環保時裝｜本地設計師零廢棄作品入國際賽十強　設計意念來自ADHD

天氣轉涼，加上聖誕節將至，不少人趁機換季，添置新衣。可是，時裝產業鏈生產出的廢料，對全球環境造成嚴重污染。環保慈善機構Redress每年均會舉辦設計大賽，是全球最大型的可持續時裝設計比賽，旨在推動循環時裝系統，今年有來自58個國家和地區的設計師參賽，香港的代表劉倩怡（Psy）以A.D.H.D為主題，以可持續方式設計出男裝西裝，更打入十強，並獲得「Redress設計大賽」最佳香港設計師一獎。

劉倩怡表示，設計意念是來自患有專注力不足的自己，通過零污染及升級再造技術，將二手服裝及針織紡織品拼湊在一起，鮮明的黃黑對比，象徵ADHD人士可與「正常人」共存，「設計一件可持續時裝，喺cutting方面有限制，但亦係一個挑戰，會更想搵個方向突出自己，喺環保同創意設計中拎到平衡」。



劉倩怡（Psy）以A.D.H.D為主題，以可持續方式設計出男裝西裝，獲得「Redress設計大賽」最佳香港設計師一獎。（盧翊銘攝）

年紀輕輕的劉倩怡，加入時裝設計行業3年，接觸可持續時裝（Sustainability）是參加redress設計大賽才開始。「起初喺布廠做實習，發現自己對呢行有興趣，特別係製作男士西裝，之後就加入中環Suit Artisan男士西裝店學習」。成為時裝設計師後，她發現在製作過程中，會產生不少布碎，造成浪費，也會增加很多廢料污染環境。

第11屆Redress設計大賽在今年9月11日舉辦由真人模特兒結合虛擬模特兒的總決賽時裝表演。劉倩怡參賽的作品中，四件為實物，一件則以電子形式製作。（受訪者提供圖片）

根據統計，全球每秒鐘便有相當於一輛垃圾車的紡織車送去堆填或焚燒，對地球造成不可逆轉的負擔，為了教育大眾可持續服裝的重要性，環保慈善機構Redress自2011年起，每年均會舉辦全球最大型的可持續時裝設計比賽，旨在向世界各地的新晉設計師介紹可持續設計理論與技術。劉倩怡亦是今年的參賽者之一，並成功打入十強，她提到大會向總決賽者提供工作坊及課程，讓他們可為時裝表演做足準備，「喺Redress比賽中，我設計咗一系列男士西裝，課程上有唔同嘅設計師會畀意見你，亦會教一啲marketing手法，令我哋學識點樣營運一個品牌，同埋會討論用咩物料會更加環保，例如原來polyester（聚酯纖維）都可以有環保物料」。

西裝以全羊毛製作 布版拼湊出裡布

劉倩怡參賽的作品中，四件為實物，一件則以電子形式製作，她選擇以全羊毛物料製作西裝，因為全羊毛設計顯得更高貴及耐用，而她這次參賽作品A.D.H.D的設計意念則來自自己，「我係一個有ADHD的人，但仍然係一個完整嘅人，雖然我哋有啲特別，但都係可以同『正常人』一齊相處」，她其中一件作品是Half-jacket，用了「零廢棄」方式創作，西裝則以針織物料製作，至於西裝內的裡布（Lining）是以不同布版拼湊起來，顏色搶眼，代表ADHD患者外表如常人一般，但內心處於興奮的狀態，「西裝的主色為黑色及黃色，坊間好多西裝都係黑色，因為比較formal（正式）同莊重，但黃色代表興奮同活潑，就好似ADHD患者一樣，形成強烈對比」。而西裝中的黃色針織物料，也是用天然染的方式處理。

劉倩怡坦言，設計可持續時裝難度更高，例如在物料選擇上，亦只能選擇羊毛、棉，或一些經人手改造、可循環再造的聚酯纖維。（盧翊銘攝）

使用3D紙樣免製造多餘布碎

劉倩怡透露，在可持續時裝設計中，電子科技也幫上不少忙，「例如製作3D紙樣，拼到想要嘅效果先拎塊布去整，好過次次都要剪布去試，搞到有好多布碎，用3D紙樣就唔使好似以前咁，每件衫都要整件初版，初版唔啱就會浪費啲布」。

劉倩怡坦言，設計可持續時裝難度更高，例如在物料選擇上，亦只能選擇羊毛、棉，或一些經人手改造、可循環再造的聚酯纖維，「喺cutting方面亦有限制，但亦係一個挑戰，會更想搵個方向突出自己，喺環保同創意設計中拎到平衡」。她希望未來可向全環保時裝設計方向發展，「有信心以可持續設計製作成品，喺創意設計同市場考慮上攞到平衡」。

劉倩怡希望未來可向全環保時裝設計方向發展，亦有信心可在創意設計、商業考慮及環保上取得平衡。（盧翊銘攝）

越來越多人接受可持續服裝

在消費文化主導的香港，「速食時裝」仍然盛行，本港消費者對可持續時裝的接受程度有多高？「我發現近年越來越多人會幫襯二手衫舖頭，例如去旺角美之尋寶，亦有唔少YouTuber會介紹二手衫，示範點樣剪來剪去就變成一件新衫，令更多人接受可持續服裝呢件事」。劉倩怡指，外國已有不少可持續時裝設計師獨當一面，而她則比較喜歡本地可持續時裝設計師徐逸昇（Angus Tsui）的作品，設計時亦會參考這些設計師曾使用過的可持續性布料。

第11屆Redress設計大賽在今年9月11日舉辦由真人模特兒結合虛擬模特兒的總決賽時裝表演，來自台灣的設計師暢芷筠獲得大獎，也是劉倩怡非常欣賞的對手，「好欣賞佢用幾何圖形嚟整一件衫，另一名來自英國嘅Lucy Saunders嘅作品係用帆布製作，好特別，好有創意」。