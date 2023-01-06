香港性教育普遍不足　平機會倡各界攜手解決問題

平機會早前公布了「本港中學實施全面性教育研究」的結果。研究發現香港的性教育普遍不足，性教育課時亦不足夠。接近一半學校表示，在一個學年只編配五小時或以下性教育課時，而超過90%的學校在一個學年分配予性教育的課時為20小時或以下。



有人問，性教育與平等機會有甚麼關係？為何平機會進行性教育的研究？



文：平等機會委員會主席朱敏健



平機會進行「本港中學實施全面性教育研究」，目的是協助社會各界了解中學實施性教育的整體情況，從而考慮和推行相關措施。（平機會圖片）

作為負責執行反歧視條例包括《性別歧視條例》的法定機構，平機會致力消除性騷擾及推動性別平等。過往平機會曾在大學進行有關性騷擾的調查研究，在焦點小組討論中發現，在小學和中學時期，學校甚少教授性知識，亦甚少提及兩性相處的問題。該調查亦發現，大學生作出性騷擾行為的其中一個根本原因是他們對性和兩性關係有誤解，而這些錯誤觀念早於青少年時期已經成形。

平機會相信全面及適當的性教育能幫助青少年建立正面價值觀、知識及技能，在兩性關係及性方面作出尊重他人及健康的選擇。平機會進行這次研究，目的是協助社會各界了解中學實施性教育的整體情況，從而考慮和推行相關措施。

今次研究在2020年11月至2021年4月期間進行，平機會邀請了全港473間本地中學自行填寫紙本問卷，其後收到203間學校交回有效的問卷，回應率為42.9%。此外，研究亦邀請了26名討論者包括中學校長∕教師、非政府組織工作者或學校社工，參與五場焦點小組討論。

研究發現在2018/19學年，接近一半在正規課堂教授性教育的學校表示，只編配了五小時或以下的性教育課時予初中年級（47.4%）和高中年級（49.7%），而超過90%學校分配予初中年級（97.1%）和高中年級（94.9%）的性教育課時為20小時或以下。此外，75.4%的學校表示，沒有就每一年不同科目的性教育元素訂定目標課時。

研究亦發現在2018/19學年，僅得2%的學校於獨立成科的性教育課堂中教授性知識，85.2%的學校在不同學科（例如生物、通識）課堂中教授性教育元素，13.8%的學校則完全沒有在課堂上教授性教育。有12.3%的學校表示沒有舉辦任何有關性教育的活動。

平機會2022年11月22日舉行新聞發布會，公布「本港中學實施全面性教育研究」結果。平機會行政總監（營運）朱崇文博士（中）及署理主管（政策、研究及培訓）徐妤婷女士（左）講述研究結果。（平機圖片）

平機會認為香港的性教育普遍不足，性教育課時亦明顯不足夠。即使根據政府在1997年發布且已經不再是學校課程指引文件的《學校性教育指引》，當中亦建議初中年級應有合共36小時的性教育課時，高中年級則應有30小時。

就學校實施性教育所面對的困難，研究發現有很大比例的學校（82.3%）表示沒有時間教授性教育，原因是「中學課程太緊湊」。高達61.6%的學校希望政府更新現有的學校性教育指引，有55.7%的學校希望為性教育在不同學科中訂下建議授課時數。

平機會在報告中提出一系列建議供有關方面考慮和探討，包括建議政府考慮重新採用並更新1997年《學校性教育指引》，訂明不同學科和課外活動性教育元素的建議課時，讓所有中學跟從。（資料圖片）

因應研究結果，平機會在報告中提出了一系列建議供有關方面考慮和進一步探討，包括建議政府考慮重新採用並更新1997年《學校性教育指引》，當中訂明不同學科和課外活動的性教育元素的建議課時，讓所有中學跟從。另外，報告亦建議所有在中學負責教授性教育的教師，必須接受專業發展培訓。學校與政府應向受訓教師提供足夠資源和誘因，讓教師參與這些培訓。

平機會很高興是次研究結果獲得傳媒廣泛報道，除了舉行新聞發布會，平機會亦安排傳媒訪問，包括於1月7日在電台與青年人討論有關議題。

平機會期望有關輿論和報道能提升社會大眾對性教育的關注，推動各界包括政府、教育工作者以至家長等一起籌謀，共同找出解決有關議題的方案和行動優次。歸根究底，性教育不足所衍生的社會問題包括性騷擾，影響着社會不同層面的人，亦牽涉不同界別。因此，我們必須群策群力，在各自界別採取相應行動，才能解決有關問題，培養健康的下一代。