奧比斯喺疫情期間仍努力救盲　捐款支持世界視覺日獲睛彩襟章

新冠疫情肆虐，除咗面對疫情帶來嘅挑戰之外，全球盲疾問題依然不可忽視。全球有 4300 萬人失明，2.95 億人患有中度至重度視力障礙，其中77% 係完全可以預防或治療，可見世界各地都有迫切嘅救盲需要。奧比斯同義務醫療團隊及地區夥伴積極合作，一齊喺世界各地打擊盲疾，提升當地眼科醫生嘅知識同技術水平，完善地區眼科護理服務，更重要嘅係協助眼疾患者得到及時嘅眼科治療，令佢地重拾視力，重見「睛」彩嘅世界。



奧比斯努力救盲嘅同時不忘向世界每個角落傳達今年「奧比斯世界視覺日2021」嘅主要訊息 – 希望、信念同大愛！

將重見光明嘅希望帶到世界每個角落！

奧比斯透過眼科飛機醫院穿梭世界各地幫助眼疾患者重拾視力。於1997年，年僅 10 歲嘅Bulgan經歷咗一場嚴重車禍導致她嘅視力受損，佢需要接受一種特殊嘅淚管手術，但係蒙古當時嘅醫生冇相關手術嘅知識，只能夠為佢清理受損嘅淚管。眼科飛機醫院降落喺蒙古為Bulgan進行淚管手術，令佢可以重返校園，繼續追夢。完成學業之後，Bulgan決心回饋奧比斯，仲用唔同方式擔任義務蒙古項目翻譯大使及眼睛健康大使，為世界各地的眼疾患者帶來重見光明的希望。

疫情期間秉承救盲信念！

因疫情影響，印度實施封城同人流管制，印度嘅眼疾患者亦都擔心會感染新冠肺炎而減少外出接受眼睛治療，大大增加咗救盲難度。奧比斯合作夥伴Akhand Jyoti Eye Hospital貫徹救盲信念配合疫情管制措施，暫時延緩眼科門診服務，只為有迫切需要嘅眼疾患者提供緊急服務，同時亦都為解除封城作兩手準備。例如眼科醫療團隊喺困難之中仍努力建立節省時間同時又可以管制人流嘅檢查流程，減低患者感染新冠肺炎嘅風險。

讓眼疾患者感受到無私嘅大愛！

疫情肆虐，令奧比斯團隊面臨無法如期把抗生素送達喺埃塞俄比亞受砂眼困擾患者嘅挑戰。為咗確保藥物及時送達並提供符合安全指標嘅眼科治療，外展團隊決定去患者住所逐家逐戶派發抗生素，讓多達750萬患者得到及時嘅治療及防治。即使整個治療過程所需的時間及成本比以往多，奧比斯團隊仍喺救盲期間令眼疾患者感受到無私嘅大愛！

好彩由疫情開始至今，奧比斯獲得各界善心人士捐款支持，令全球眼疾患者可以重見光明。想出一份力令奧比斯幫助更多視障人士，立即支持「奧比斯世界視覺日2021」！

任何捐款可獲贈一枚奧比斯睛彩襟章作紀念（隨機一款）。

捐款港幣$1,000或以上更可獲限量版奧比斯睛彩襟章套裝一套 ，立即一氣呵成將所有款式帶返屋企！

立即支持幫助更多眼疾患者重見光明！奧比斯世界視覺日2021

活動詳細https://bit.ly/2XTnOgB