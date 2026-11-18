由 ESG公會（The ESG Consortium，簡稱ESGC） 舉行的「2026 普惠ESG大獎」11月12日於灣仔皇朝會圓滿舉行。是次典禮匯聚逾100位來自法定機構、大型地產發展商、銀行界及中小企科創領袖，共同見證五家脫穎而出的得獎企業，實踐「動態前行，締造影響；平衡共融，實踐普惠」的核心理念。



典禮榮幸邀請到市區重建局（URA）行政總監蔡宏興先生（Mr. Donald Choi, JP）擔任主禮嘉賓並發表主題演講。蔡先生深入分享可持續市區更新的願景，指出靈活且具成本效益的創新科技，能有效融入舊區重建與樓宇復修工程，在提升環境效益的同時，為市民建構更宜居、更具韌性的共融社區。

表揚五大專項ESG創新方案

本屆大獎由建築環保評估協會（BEAM Society）行政總裁何志誠工程師（Ir HO Chi-shing）擔任評審團主席，聯同多位跨界別專家嚴格評選出五家得獎企業，並根據其技術特色與ESG貢獻頒發專屬殊榮：

1. 香港互聯立方有限公司（isBIM Limited） — 綠色建築創新獎及年度推介大奬

憑藉 JARVIS AIOS 建築全生命週期管理平台，結合BIM與人工智能視覺分析，有效減少建築廢料並精準控制項目預算偏差。

2. 浩華鋼鐵工程有限公司（ Ho Wah Steel Engineering Company Ltd） — 低碳鋼構先鋒獎

推出具備數碼溯源功能的模組化可重用臨時支護鋼材系統（ELS），大幅減少建築工地範圍三（Scope 3）隱含碳排放，推動循環建築經濟。

3. 深圳市華瑞中基節能有限公司（Shenzhen Huarui Zhongji Energy Saving） — 智慧減碳獎

研發 AICS 物理機理AI中央空調智控系統，無需更換大型機電設備，即可為現有商廈機房節省15%至30%電力消耗。

4. 環科資源有限公司（ECO Technologies Ltd） — 智智慧水資源獎

透過 WiiNoT 物聯網聲學與水壓遙測系統，配合動態基線演算法，精準偵測地下水管微滲漏，降低無收益水流失與建築滲水風險。

5. 磐石雲服務有限公司（BedRock Cloud Services Ltd） — 普惠樂齡獎

開發廣東話自然語言處理（NLP）長者陪伴系統 Memoria（憶寶），以非侵入式互動追蹤長者情緒健康指數，支援居家安老並紓緩前線照護壓力。

跨界別生態圈協同 加速創科落地

典禮亦展現了香港社會各界對「普惠ESG」的廣泛支持。

現場特別邀請荃灣官立小學管弦樂隊傾情演奏《You Raise Me Up》及《茉莉花》，為典禮增添朝氣與世代共融的意義。

此外，恒生銀行、星展銀行、中信銀行（國際）、中國銀行（香港）及微眾銀行五家主要銀行代表亦親臨支持，共同探討綠色金融如何賦能中小企加速轉型。

繼早前由ESG公會牽線與市區重建局及新世界發展進行閉門技術交流與商業配對後，五家得獎企業將於12月份前往恒基兆業地產進行下一輪專場方案分享，持續將創新成果轉化為商業合作。