【關懷婦女】乳癌三度復發 痛失做媽媽機會

撰文： 江立然 最後更新日期： 2021-05-12 12:00

一次又一次的乳癌來襲，美美（化名）因要接受治療而痛失做媽媽的機會。幸得到姊姊幫忙尋找協助和丈夫的貼心鼓勵，她再度鼓起勇氣重新振作。多番的痛苦經歷令美美變得勇敢無懼，心裡很想感謝媽媽及家人的不離不棄。

三度復發感自責 丈夫一句話贈無限鼓勵

首次發現患上乳癌是1994年，當年正值會考，美美已經歷兩次局部復發需要接受腫瘤治療。15年後，乳癌再三復發。美美情緒跌至谷底，堅拒接受治療。美美的姊姊驚覺情況嚴重，立即向機構尋求協助。

當時32歲的美美經已結婚，完全料不到相隔多年仍再度乳癌復發。她表示：「我最擔心係老公同屋企人，怕連累佢地要照顧我，好大負擔。」美美無時無刻都怪責自己，認為沒有管理好自己身體。這次因要全乳切除，她非常擔心外表及自我形象，尤其在丈夫面前更感到自卑愧疚。

姊姊嘗試帶美美接受輔導，更邀請丈夫陪伴在側，幫助她消除負面及自我責備的想法。過程中，丈夫毫不猶豫地道出愛她一生一世的承諾：「我鐘意你個人，唔係鐘意你個胸 。」得到丈夫的鼓勵，美美開始接受患病的事實，不但參加病友支援小組，亦提前學習化療的副作用和處理方法，為即將接受治療積極做準備。

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遺憾未能當媽媽 大受困擾陷入崩潰

在2010年初，美美接受了荷爾蒙治療，因患有子宮肌瘤，醫生建議做手術切除子宮連雙邊卵巢及輸卵管，以預防再度復發。這同時意味著她將來不能生育，美美精神大受困擾，覺得對不起丈夫。而丈夫的媽媽及姊姊對此也有意見，令她更感崩潰。夫婦二人其後再回到中心接受心理輔導，丈夫最終鼓起勇氣召開家庭會議，為妻子交待身體狀況及處理媽媽及姊姊的想法。美美對丈夫的舉動感動不已，丈夫更直言：「你（太太）係最重要，無仔女唔緊要，娶得你就要對你好。」

感激媽媽照顧 抗癌路上互相扶持

丈夫在抗癌路上為美美打了枝強心針，但媽媽其實也在背後默默支持。多年前，美美的媽媽亦曾是乳癌患者，因此美美與媽媽一直互相扶持、結伴同行，美美希望向媽媽衷心說句：「感謝妳（媽媽）多年來除了對我無微不至的照顧，也為這個家無條件的付出，媽媽，多謝妳！」

美美知道有很多患者都未必像自己般幸運，在感到徬徨迷茫，情緒跌入谷底的時候有丈夫和家人支持。她很希望社會或有心人能夠提供多些協助，亦鼓勵其他同路人積極面對治療，在抗癌路上互相扶持！

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