響應10月8日「奧比斯世界視覺日」 推出限量「YOU & EYE」襟章

眼睛帶我們探索世界、記錄生活每一個精彩瞬間。為響應今年10月8日的「世界視覺日」，國際慈善機構奧比斯推出「YOU & EYE」系列慈善活動，呼籲全港市民、企業及學校攜手集結力量，將對眼睛的感謝化作實際行動，幫助全球數以百萬計的眼疾患者重拾光明與希望。

立即行動 : https://hkg.orbis.org/zh-hant/wsd2026

捐款即獲限量「YOU & EYE」紀念襟章

市民凡支持「奧比斯世界視覺日」，即可隨機獲贈「YOU & EYE」紀念襟章一枚！此外，捐款滿港幣$1,000或以上，更可獲得一套三款的限量版紀念襟章套裝，極具收藏價值（數量有限，不設預留，送完即止）。

「YOU & EYE」紀念襟章。由左至右_愛眼睛_攝美景_睇好戲

只需捐款港幣$1,000或以上，即可獲贈「奧比斯世界視覺日」三款YOU & EYE 主題限量版紀念襟章。

個人捐款：感謝雙眼，傳遞幸福

網上捐款：即時捐款並獲取電子收據，紀念襟章款式將隨機寄出。

繳費靈捐款：透過繳費靈捐款，奧比斯將依據登記地址寄出襟章及收據。（奧比斯商戶編號：9115）

OK便利店捐款：於指定期間前往全線 OK 便利店以現金捐款（每次最高港幣$5,000），即可即時獲贈紀念襟章一枚（限量版襟章套裝不適用）。

個人捐款：感謝雙眼，傳遞幸福

企業支持與慈善義賣：買走黑暗

除了個人捐款，奧比斯亦於9月至10月期間發起「買走黑暗」義賣企劃，誠邀各大品牌與商戶發揮創意加入：

多元營銷合作：商戶可透過銷售精選黑色商品、推出主題產品或特別優惠，將顧客的日常消費轉化為救盲資源。

展現企業社會責任（CSR）：攜手帶動大眾寓行善於購物，顯著提升品牌的正面公益形象。

立即加入成爲「買走黑暗」夥伴。請致電2508 7024或電郵至gigi.tang@orbis.org聯絡鄧小姐了解更多。

學校響應，護眼教育

奧比斯誠邀全港師生一同響應「YOU & EYE」世界視覺日：

校園捐款支持：學生捐款港幣$50或以上即可獲贈限量紀念襟章，培養孩子的同理心與關愛精神。

護眼講座專題：奧比斯提供校園護眼講座，引導學生學習珍惜視力及了解全球眼疾現況。

學校響應，護眼教育

立即支持！讓更多眼疾患者與幸福隨行

捐助港幣$300元可資助1個白內障手術

捐助港幣$600元可資助1個斜視手術

捐助港幣$1,000元可資助驗配12副眼鏡

行動起來，讓幸福隨行

捐款支持「奧比斯世界視覺日」，讓對雙眼的感謝化為救盲的力量。立即行動，幫助更多眼疾患者重拾視力，擁抱美好世界！

更多活動詳情及報名方式，請瀏覽奧比斯官方網站或致電查詢：https://hkg.orbis.org/zh-hant/wsd2026

讓我們一同感謝雙眼，讓幸福隨行！