社會。

總結︰迦拿不一樣的café

迦拿從其餐廳門面的獨特設計可見，其風格充滿玩味。除了「10元微光飯盒」外，同時它亦是一間CAFÉ，提供的餐飲以咖啡館風格為主，提供輕食、咖啡、手搖飲品及甜品等，同時亦設有包場、外賣及到會服務。當中最受歡迎的是黑糖珍珠奶茶，絲滑港式奶茶配上濃郁黑糖珍珠，完美平衡茶香與甜度，層次豐富、回味綿長，熱愛新口味的你不妨一試！

(資料及相片由客戶提供)