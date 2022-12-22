警長與太太組寄養家庭一年照顧7名兒童：讓他們最無助時感受溫暖

近年供有需要兒童暫住的寄養家庭逐漸減少。警務處最新一期《警聲》報道，現駐守新界北衝鋒隊的警署警長阿志與太太Isabel在去年申請做寄養家庭，為遇到突發或緊急事故而缺乏父母照顧的兒童。過去一年，兩夫婦先後照顧過七名兒童，年齡介乎一歲至八歲，大部分是因遭受虐待或疏忽照顧而獲安排接受短暫寄養，「與一般家長一樣，我們照顧寄養嬰兒時，同樣要起身餵夜奶和掃風。照顧在學兒童則要接送他們上下課……」



阿志和太太盡力照顧寄養兒童的需要，希望他們有更多生活體驗。《警聲》圖片

太太疫下多在家 想起可申請做寄養家庭照顧有需要兒童

據《警聲》報道，1998年加入警隊的阿志，在2018年與從事化妝師的女友Isabel結婚，兩人早有共識不會生育。組建寄養家庭，是Isabel在去年年初向阿志提出，結果為他們的二人世界帶來翻天覆地的變化。

據阿志說，受到疫情影響，表演節目和婚宴等活動大幅減少，太太的化妝工作亦相應受影響，因而較多時間在家，她想起多年前看過的新聞報道，在香港可以申請做寄養家庭，為遇到突發或緊急事故而缺乏父母照顧的兒童，提供即時及短期的家庭住宿服務。「太太考慮到當時比較空閒，自己又有助人條件，決定提出申請，向這些不幸兒童伸出援手。」

警署警長阿志與太太Isabel申請成為寄養家庭，支援有需要兒童。《警聲》圖片

一年來照顧七名兒童 大部份因遭受虐待或疏忽照顧

阿志全力支持，皆因與其執勤經歷有關。「我處理過不少涉及問題家庭的求警協助個案，難以想像生於這些家庭的孩子是如何度日，為他們感到痛心。如果能夠為這些兒童提供一個安樂窩，讓他們在最無助的時刻感受到溫暖，我覺得非常有意義。」

兩人在去年1月提出申請，通過審核和培訓後，同年12月如願成為寄養家庭。過去一年，兩夫婦先後照顧過七名兒童，年齡介乎一歲至八歲，大部份是因遭受虐待或疏忽照顧而獲安排接受短暫寄養。

起身餵夜奶和掃風 接送由荃灣送將軍澳上課

阿志有機會感受當家長體驗，「與一般家長一樣，我們照顧寄養嬰兒時，同樣要起身餵夜奶和掃風。照顧在學兒童則要接送他們上下課，我需輪班工作，有時凌晨下班回家小睡四小時後，便要接送寄養兒童由荃灣的住所到將軍澳的學校上課。」

Isabel表示，雖然指引只要求寄養家庭跟進兒童的學習需求，但他和丈夫願意付出更多心機，幫助寄養兒童提升學業成績，假日亦會帶寄養兒童外出遊玩，希望他們有更多生活體驗。

阿志指短暫寄養服務充滿彈性，參與者可因應自己時間，選擇暫停和恢復接收個案，不會影響外遊和進修等私人計劃。他鼓勵有條件、有能力提供寄養服務的家庭，熱心參與這項極有意義的社會服務，支援有需要兒童。