香港管理專業協會（HKMA）第66屆周年晚宴暨2026 HKMA可持續發展獎頒獎典禮於十一月二十四日（星期二）假香港合和酒店圓滿舉行，並邀得香港特別行政區行政長官李家超先生擔任主禮嘉賓，與一眾政商界翹楚共賀盛典。當晚，香港管理專業協會向包括《香港01》在內的十一間機構頒發特級會員銜，認可企業的卓越成就。

香港管理專業協會第66屆周年晚宴暨2026 HKMA可持續發展獎頒獎典禮圓滿舉行

香港管理專業協會主席應家柏教授在致歡迎辭時表示，今年是香港邁向關鍵新篇章的一年。隨着國家「十五五」規劃開局，加上香港首份五年規劃正式展開，本港得以憑藉宏大而全面的藍圖進一步提升全球競爭力，包括鞏固「四大中心」、打造國際高端人才集聚高地、深化與粵港澳大灣區的融合發展，以及加快北部都會區建設。他指出，香港管理專業協會六十多年來一直堅定支持特區政府推動香港經濟發展，並重申香港管理專業協會將把旗下課程與平台緊扣上述重點方向，全力配合五年規劃。

香港管理專業協會主席應家柏教授在致歡迎辭時表示，今年是香港邁向關鍵新篇章的一年。

周年晚宴上，香港管理專業協會頒發特級會員銜予十一間機構，特級會員乃由香港管理專業協會邀請成為會員的傑出機構。今年有合共十一間機構獲頒特級會員銜，包括《香港01》、埃森哲（Accenture）、Ascentium Business Solutions（HK）Limited、和記電訊（香港）有限公司、啟德體育園有限公司、奇華餅家、金城營造集團、Lenovo、平安數字銀行（國際）有限公司、美通社及建華集團。

香港管理專業協會頒發特級會員銜予十一間機構，認可企業的卓越成就。

《香港01》獲頒發香港管理專業協會特級會員銜，由行政總裁蘇曉婷女士代表接受證書，充分肯定了《香港01》在媒體創新、企業管理及推動社會發展方面的卓越表現與領導地位。

《香港01》創辦十周年，歷經十載深耕，已由最初的單一新聞平台，蛻變為全球單月活躍用戶突破1,700萬、總瀏覽量逼近百億的全方位資訊知識平台。多年來，《香港01》致力融入大眾日常，透過逾60條多元化頻道及生活服務平台，將專業新聞內容與優質生活體驗無縫結合；讀者群更廣泛遍及兩岸四地及海外地區，穩佔全球極具傳播影響力的華文媒體領先地位。 展望未來，《香港01》將繼續秉持「不止於此！」的精神，與時代並進，持續以創新推動業界及社會向前發展。

《香港01》獲頒發香港管理專業協會特級會員銜，由《香港01》行政總裁蘇曉婷女士代表接受證書。

2026 HKMA可持續發展獎頒獎典禮亦於當晚圓滿舉行。鑑於可持續發展的重要性不斷上升，香港管理專業協會於2016年10月推出首屆香港可持續發展獎，旨在喚起商界關注可持續發展的重要性、表揚對可持續發展作出重大承諾，並在業務上獲得佳績的機構和個人，並為各界提供觀摩可持續發展最佳實踐的平台。獎項今年踏入第八屆，參與者涵蓋中小企、大型企業、非政府機構及學校，參與度持續上升。今年更吸引來自香港、內地、澳門、台灣及菲律賓的機構參賽，表揚能帶來實質及可量度影響的專項活動。

「個人獎項」(排名不分先後)

「最傑出可持續發展領袖獎」得獎者

信和置業有限公司副總經理（可持續發展及創新）郭鎧怡女士

「最傑出可持續發展領袖獎」得獎者 - 信和置業有限公司副總經理（可持續發展及創新）郭鎧怡女士

「傑出可持續發展領袖獎」得獎者

豐盛社企學會聯合創辦人兼行政總裁關志康先生

信和置業有限公司副總經理（可持續發展及創新）郭鎧怡女士

皇冠爐具(集團)有限公司主席李蔓瑩女士

君百延集團控股有限公司主席、行政總裁兼執行董事黃碧君女士

「可持續發展項目獎」(排名不分先後)

大機構類別

金獎

太古地產有限公司

「可持續發展項目獎」大機構類別金獎 - 太古地產有限公司

銀獎

國泰航空有限公司

會德豐地產(香港)有限公司

銅獎

中電控股有限公司

DFI 零售集團 - 7-Eleven 香港及澳門

The Insular Life Assurance Company, Ltd. (InLife)

中小型機構組別

金獎

鴻達行清潔用品有限公司

「可持續發展項目獎」中小型機構組別金獎 - 鴻達行清潔用品有限公司

銀獎

香港鐵路有限公司 - 盈翠半島

銅獎

超越乒乓球訓練中心有限公司

「機構獎項」(排名不分先後)

大機構類別

香港可持續發展大獎

太古地產有限公司

「機構獎項」大機構類別香港可持續發展大獎 - 太古地產有限公司

典範奬

國泰航空有限公司

周大福珠寶集團有限公司

中電控股有限公司

晶苑國際集團有限公司

恒生銀行

恒基兆業地產有限公司

香港中華煤氣有限公司

香港賽馬會

港鐵公司

太古地產有限公司

會德豐地產(香港)有限公司

傑出奬

中遠海運港口有限公司

置富產業信託

嘉里建設有限公司

新世界發展有限公司

太平洋航運集團有限公司

卓越獎

AXA安盛

東亞銀行有限公司

中國海外發展有限公司

華懋集團

周大福創建有限公司

DFI 零售集團

渠務署

香港電訊

香港紅十字會

希慎興業有限公司

香格里拉（亞洲）有限公司

渣打銀行（香港）有限公司

中小型機構組別

香港可持續發展大獎

康業服務有限公司 - 華景山莊

中小型機構組別香港可持續發展大獎 - 康業服務有限公司 - 華景山莊

典範奬

康業服務有限公司 - 華景山莊

鴻達行清潔用品有限公司

香港鐵路有限公司 - 盈翠半島

Peoplebank Hong Kong Limited

傑出奬

皇冠爐具(集團)有限公司

綠立方有限公司

東華三院社會服務科 - 南九龍獅子會幼兒園

卓越獎

海塑基金會

夢創成真

蘭谷股份

超越乒乓球訓練中心有限公司

雷富新能源汽車

特別獎項

中資企業特別獎

中國海外發展有限公司

中遠海運港口有限公司

騰訊控股有限公司

政府決策局或部門特別獎

渠務署

幼稚園特別獎

東華三院社會服務科 - 南九龍獅子會幼兒園

非香港機構特別獎

佛教慈濟慈善事業基金會

The Insular Life Assurance Company, Ltd. (InLife)

非牟利機構特別獎

海塑基金會

佛教慈濟慈善事業基金會

香港中華基督教青年會

香港紅十字會

香港賽馬會