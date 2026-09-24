為慶祝中華人民共和國成立77周年及中秋佳節，九龍樂善堂義工組織「樂善之友」舉辦「慶祝國慶77周年：樂善之友 - 樂善共迎中秋日」送暖活動，招募超過450位「樂善之友」義工參與，遍佈全港各區，將愛心福袋及月餅送予老友記及基層家庭，包括黃大仙區長者及樂善堂位於九龍城、深水埗、觀塘、荃灣、大埔及港島等區轄屬敬老鄰舍中心、長者日間護理中心、社區客廳、過渡性房屋「樂屋」及簡約公屋單位，逾2,660多戶長者及基層家庭受惠，一同慶賀國慶及中秋。活動於9月19日（六）早上假樂善堂王仲銘中學禮堂舉行啟動禮，邀請到黃大仙民政事務助理專員鍾凱婷女士擔任主禮嘉賓，與九龍樂善堂温文蕙主席、副主席、常務總理、總幹事、贊助企業代表，及來自不同界別的「樂善之友」義工一同進行誓師儀式。



主禮嘉賓黃大仙民政事務助理專員鍾凱婷女士（右二）及樂善堂温文蕙主席（左一）頒發感謝狀予善心贊助企業信義玻璃代表 - 樂善堂2025年度主席兼現任司庫李培埡女士MH（左二）及樂善堂2023年度主席兼現任稽核李聖根先生MH（右一）。

主禮嘉賓黃大仙民政事務助理專員鍾凱婷女士（右一）及樂善堂温文蕙主席（左一）頒發感謝狀予善心贊助企業中國農業銀行香港分行代表 - 中國農業銀行香港分行行長肖彬女士（中）。

樂善堂温文蕙主席於典禮上致辭表示，樂善堂服務大眾超過146年，轄屬單位超過87個。樂善堂持續推動社福服務，包括營運安老院舍，及於黃大仙設立「樂善堂標準錶針長者日間護理中心」，為合資格長者提供護理等支援服務，同時定期舉行社交及康樂活動，務求令各位老友記得到全方位照顧。樂善堂更與椿萱茂於2024年開始，合作參與由社署資助的「廣東院舍照顧服務計劃」，於番禺及天河安老院舍為老友記提供優質的安老住宿服務，包括腦退化篩查及復康治療等，令老友記可安享晚年。樂善堂同時推動社企服務，包括位於東頭邨的「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」，為區內長者、有需要人士及學生提供高質素而價格相宜的營養膳食，深受歡迎。

醫療服務方面，樂善堂在多區設立醫療中心、牙科診所及社區藥房等，同時營運地區康健中心及康健站，務求為市民提供優質而全面的醫療服務，向大眾推廣健康文化。樂善堂更推出樂善堂「職場要健康」項目，為企業提供多項醫療支援服務，包括中醫、流感疫苗接種、戒煙、肺癌篩查等，與健康企業一同推廣基層醫療。

温主席感謝樂善堂同寅及各界義工的鼎力支持，令是次活動得以成功舉行。她與樂善堂常務總理會除贊助是次活動之外，更組織義工隊一齊參與，一同將愛心傳遞到社區每一個角落。「樂善之友」會繼續回應社會訴求，定期舉辦義工活動，服務社會，推廣社會關愛文化。

超過450名「樂善之友」義工們於出發探訪前大合照。

典禮後，温文蕙主席及一眾常務總理攜同禮物包到訪黃大仙東頭邨上門探望長者。長者們都很高興義工上門探訪，彼此傾談甚廣，不少長者更讚揚樂善堂服務多元化，涵蓋醫療、社福、安老，例如「廣東院舍照顧服務計劃」及位於東頭邨的「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」等，幫助到很多有需要人士。

樂善堂温文蕙主席（中）及劉愛詩總幹事MH（右一）到黃大仙東頭邨上門派發禮物包予長者，送上祝福。

樂善堂莫文韜副司庫MH（右）身體力行上門向長者派發愛心福袋。

樂善堂關嘉游常務總理（右一）與陳美燕常務總理（左一）一同上門派發愛心福袋。

樂善堂陳彩明常務總理（左一）及郭敦威常務總理（右一）上門向長者派發禮物包，分享喜悅。

活動延伸至樂善堂轄屬安老服務單位，受惠長者收到愛心月餅都十分高興。

「樂善之友」義工來自不同界別，齊心服務社區。

（資料由客戶提供）