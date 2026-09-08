香港社會企業挑戰賽雙冠軍各展所長　解鎖學生潛能　重塑改衣時尚

Mapcraft與Oneday Tailor，前者以「地圖教育法」啟發腦力多元學生的學習潛能，後者則以數碼化改衣修補服務，推動永續時尚及賦權婦女。兩隊伍同樣榮獲上屆《香港社會企業挑戰賽（HKSEC）2025-26》冠軍，決心發揮年青人的創意，締造社會效益。



以地圖連結社區與校園：為腦力多元學生帶來創新可能

「腦力多元」（Neurodiversity）指的是人類大腦功能與體驗世界方式的多樣性，涵蓋自閉症、ADHD、讀寫障礙、資優、特殊天賦等特質。作為自閉症過來人的Mapcraft共同創辦人及總監Harold，自幼便對地圖展現超乎常人的專注與熱情。他觀察到身邊不少腦力多元的朋友，同樣傾向以視覺思維進行學習，喜歡鑽研地圖來認識世界。在一個培育青年領袖的獎學金計劃中，Harold結識了另一位創辦人Gladys。Gladys主修言語治療，求學與實習期間屢次發現不少腦力多元學生擁有驚人的記憶力。兩人不約而同地發現，這類學生對地圖和建築等主題普遍展現濃厚興趣，亦有學術研究指出這類學生的視覺思維確實較強。於是，以「地圖」作為教學媒介的構想就此萌芽，兩人其後認識擁有建築和教育背景的Rachael，結合她於社區設計和共融教育方面的經驗，共同創立Mapcraft。

Mapcraft的課程設計圍繞四大目標：社區關懷、跨學科學習、發掘個人所長，以及智慧城市發展。三位創辦人認為自己並非「導師」，而是以「同行者」的身份陪伴學生前進。整個學習歷程則分為三個階段：

第一階段——共學階段：以概念和技能發展為主，帶領學生走進社區觀察，學習如何將土地、人口等數據融入地理資訊系統（GIS），思考讓社區變得更宜居的方法；

第二階段——共創階段：讓學生運用所學所觀，自主設計主題地圖，涵蓋社區需要（如十五分鐘生活圈、長者友善）、幸福社區（文化歷史、小店故事）以及綠色社區（動植物生態、可持續發展）；

第三階段——共融階段：學生需舉辦展覽及建立網頁，向公眾表達所見所思，與市民共同構思理想社區。課程內容亦按學生程度分級，較年長的學生會接觸更深入的議題與技術。

除了照顧腦力多元學生的需要，Mapcraft亦與中大教育學院教授合作，將地圖教學法引入普通中學課堂，研究其對一般學生學習動力與自信心等能力的影響。團隊深信，腦力多元學生擁有獨特的觀點，從他們的擅長領域出發，同樣可以發光發熱，而社會大眾也能從他們看待世界的角度中獲益。展望未來，團隊希望將相同概念發展為線上互動遊戲，讓學生在遊戲中享受學習，同時創造一個讓公眾從腦力多元學生視角認識世界的契機，逐步擺脫社會對這群人士的標籤。

一對母女、一門手藝、一個社企夢

Oneday Tailor源自一對母女的故事。創辦人Fion的母親Moon原在觀塘裕民坊經營大碼服裝店，每當客人衣服不合身時便會為他們提供修改服務，以手藝守護每件衣服。然而，隨着觀塘市中心重建，店鋪遷往其他商場，惟人流未如理想，加上疫情來襲，生意更添壓力。為了幫母親開拓客源，Fion開設Instagram專頁，意外發現改衣服務的需求其實從未消失，只是消費者不知道香港哪裡還能找到這門傳統手藝。

2025年中，Oneday Tailor進行客戶問卷調查，結果顯示：近三成客戶若未曾在社交媒體或網絡上發現他們，便會選擇直接丟棄衣物或另購新衣。這不僅是資源浪費，更反映消費習慣與可持續發展之間的巨大鴻溝。隨着訂單量上升，Fion需要招聘更多改衣師傅，卻驚覺應徵者中將近九成是尋求靈活工作機會的婦女，他們擁有精湛手藝或曾在製衣廠工作，卻苦無平台發揮，這讓Fion萌生開辦社企的念頭，守護這個快要失傳的行業，同時改變消費者的習慣。

Oneday Tailor將改衣過程數碼化，網上平台清楚列出各項修改細項與價目，客人可選擇線上落單，將一件合身衣物作為尺寸基準，連同另一件已用夾子標示修改位置的待改衣物，一併寄至工作室；亦可親身到工作室度身。將傳統手藝融入新科技並非易事，Fion逐步引導師傅轉用新做法。師傅們起初習慣手寫落單，對電子系統仍需時間適應，但使用過後便漸漸上手，甚至愛上數碼化所帶來的便捷與透明。

由2024年4月至今，Oneday Tailor累計修改衣物數量已突破三萬件，師傅團隊亦增至八人。展望未來，品牌藍圖以「社區為本」為核心，計劃拓展多區交收點，讓客人與師傅可在各區便捷交接，既提升師傅的工作靈活性，也節省客人的時間與運送成本，重現昔日「鄰里改衣」的人情味。

HKSEC如何賦能社企

兩間社企的創辦人不約而同地指出，參加HKSEC是將「想法」與「計劃」真正轉化為「社企」的轉捩點。

Mapcraft在參賽期間正式成立公司，Harold表示HKSEC幫助他們完成了整個定位上的蛻變，由義務性質的計劃發展成為可持續營運的社企，令他們的概念得以影響更多人；Gladys則補充，團隊雖有豐富課程經驗，卻對商業營運所知甚淺，HKSEC舉辦的工作坊正好幫助他們一步步站穩腳步。Rachael亦感動於比賽期間認識了許多同路人，真切感受到原來有這麼多人同樣為不同社會議題努力。至於Oneday Tailor的Fion則特別感謝HKSEC導師提供具體營運建議與策略視角，協助她找到與改衣師傅雙贏的可行模式，讓傳統手藝得以在現代商業環境中持續發展。

HKSEC 2026-27現正接受報名，本屆主題為《Connect for Good: Power Up & Go Bold!》，推動年青人將商業營運融入社會所需，研創社企新一面。如果你心目中也有一個想回應的社會議題，更想作出改變踏上創業路，請立即報名參加，高達三十萬港元的啟動獎金及其他支援，將助你把熱情化為行動，把行動化為影響，共同創造社會效益。

立即報名或了解更多：https://hksec.hk/

截止報名日期：2026年10月26日

（資料由客戶提供）