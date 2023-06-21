疫下喪夫兼中招成孤獨老人　婆婆身心崩潰　幸獲一線通平安鐘支援

去年第五波疫情帶走逾萬生命，當中逾九成為長者。風雨過後，社會逐步復常，在年輕一輩蜂擁外遊、聚會的同時，很多「留下來的長者」仍然面對不少困難，卻非常容易被遺忘。他們或需繼續與病痛搏鬥，甚至經歷至親離世，種種衝擊下，身心極需援助。長者安居協會發現，由疫情期間及至疫情尾聲，協會善別輔導及情緒支援新增個案都有上升，其中情緒支援新增個案比2019疫情前平均上升超過兩成，故此發起「平安．復常」長者支援行動，為獨老、雙老及弱勢長者提供支援。



幫得一個得一個 助長者踏上復常生活

鍾婆婆與丈夫膝下無兒女，丈夫早年受腦瘤影響行動不便，晚年更因身體轉差需入住院舍，但婆婆每日風雨不改照顧，相伴三餐，鶼鰈情深數十年。無奈由疫情開始，安老院舍不能開放探望，丈夫更因腦退化的影響，未能理解院舍的隔離措施，以為婆婆不像以往每日探望是「不愛他」，令婆婆非常心痛。「好辛苦先捱到疫情尾聲，以為可以見番，點知佢就走咗…」丈夫在去年疫情接近尾聲時逝世，令婆婆頓失相依數十載愛侶，更要面對大廈圍封、自身染疫等難關，身心頓時崩潰，再加上當時不少支援服務停頓，令婆婆相當徬徨無助，甚至因此出現幻聽等問題。

幸而，婆婆及時向長者安居協會「一線通平安鐘™」求助，熱線中心職員即時跟進，在抗疫、復康、處理丈夫身後事等各方面提供協助，「當時因為打針同中招問題好擔心，先生又走埋，真係好徬徨，附近好多社區中心都因為疫情冇開，好彩按下一線通平安鐘，就有人理我、答我問題。」同時，「一線通平安鐘™」亦安排社工為婆婆提供善別輔導及情緒支援，令她逐步走出喪親之痛，平復心情，逐步迎接復常生活。鍾婆婆坦言，雖然丈夫逝世已成不變事實，自己現時亦會經常到丈夫墳前表達思念，但認為「一線通平安鐘™」職員的及時協助，以及持續的關心，可以令她慢慢釋懷，令她可以遵從丈夫遺願，繼續好好生活下去。

> > > 請立即捐款：為更多孤苦無依的長者提供多方位支援

鍾婆婆的丈夫在疫情期間逝世，令婆婆身心崩潰。

「一線通平安鐘™」職員為鍾婆婆提供善別輔導及情緒支援。

全靠善長捐助 讓有需要長者免費獲得「一線通平安鐘™」服務

本著「幫得一個得一個」信念，協會推出「平安．復常」長者支援行動，為無依無靠的長者免費提供「一線通平安鐘™」全天候支援服務以及「一線通管家易®」陪診、上門照顧或/及家居清潔等服務，並按照長者需要，提供由專業社工負責的情緒支援或轉介服務，讓長者在舒適的環境「居家安老」，助長者走出疫情陰霾，重回復常生活。「一線通平安鐘™」及「一線通管家易®」慈善計劃皆靠社會各界善長支持，現誠邀社會大眾及企業捐款支持，善款可讓有需要及合乎申請資格的獨居長者、雙老及弱勢長者免費獲得服務，一同守護無依長者享頤年。

捐款方法 (捐款滿港幣 $100 或以上可申請免稅)

1. 協會網頁捐款：https://bit.ly/3CqOsi0

2. 支付寶香港App：https://w.alipay.hk/s04/LLa2cg8VfU

3. 01心意：https://bit.ly/43tCzUx

其他捐款方法

*如需捐款收據，請將支票或銀行入數紙或7-Eleven收銀機票根一併交回協會，請寫上收據抬頭及地址，並列明「平安．復常長者支援行動捐款」。

查詢

電話：2952 7330

傳真：2797 8990

電郵：fundraising@schsa.org.hk

地址：長者安居服務協會 何文田愛民廣場二樓S2 (籌款及慈善部)

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