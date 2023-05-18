樂善堂過渡性房屋「樂屋」 彩虹彩興路動土禮

九龍樂善堂（下稱本堂）在房屋局及過渡性房屋專責小組支持和推動下，開展樂善堂過渡性房屋「樂屋」，並於今日舉行「彩虹彩興路樂屋項目」動土禮，由房屋局局長何永賢太平紳士擔任主禮嘉賓。「彩虹彩興路樂屋項目」是樂善堂5年內第12個啟動的過渡性房屋項目。



「彩虹彩興路樂屋項目」為全港首個樓高8層的過渡性房屋項目，預計2024年第一季竣工，共提供331個過渡性房屋單位，可供2至5人家庭居住，地下設2個無障礙單位，以及升降機。項目基本申請資格為輪候公屋3年或以上的家庭，或居於不適切房屋及急需社區支援的家庭。單位內備有客飯廳、就寢區、煮食空間連廚櫃、獨立廁所連淋浴間，人均居住面積不少於70平方呎。是次項目除獲得房屋局資助興建，更獲中電資助$662,000 支援家電予住戶。李聖根主席動用「樂善堂李聖根社會房屋種子基金」的100萬元，資助項目部份家電及公用空間之硬件開支，以示支持。詳情可瀏覽「樂屋網」 。

九龍樂善堂李聖根主席在動土禮上致辭時表示，本堂是第一個推動過渡性房屋的非牟利機構，亦是做過最多過渡性房屋模式的機構。由2017年翻新愛心地產商捐出之唐樓單位、到改裝學校、運用酒店、興建組合屋，當中的過程，實有賴樂善堂和房屋局團隊的支持、創意加心意，努力出來的成果。本人每次探訪「樂屋」的家庭，見到孩子和父母等受眾臉上的幸福感，便知道團隊的努力是非常值得的。在此特別感謝房屋局何永賢局長和團隊一直對樂善堂推動過渡性房屋的專業支援，及各位的支持，使項目得以推展。

李聖根主席續稱，是次團隊再創新猷，將土瓜灣宋皇臺道108個組合屋遷至彩興路，再拼上223個全新組合屋，興建樓高8層共331個單位的過渡性房屋「樂屋」，創新環保、重用組合箱之餘，更是全港首個8層高的過渡性房屋，可謂是雙重新猷。而團隊在興建土瓜灣宋皇臺道樂屋時，已經在重用和搬遷上花了很多心思，務求做到環保重用；而今次項目再善用彩興路的土地資源，包括做了一連串的評估工作，以興建出更高的樓宇，讓更多基層人士受惠。房屋局不單提供資助，同時提供專業技術性指導，與本堂團隊合作，達至提速、提效、提量及提質。今屆政府在推展過渡性房屋項目外，更增添簡約公屋，由政府主導興建，為基層劏房戶提供多一項短期房屋政策和項目，實在是惠民的好政策，樂善堂十分支持，期望繼續與政府合作，共同解決基層劏房戶的住屋需要。

「彩虹彩興路樂屋項目」是樂善堂5年內第12個過渡性房屋項目，有幸邀請到房屋局局長何永賢太平紳士擔任主禮嘉賓，以及警務處蕭澤頤處長、一眾立法會議員及政府官員參與動土儀式。

動土禮請來祥獅助興，寓意樂善堂與房屋局及政府各部門，攜手並肩， 為民服務，解決房屋問題，祝願工程順利，項目成功。

房屋局局長擔任是次動土禮主禮嘉賓，感謝樂善堂和政府團隊一直以來支持及推動對過渡性房屋項目，為基層家庭解決房屋問題，讓兒童及青少年有學習及活動空間。

樂善堂李聖根主席致辭時表示，項目再創新猷，除了成為首個8層高的過渡性房屋，更將土瓜灣宋皇臺道108個組合屋遷至彩興路，再拼上223個全新組合屋，共提供331個過渡性房屋單位。

項目得以順利展開，有賴房屋局過渡性房屋專責小組團隊的努力，除了資助建築工程費用，更提供專業技術性指導，與樂善堂團隊合作，達至提速、提效、提量及提質。

「彩虹彩興路樂屋項目」為全港首個樓高8層的過渡性房屋項目，預計2024年第一季竣工，共提供331個過渡性房屋單位，可供2至5人家庭居住。

（資料及相片由客戶提供）