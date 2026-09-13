大城小檔｜油麻地賣花婆婆「怕悶」　95歲高齡流動擺檔賺錢學唱歌

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。一個盛夏雨夜，油麻地廟街街頭坐着一名白髮蒼蒼的霍婆婆，她腰骨挺直，前面擺放着一盤鮮花，驟眼看絕不似95歲高齡。年屆九旬仍然要「自力更生」，或許有箇中難處？其實霍婆婆兒孫滿堂，衣食無憂；她每晚落樓賣花的原因很簡單 —— 怕悶。



霍婆婆年屆九旬仍晚晚落樓賣花，一來是同輩親友相繼離世，令她感到孤單怕悶；二來是鮮花輕便、一個人也能搬得動，所以她便選擇賣花。（羅日昇攝）

來港半世紀曾成水上人 賣雜貨見證「行船」興衰

霍婆婆憶述往事。她從內地來港50多年，來港後經濟拮据，一家幾口居於筲箕灣。一家人隨後轉為在水上生活，住在木船上，雖持有船主牌，但非以捕魚為生，而是在油麻地避風塘賣雜貨、賣生活必需品、賣鹹魚等，為漁民作最佳後勤保障。當時生活雖苦，但自給自足，直至「行船」此行業在香港式微，無岸「上岸」。

廿多年前，霍婆婆的丈夫因病駕鶴，幸如今兒孫滿堂，兩子兩女、21個孫、1名曾孫。但他們大部份均在內地或外國，只有兩名子女在香港，間中會打電話及上門探望。

霍婆婆每天較晚時間，會到相熟花店蒐集一些便宜的花，再以30元一紥、10元兩支賣出，賺取差價，近年香港使費上漲，她稱：「食碗粉都50幾蚊」。（梁偉權攝）

同輩離世孤身隻影 靠「賣花」踢走沉悶生活

年屆九旬，丈夫、兄弟姊妹等相繼仙遊，連朝見口晚見面的近鄰亦已離世，同輩只剩她一人。一個「悶」字，她在一兩年前，想出了解決方案：賣花；主要因為鮮花重量較輕，一個人也搬得動。

每天較晚時間，霍婆婆會到相熟花店蒐集一些便宜的花，再以30元一紥、10元兩支賣出，賺取差價，幫補一下生活費。雖說「兩餐唔憂」，但近年香港使費上漲，「食碗粉都50幾蚊」。霍婆婆即使在街頭賣花，亦不會苦待自己。冬天太凍，她不會開檔；夏天日頭，「你賣埋我份啦，咁熱！」而且，陽光太猛會「曬到殘晒，搵鬼買！」

擺檔「看天」 樂觀面對天雨：花淋雨好靚

因此，霍婆婆多數只在夜間出沒。大約晚上7時，她就落樓到附近一間餐廳門口外擺賣，貪其有店舖的燈火照明。餐廳打烊，她也收檔返家，一晚只擺賣兩、三小時。不過，街頭擺檔始終「看天」，幸運的話，一晚可以賺幾十、甚至百多元，「餐飲餐食餐餐清」。

採訪當日，突然一場陣雨，躲在簷蓬的她雖未有沾濕，但全晚生意就只有「食白果粥」。不過她亦樂觀：「啲花畀雨水淋，好靚㗎！」惟假如花束賣不出，就會蝕本，亦無任何速銷手法。

偶然有南亞人士行經，霍婆婆也會用一兩個英文單字招徠。她稱，這些英文就是在社區中心學習得來：「100蚊個月呀，早十幾年前已經要收費，有先生（導師）。」但她現在只記得「APPLE、蘋果」（梁偉權攝）

賣花賺「私己錢」 拋英文單字吸客 拒遊美國因愛貓

雖然大部份使費都由子女應付，例如鑲假牙的兩萬元，也是女兒付款；但擺檔的少少收入，也有助支出。霍婆婆會去社區中心參加活動、偶而亦會北上行街，賣花賺來的「私己錢」就顯得好用；偶然有一些南亞人士行經，霍婆婆更會用一兩個英文單字招徠。

這些英語就是在社區中心學習得來：「100蚊個月呀，早十幾年前已經要收費，有先生（導師）。」但她現在只記得「APPLE、蘋果」，「茶杯、水杯學過都唔記得晒喇，哈哈哈」，最終學了兩個月沒有繼續。談及學英文，她的兒子曾叫她去美國旅行，但最終未有成事：「我唔肯去呀，去20日，我話我有貓喺度，我餓死隻貓呀。」

究竟婆婆甚麼花比較多呢？就訪問當日所見，多為菊花。婆婆指，不少人會買菊花因「貪佢襟擺」，她又笑指情侶都會買來互送，玫瑰並非專利，「玫瑰好快謝！今晚攞返來，聽日、後日就謝，我都唔敢賣」。至於為何不買香氣四溢的白蘭花，婆婆講出重點，白蘭花取貨不易，認識人才能留到貨，她歎曰：「行行出狀元」。

霍婆婆對於錢財沒有執念，指自己亦有在社區中心學習唱歌，須付500元學費，但她卻認為「人生……留返錢把屁呀，有錢就使、無就搵，係咁簡單！」（梁偉權攝）

輪椅當賣花手推車 花500蚊學唱歌唔心痛：留返錢把屁呀！

今年95歲的霍婆婆是孻女，對上兩位哥哥及一位姐姐均已仙遊。其中姐姐享壽88歲，母親及兩位哥哥，均於70多歲時離開。她笑言，長壽並沒有什麼秘方，只是平日早睡早起、做「拉毛巾」拉筋運動等，「拉毛巾」也是在社區中心的活動時學懂。她亦慶幸自己無大病痛，雖有高血壓、高膽固醇，但無糖尿病；最折磨算是膝蓋痛，因此她備有一張輪椅，平時會當成擺放鮮花的手推車。

對於錢財，霍婆婆沒有執念。她指，自己在社區中心學習唱歌，須付500元學費，「過日辰要錢㗎嘛！」500元對老人家來說，或許不算便宜，但她卻認為「人生……留返錢把屁呀，有錢就使、冇就搵，係咁簡單！」

風雨過後，霍婆婆將小檔口收拾好；帶着一張椅子，把未買完的鮮花放回輪椅上，獨自一人慢慢推回家中。