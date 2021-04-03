【Run For Good 虛擬慈善跑】支持香港外展訓練 激發青年潛能

撰文： 黃祖怡 最後更新日期： 2021-04-03 12:00

由Run For Good主辦，為香港外展訓練學校籌款的100KM跑步機慈善挑戰賽，將於4月10-11日K11露天廣場舉行。是次賽事邀請一眾精英運動員，一同在跑步機上以接力方式挑戰100公里這個終極目標。同時，大家亦可參加由「齊動 LetZ Goal」虛擬跑平台及「01心意」慈善籌款平台舉辦的「Run For Good 10KM虛擬跑慈善挑戰賽」，以行動和汗水為善事出力！

在港已逾五十載的香港外展訓練學校（Outward Bound Hong Kong）是一間慈善及非牟利的教育機構，多年來為本地青年提供體驗式外展訓練，課程包括獨木舟、高空繩網陣、攀岩等戶外活動。至今已有逾20萬人參加，當中激勵無數青年及有需要的人士勇敢克服困難、建立自信、學習自律和訓練團隊合作，幫助他們在生活或成長路上衝破逆境。

外展訓練甚具挑戰 將不可能變成可能

一趟登上八仙嶺的旅程，讓香港中文大學參加者蘇新敏 （Stephanie）體會到團隊精神的重要性。在熾熱陽光下，她背負幾十斤沉重的物資，晚上在高山睡覺卻又經歷失眠，感覺並沒可能完成訓練，亦曾出現想放棄的念頭。幸得隊員的鼓勵和支持終令她積極嘗試，排除萬難完成挑戰。她更憶述最難忘的經歷，是與隊員們用心製作和快樂分享每一頓飯。

「在最想放棄的時候，我總聽到隊員們的 「加油」,「好快就到了」,「支持住」！」 蘇新敏，香港中文大學參加者

除了年青一群，香港外展亦有舉辦「毅然起航」課程，邀請輕度至中度肢體障礙人士參與獨木舟體驗。有些參加者雖然不諳水性，在開始時感到畏懼害怕，但使用特別設計的獨木舟和划槳，讓他們較為容易掌握和控制速度方向，逐漸享受當中的樂趣。他們更從課程中學會面對恐懼、挑戰自己及找到自我價值。

「Run For Good 10KM虛擬跑慈善挑戰賽」參加辦法︰

1.按此立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App!

2. 在3月18日至4月8日期間，點擊立即參加「Run For Good 10KM虛擬跑慈善挑戰賽」

3. 支付港幣50元正報名費，即可開始跑步挑戰

4. 參加者只需於4月8日前成功完成指定跑步里數 (10公里) ，並成功在個人籌款專頁中籌達港幣200元正或以上，即可獲得以下禮品︰

Run For Good 跑步 T-Shirt及太陽帽（只限完成挑戰之參加者獲得；禮品內容按活動頁面更新為準）。

5. 參加者可於4月10-11日前往K11 Art Mall領取禮品

立即按此登入「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App，參加「Run For Good 10KM虛擬跑慈善挑戰賽」！

大家亦可到「01心意」平台直接捐款予香港外展訓練學校！所有善款在扣除第三方支付平台手續費後，將會直接捐予慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

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