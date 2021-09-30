閃避球員屋邨練波被擲糞水仍堅持　港隊隊長嘆租場比籃足排更輸蝕

港隊在今屆東京奧運取得歷史性佳績，全港掀起運動熱潮，大眾開始關注本港運動員的訓練資源，包括物理治療師人數不足、球衣贊助風波，當然還有練習場地問題。香港是個彈丸之地，任何運動均面對着「土地問題」，而一些較小眾的運動，情況更是嚴峻。

閃避球便是其中之一，現時香港閃避球代表隊在世界競技場上，80多個地區排名第5，成績斐然，但風光背後，球員每次練習，都竟然要冒着被扔糞水的風險。要在香港發展閃避球，障礙比想像中更多。

攝影：余睿菁



「一個運動嚟講，無可避免會講嘢，要講戰術、同隊友夾，可能就係因為咁有『噪音』啩。」居於元朗的Kelvin參與閃避球運動已7年，與一班志同道合的朋友每星期都定期來黃大仙下邨一個球場練習。可是，球場與民居太近，有居民疑因不滿球員發出聲浪過大，至少三次將裝有糞水的膠袋從高處擲下，「有兩次我企喺場區望住佢跌落嚟，有一次咁啱我出咗局企出外場區，佢（糞水）跌落嚟就彈上我度。」即使報警，警察到場也只是筆錄事發經過，雙方沒甚麼解決方法。

節奏明快、講求團隊合作的閃避球，是近年的新興運動之一。（余睿菁攝）

Kelvin在中學時期接觸閃避球，至今近7年。（余睿菁攝）

「一個運動嚟講，無可避免會講嘢，要講戰術、同隊友夾。」Kelvin說。（余睿菁攝）

新興活動在民居附近打球卻釀成衝突，背後最根本的問題是甚麼？（余睿菁攝）

雖然閃避球在本港是非主流運動，但港隊成績絕對「見得人」。香港閃避球總會已成立了13年，曾舉辦聯賽及世界閃避球錦標賽，香港閃避球男子代表隊副隊長Clarence指，現時香港在世界80多個地區中排名第五，但因場地缺乏，球員又來自全港各區，過往一直需要「走鬼式」練習。

香港閃避球男子代表隊副隊長Clarence指，「其實仲有好多人可能都玩過，只不過唔知原來有咁多規矩，或者唔知都有人代表香港去打世界賽。」（余睿菁攝）

現時香港閃避球代表隊在世界競技場上，80多個地區中排名第5，成績算是斐然。（余睿菁攝）

有時保安會話呢個係籃球場，淨係可以打籃球。 香港閃避球男子代表隊隊長Jacky

嘆本港康樂場地規矩比一切重要

至於隊長Jacky則形容，打閃避球其實只需要一個排球場和6個球，連網也不用便可以「開波」，偏偏在香港的康樂場地均以安全為名，規矩比一切重要，「有時保安會話呢個係籃球場，淨係可以打籃球」。

隊長Jacky則形容，打閃避球其實只需要一個排球場，6個球，連網也不用便可以「開波」，偏偏在香港的康樂場地均以安全為名，規矩比一切重要，「有時保安會話呢個係籃球場，淨係可以打籃球」。（余睿菁攝）

康文署回覆查詢時表示，鑑於近年有不少新的體育項目興起，已開放包括赤柱體育館、長沙灣體育館、鯉魚門體育館、長發體育館、富亨體育館及朗屏體育館等6個體育館的主場推行試驗計劃，讓市民可直接透過康體通電腦預訂系統，以個人預訂及先到先得方式，租訂非繁忙時間內主場設施進行七項指定活動（包括閃避球）。而署方轄下有指定體育用途的場地，如場地合適，在徵得場地管理人員同意下，均可用作進行非指定運動和活動，其中包括閃避球等新興運動。而根據康文署現行的預訂程序，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、體育總會、地區體育會、香港學界體育聯會等團體屬最優先類別，可於12個月前優先預訂所有在繁忙及非繁忙時段的康樂設施。

近日本港體育界爆出排球總會開除5個排球會的風波，事件曝光後，其中一個被DQ的仁濟排球隊，其教練陳建達在電台節目中表示，加入成為正式會員對球隊來說非常重要，由於康文署場地一場難求，球員往往需要在體育館外搭帳篷通宵排隊訂場，假如沒有場地，則只能在街場訓練，如非正式會員，即使是甲一球隊也沒有優先預訂場地的權利。

Jacky是香港閃避球男子代表隊隊長。（余睿菁攝）

閃避球是新興運動，自中學時間玩閃避球的Jacky卻有感這個運動「新極都唔興」，慨嘆至今仍不是很多人留意。（余睿菁攝）

Jacky說，閃避球就算不會在奧運出現，但他們也有屬於自己的世界舞台。（余睿菁攝）

球員們渴望的並非甚麼豪華、美輪美奐的練習場地，只希望當然「18區都打得波」。（余睿菁攝）

非奧委會轄下體育總會 租場優次排名低

閃避球作為非主流運動，預約場地時難免比「籃足排」更輸蝕。Jacky透露場地預約一般的優先次序為籃足排、非牟利組織、區議會，私人組織、個人，翻查奧委會網頁，目前本港仍未有任何閃避球團體被納入奧委會轄下的體育總會，令閃避球團體租場時的優次排名一直很低。

黃大仙下邨街坊：希望政府帶頭畀資金支持

雖然閃避球員曾經在黃大仙下邨球場中糞水，陰霾未散，但受襲過後，他們又再回到這裏，只因他們想找個中心點成為慣常訓練場地。一班街坊對他們又有甚麼意見？「有時見到佢哋都辛苦，雖然夜晚打，但係都好熱。」居於球場樓上的馮先生指，平日有見過閃避球隊在此練習，認為他們的聲浪並不算大，亦有保持地方清潔。對於球員被扔糞水，他也難以理解，「呢個場已經喺屋邨角落，球員唔算嘈，又畀龍翔道啲聲覆蓋住......不過條條邨都有怪人嘅。」

未聽過「閃避球」運動的彭先生就表示，球場晚上10點就會關門，即使偶爾嘈吵，都不會很滋擾。「其實梗係歡迎（球員在附近球場練球）啦，有練習可以睇下嘛......（運動員）去日本搵到咁多金牌，我聽住都好高興，希望政府都帶頭畀返些少資金支持呢啲運動（新興運動）。」一名不願透露姓名的女士則指，她居住的中層單位可望到一班閃避球員練球，認為聲浪程度屬可以接受，「又唔係練到好夜，球場就梗係有聲㗎啦！」香港寸金呎土，要平衡居民利益及運動發展的權利，到底還有多遠的路？