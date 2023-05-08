平安鐘有咩款式？應該點揀？一文睇清選購及使用攻略

4款常見平安鐘類型

長者家居意外，一單都嫌多。為了確保家中「老友記」的安全，不少照顧者均選擇在家安裝平安鐘，若遇上緊急情況，長者都能立即尋求支援。而隨科技進步，平安鐘的類型愈來愈多，功能也大大提升。面對眾多選擇，照顧者應如何挑選合適長者需求的產品？下文將一一為你介紹平安鐘4大常見類型，並拆解其主要功能及使用注意事項，助你選購前先讀「攻略」，揀選心水平安鐘款式。

1／室內平安鐘

現時的室內平安鐘無須接駁固網電話線，擺放的位置沒有限制，而且安裝簡易，可以即買即用。部分款式更備有藍牙遙控求助掣，長者只須掛在身上，即使在家中不同位置需要求助，按一鍵即可。求助掣亦為防水設計，洗澡時無須除下，時刻保障長者安全。

2／平安鐘手機

長者外出最怕迷路「走失」，平安鐘手機設WiFi、LBS、GPS三重定位，照顧者可即時、準確追蹤長者位置。面對突發情況需要求助，長者一按SOS按鍵即可接通緊急支援熱線中心，即使日常生活有任何疑難，或需要情緒支援、服藥提示等，都有註冊護士、註冊社工、熱線中心專員為長者排憂解惑。

3／平安鐘手錶

若怕手機易弄丟，照顧者亦可選擇平安鐘手錶予長者。同樣能按一鍵接通24小時支援熱線，以及設有「進階版」四重定位技術，精準追蹤用戶所在位置。特別的是，手錶更設有一系列監測長者健康的功能，如偵測心跳、計算步數，若超過一日沒有移動，熱線中心亦會主動聯絡長者。

4／平安鐘手機應用程式

若長者擅於使用數碼產品，不妨為他下載平安鐘手機應用程式。照顧者或長者只要一機在手，即可輕鬆處理預約門診、覆診及服藥提示，並設有服藥記錄助長者管理健康。照顧者可透過App了解長者的位置、服藥情況、覆診日期等，方便日常照顧。

購買及使用前必讀重要貼士

＊貼士1：平安鐘擺位要留意 防水設計保安心

市面上有眾多平安鐘款式及相關產品，作為照顧者，購買前應先多了解不同類型產品的資訊，以及其服務詳情，方能作出精明的決定。如並非每家服務供應商均有提供無線平安鐘，即使選用無線平安鐘，也要物色一個便利安裝、訊號接收良好的位置擺放。

除此之外，照顧者可選擇有提供防水遙控掣的供應商，因濕滑的浴室是家居意外常見地點，若備有防水遙控掣，長者洗澡、如廁時也能攜帶在身上，即使不幸需要求救，也能即時按鍵通知緊急支援中心。

＊貼士2：先了解團隊規模及服務種類 判斷能否提供即時支援

即使設備齊全，照顧者亦可留意產品或服務背後的支援團隊，因即時、全方面的支援對長者來說相當重要，若團隊夠大，而且反應迅速、信譽良好，便更有信心能為長者提供適切而充足的支援。

於緊急情況以外，團隊如設有全方位的服務計劃，如包括註冊社工、註冊護士提供非緊急情緒支援（心理輔導）及解答有關藥物的疑問，對長者而言更有幫助。無論是照顧者或長者，多關心、多傾談均有助疏導情緒，提升雙方整體生活質素。

照顧者可留意產品或服務背後的支援團隊，如於緊急情況以外，有否設有全方位的服務計劃，如包括專業社工、註冊護士提供非緊急情緒支援（心理輔導），或解答有關生活及藥物的疑問。

＊貼士3：可按需求選擇其他服務方案 貼心照顧長者生活

除了線上對話，為提供更優質的生活，有服務供應商更將長者支援延伸至生活不同範疇，如陪診、長者照顧、復康，或上門照顧、清潔等專業服務，照顧者可多留意不同服務類型，主動了解這類型的服務收費及服務是否由本地人負責提供，有沒有包括勞工及第三者保險等。如有需要，照顧者可選用一站式照顧長者服務，可大大分擔平日的勞碌照顧工作，交由專業人士處理也保安心。

除了按需求選擇合適的平安鐘類型，照顧者亦應留意服務供應商的團隊包含哪些專業人員，除了緊急支援外，還會提供哪方面的服務支援長者。

平安鐘常見Q&A

1／沒有固網電話線，可以使用無線平安鐘嗎？

答：可以，只需接駁電源、插入SIM卡，放在訊號接收良好的位置，即可使用無線平安鐘。

2／「老友記」聽力不佳，無線平安鐘可調校大小聲嗎？

答：上門試機時可叫技術人員協助，而按鐘求助時亦可叫服務人員大聲點說話。

3／無線平安鐘備用電池能用多久？

答：因為24小時長時間開機，有機會約4至5日便需要更換電池，服務團隊會定時通知使用者或家人更換。

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