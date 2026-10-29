以生命終章化作明日之禮　律師盼以遺贈延續愛與善意

遺產捐贈涉及捐贈者一生的財富累積與生命故事，與一般捐款不同。對慈善機構而言，這不僅是一筆捐款，更是捐贈者對機構理念的長期信任與認同。社會企業遺善最樂ForeverGift.hk共同創辦人黎曉洋（Ryanne）接受《香港01》訪問時表示，推動遺產捐贈不僅是資產規劃，更是延續個人價值、人生信念與社會責任的體現，期望能凝聚大小慈善機構，將遺產捐贈「常態化」，亦讓香港成為亞洲樹立推動遺贈文化的典範。



黎曉洋剖白推動遺產捐贈心路歷程：把遺憾化作延續生命教育的動力

黎曉洋指出，遺產捐贈是指捐贈者在訂立遺囑時，選擇將部分遺產捐贈給慈善機構，讓自己在離開之後，仍能支持所關心的社會議題，延續個人的價值與信念。談及初時會接觸遺贈文化，是源於一個真實個案。她憶述在疫情期間，曾遇到一位先生帶著姊姊遺下的平安紙，希望能協助家姐完成遺囑。由於其姊生前單身無嗣，在遺囑中寫明將九成資產留給弟妹，餘下一成捐予慈善機構，卻因遺囑由當事人自行撰寫，內容未盡清晰，執行時遇到不少障礙，遺囑也並未指明受惠機構。

黎曉洋提到，此後只要一想到姊姊的善意或永遠無法送達到她本人最想幫助的地方，總覺留下遺憾。她表示：「這件事讓我們深刻體會到，一份清晰且具法律效力的遺囑，對傳承一份善意是多麼重要。」黎其後與父親在2021年成立社企遺善最樂 ForeverGift.hk，聯同慈善機構及律師事務所，推出專業且人性化的遺囑訂立服務，鼓勵大眾在規劃未來時留下一筆慈善遺贈，為社會送上一份「明日之禮」。

黎曉洋表示，機構推動遺贈文化的核心理念，是讓遺囑不再只是一份法律文件，而是成為一份為世界帶來改變與溫暖的祝福。

黎曉洋直言：「我們的角色不是代替捐贈者做決定，而是陪伴並引導他們先想清楚，自己最想祝福的是誰？最希望在世間延續的，又是什麼價值或信念？」她續指，不少人會選擇將部分遺產捐予慈善機構，惟他們最關心的社會議題是什麼？「我們的使命，是讓遺產捐贈變得容易，讓慈善機構能夠獲得最具影響力的長遠支持。團隊透過與義務律師合作，為捐贈者提供遺囑撰寫服務，並在過程中引導他們思考這些問題。」她說。

遺善最樂目前與67間慈善機構合作，涵蓋不同範疇。有意訂立遺囑的人士必須年滿 18 歲及精神行為能力健全；在訂立遺囑時，可根據自己的意願，於遺囑內指明捐贈部分或全部遺產給慈善機構。捐贈者可自由選擇最少一間遺善最樂合作機構作為受惠對象外，也可以加入其他心儀的慈善機構。當捐贈總額達1萬港元，其中包括最少5千港元的「在生捐贈」及最少5千港元的遺產捐贈。遺善最樂便會安排律師，為他們提供專業的遺囑撰寫服務。遺善最樂由2024年10月起，在免費訂立遺囑服務內加入「在生捐贈」的安排，是鼓勵支持者回應社會當下的需要。目前已有1,110人參與，累積籌得359萬港元即時捐款，是慈善機構穩定及可靠的發展資源。

至今，透過遺善最樂而籌得的遺贈金額超過24億港元，較去年增長20%；累積登記訂立遺囑人數達 1,774 人，按年上升42%。每份遺囑平均捐贈金額約78萬港元，每位捐贈者平均支持2.26間慈善機構，受惠的慈善機構逾460間。

