球場摯友　同心服務社會

17歲的鄧正琛（Jayden）和吳日燊（Owen）自小因籃球結緣，在球場上培養出深厚的默契。志趣相投的兩人長大後同樣關注基層市民需要，並分別創辦社區服務組織。今年，他們雙雙獲頒「傑出學生選舉2025/26」獎項。兩人接受《駿步人生》訪問，既分享社會服務點滴，也細說如何以生命影響生命。



籃球結緣 相隔十年默契依舊

Jayden和Owen因籃球結緣，小學時在同一球會相識，自此成為「波友」。相識多年，彼此十分了解。Owen欣賞Jayden的自律，認為他作為一個學生運動員，不但能兼顧運動與學業，更積極參與社區工作。Jayden則形容Owen做事細心、對自己要求高，更直言「他很有魅力」。

升上中學後，兩人各有發展，結伴打球的次數漸少。直至一年前，他們在一場球賽中再度成為隊友。Jayden憶述，當他施展後手傳球，Owen隨即心領神會接應並成功投球，彷彿重現兒時的默契。如今，兩人更將球場上的合作精神延伸至服務社群。

關懷弱勢 邁出助人第一步

Owen憶述，2022年時他年僅13歲，在一場籃球友誼賽中留意到部分基層兒童缺乏運動資源，遂與弟弟和兩名朋友創辦「Game On」，招募學生義工為基層兒童提供運動訓練。他指，當時主動接觸潛在合作機構時，曾因年紀太小而屢遭婉拒，「於是我們回家完善計劃書，終在第四次會面時成功促成合作，很講求毅力！」Jayden則受「Game On」義教活動及一次跟隨老人科醫生工作的經歷所啟發，於去年成立社區服務組織「Health Is Wealth」，以難民及基層長者為主要服務對象，致力改善健康不平等問題。他形容「Health Is Wealth」目前仍處於起步階段，幸得老師及同學支持和信任，令他更有信心走下去。

Owen（後排右二）成立的運動義教平台「Game On」，迄今已舉辦約220場活動，讓超過5,000名基層兒童享受運動樂趣。（相片由受訪者提供）

雖然困難重重，但談到服務帶來的滿足感，兩人都顯得格外雀躍。Jayden分享，在一次二手冬衣捐贈活動中，看見難民兒童收到禦寒衣物後綻放笑容，自己也感受到無比溫暖。Owen則憶起一名從未曾接觸過籃球的小朋友，參加「Game On」的訓練後不但加入了校隊，更在比賽中屢獲佳績，令他深感欣慰。兩人不約而同地說，「受助者的笑容，是我們繼續前行的最大動力。」

Jayden（後排左二）去年創辦的「Health Is Wealth」，曾舉辦二手冬衣捐贈活動，為難民提供禦寒衣物。（相片由受訪者提供）

結伴獲獎 畢生難忘的鼓舞

Jayden和Owen今年分別獲頒「傑出學生選舉2025/26」年度大獎和社會服務獎，肯定他們在社會服務的努力。該選舉由香港賽馬會連續13年贊助，旨在表揚於各學科範疇成績優異、積極貢獻學校及服務社會的中學生。Jayden感謝馬會的支持，認為獎項為年輕人提供了展現才能和熱誠的平台：「每位參賽者的故事都帶給我很大啟發，推動我繼續進步。」Owen則認為獲獎是一個很大的認可：「一方面鼓勵我們做得更好，幫助更多小朋友；另一方面亦提升機構的認受性，有助未來拓展更多合作。」

Jayden（右）和Owen（左）分別獲頒「傑出學生選舉2025/26」年度大獎和社會服務獎。

聚沙成塔 延續服務精神

展望未來，兩人希望以自身經歷鼓勵更多年輕人參與社會服務。Owen相信年齡從來不是限制，每個人都有能力為社會作出貢獻。Jayden則希望鼓勵更多人踏出第一步，主動聆聽社會的聲音。兩人都期望將這支「棒」傳承下去，凝聚更多力量，發揮漣漪效應。

馬會刊物《駿步人生》：http://bit.ly/3HbmwR0