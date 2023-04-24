十來歲的女生正值花樣年華，但對今年踏入20 歲的甄紫淳（Ceon）來說，卻是一段不平凡的經歷——2019 年癌症來襲，確診淋巴癌第四期，被迫暫時停學和放棄跳舞，取而代之的是歷時半年的化療及漫長的復康過程。Ceon 將這一切化為推動力，成功抗癌並考入大學， 更隨舞團表演和比賽。面對生命無常， Ceon 選擇積極面對，並蛻變成更強壯、更勇敢的蝴蝶，展翅飛翔、翩翩起舞。



Ceon（右）享受在台上跳舞的每一刻。（相片由被訪者提供）

何時察覺身體出現淋巴癌徵狀？

2019 年我16 歲，洗澡時發現鎖骨位置有硬物凸起，隨即求醫抽組織化驗，證實是淋巴癌第四期。此前我上網了解淋巴癌的症狀，早作最壞打算，證實是癌症的瞬間反倒平靜。知道有末期癌症病人保持好心態，最後康復，因此我也要盡量保持樂觀。

隨後面對怎樣的癌症治療？

我獲安排接受歷時半年的化療，期間產生種種副作用，包括頭暈、嘔吐，身體虛弱得走幾步路也喘氣，口服類固醇藥物亦令身體腫脹，好辛苦，一直是學校舞蹈學會成員的我亦被迫停下舞步。最難接受的時刻要數掉髮，向來留長髮的我從未試過短髮造型，更何況面對脫髮！記得有一次親戚探望我，我一時不知所措，只得躲在一邊哭。頭髮愈掉愈多，更夢見自己沒有頭髮，坐在課室被同學笑。

奮力跨越「癌」關，Ceon 寄語自己不再錯過挑戰、機會，不讓自己留下遺憾。

家人和朋友如何支持你？

家人為我購入不同款式的帽子，讓我在治療期間能較從容地見人。化療住院期間，家人更輪流接更陪伴我，睡在我病床旁的小沙發，他們無微不至的照顧和支持，令我更自覺要堅持下去。朋友們亦跟我視像通話、在Instagram 鼓勵和支持我，逗我開心。

完成治療後重返校園，曾面對甚麼難關？你如何克服？

老實說，重返校園面對的挑戰更大。我因停學半年須留級中五，開學那天踏進課室再也見不到熟悉的臉孔，獨自站在一旁，覺得好孤獨。因長時間無執筆寫字，治療亦令我專注力和體能變差、效率下降，我開始跟不上進度，覺得自己「好冇用」，情況最壞時我有兩個月時間都躲在房間，不上學。慶幸學校的體諒，家人當時也沒有迫我回校。全賴家人、老師、朋友的支持，我明白只要盡力就夠。最終有些科目的成績喜出望外，去年成功入讀香港浸會大學文學士課程。

癌症令身體狀況轉差，為何你堅持跳舞？

重返校園後我立刻重拾跳舞的節奏，起初因體能下降，肌肉僵硬，亦比較易累和動輒滿頭大汗，但無阻我延續這個興趣。我很享受大夥兒熱血地為跳舞付出的每一刻；跳舞也讓我忘記生活的煩惱，同時更欣賞在鏡子前躍動起舞的自己。

患癌的經歷有否為你生命帶來另一番體會？

我一向沒有自信，因為怕失敗而不敢嘗試新事物。經歷了癌症，我知道不能再錯失機會，反而更勇敢去接受新挑戰。我加入舞蹈學校的舞團，參加表演、比賽，也報名申請獎學金，榮幸去年獲得「傑出學生選舉」的最佳進步獎。

得知獲獎一刻有何感受？這份肯定對你而言，有甚麼意義？

起初抱著放膽一試的心態參加，幸獲班主任、社工為我寫推薦信，很高興最後得獎。一般獎學金或許專注獎勵品學兼優的學生，而「傑出學生選舉」的最佳進步獎，認同我們未必是「最好」，但一直提升自己、一直進步的努力，與「最好」的學生同樣值得鼓勵和肯定。藉著得獎，我認識了很多新朋友，閒時仍然相約吃飯，互相傾訴、支持。

十年後你將會30 歲，有什麼說話想跟未來的自己說？

「我希望你一直健康、平安地生活，要相信自己，勇敢嘗試想做的事，不要怕失敗，別錯過任何一個機會，因可能不會有下一次，別讓自己留下遺憾。」

不一樣的亮麗成績表

馬會自2013 年起贊助由《南華早報》舉辦、教育局支持的「傑出學生選舉」（Student of the Year）， 嘉許於學科範疇成績優異及積極貢獻社會的高中學生。

Ceon（左三）去年於馬會贊助、《南華早報》舉辦的傑出學生選舉中，奪得「最佳進步」獎。

獎項組別包括「學校發展貢獻」、「最佳進步」、「社會服務」、「語言文學」、「藝術表演」、「數學、科學及科技」、「體育運動」及「視覺藝術」；「傑出學生年度大獎」則頒予整體表現最優秀者。2021/22 年度的選舉，吸引來自133 間學校、超過640 名中四至中六學生參加；馬會更為提名學生參與選舉的學校，於暑假期間提供《南華早報》青年版（Young Post）及為英文老師安排工作坊，以提升學生的英語及批判思考能力；並教授老師如何增進英語課堂的效率及與學生的互動。

*資料提供 : 馬會刊物 《駿步人生》