盼成為亞洲遺贈新典範 讓遺產捐贈不再是禁忌

談到推廣遺產捐贈的挑戰，黎曉洋指出在港推廣的最大困境是文化忌諱，因很多人覺得談論死亡不吉利，也不願意面對身後事的安排，導致遺產捐贈的話題難以開口。此外，很多人根本不知道有這種捐贈形式，或不清楚該從何入手。她續指：「我們的做法，是把焦點從「死亡」轉移到「延續」。我們不談死亡，而是談生命價值、談想延續的信念、談想支持的人和事。」團隊又在推廣過程中發現，大眾關注的不單是身後的遺囑安排，更是希望能同樣及早規劃生前的可能狀況，例如確保在認知能力受損或無法表達意願時，意願依然能獲得尊重。

有見及此，機構成立了香港首個「平安五寶中心」提供一站式服務，安排律師、醫生及禮儀師，為市民規劃晚期人生，包括遺囑（平安紙）、持久授權書、預設醫療指示、身後事規劃及生命故事，計劃曾獲基金資助。遺善最樂更在今年6月於香港藝術中心舉辦《離線以後 ── 一個關於五種守護的展覽》，透過互動藝術裝置，結合律師、醫生、社工及禮儀師等專業分享，望能引領大眾思考；同時協助慈善機構與支持者展開對話。當機構同工能夠自然地引導支持者思考生命價值，遺產捐贈就不再是令人忌諱的議題，而是一份延續愛與信念的禮物。

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另一方面，機構正嘗試將科技融入推廣中，例如推出 「A.I. 自畫像」，運用機械臂在活動現場為支持者即場繪畫畫像，將他們留給未來的祝福轉化為獨一無二的藝術畫作；並研發 「遺善心聲機」 互動裝置，讓公眾親自探索其他遺贈者的生命故事與心聲。透過這些生動、有創意的互動體驗，遺善最樂打破了傳統對遺產規劃的沉重印象，讓遺產捐贈的話題變得更親切、更容易被大眾接受。

為推動本地遺贈文化進一步發展，機構一直有借鏡不少海外的成功例子，並研發出一套獨特的模式。黎曉洋提到：「相比起外國推動遺產捐贈幾十年的歷史，香港起步較慢，但發展速度卻非常快，在短短幾年內累積令人驕傲的成績。」遺善最樂憑藉為NGO同工提供配套與跨界別合作，加上香港人本身的善心，將他們推行遺贈文化的模式推廣開來，成為現在被不少亞洲鄰近地區視為遺贈推廣的先驅之一。早前更獲「日本遺贈協會」（Japan Legacy Gift Association）邀請，於本年 11 月出席他們的十週年大會擔任分享嘉賓，分享香港如何以創新方式推動遺贈文化。她欣喜表示：「這證明香港雖然起步遲，但我們的經驗已經可以輸出海外，為亞洲區帶來啟發。」

回顧過去一年工作 分享會邀各界人士傳遞善念

目前，與遺善最樂合作的慈善機構已接近70間，範疇涵蓋醫療、教育、動物權益、老人、善終、環境保育、宗教、社區發展、兒童及青少年服務等領域。遺善最樂早前舉辦年度分享會，並發表最新《年度遺贈報告》，以回顧過去一年的成果與突破。當日，遺善最樂向多個合作夥伴頒發獎項，表揚他們在過去一年中對推動遺贈文化的卓越表現。分享會更吸引逾百位慈善機構代表出席，同時亦邀請了法律及醫療界多位專業人士參與。黎曉洋提到，透過推廣遺產捐贈，機構希望讓「生前及身後規劃」成為香港生命教育不可或缺的一環。

她直言：「這不單是資產的安排，更是個人價值、人生信念與社會責任的延續。」期望能達到將遺產捐贈「常態化」，並凝聚大小慈善機構，把遺贈這塊「餅」做大，讓每一間機構都能獲得可持續的善款支持，同時推動香港成為亞洲遺贈文化典範的3個目標。「我們的終極願景，是在香港建立一種成熟的遺贈文化：當一個人告別世界時，既能將愛留給摯愛親友，亦能透過遺產捐贈回饋社會，讓善念與價值得以世代相傳。」她說。

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