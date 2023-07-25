8月親子活動預告　週末放電好去處　眾樂童遊夏令營 [持續更新]

正值暑假，不少家長為小孩安排豐富的暑期活動，亦希望一家人參與親子活動，共享天倫之樂。在2023年8月4日至6日，由香港01眾樂基金舉辦一連三日的「眾樂童遊夏令營」，於荃灣D‧PARK愉景新城提供超過60個親子主題講座、舞台表演、互動體驗及慈善攤位，讓家長從一眾教育專家了解育兒心得，小朋友亦可透過互動體驗愉快學習，一家人更可欣賞表演及參與親子活動，增進親子感情。

小朋友打卡之選 合力拼湊巨型「積木羊」

Joy Fusion為康恩園屬下之社企，於活動當日提供巨型積木供8歲以上兒童享樂。。參加者以小組形式進行，合力在限時內運用適合尺寸、數量和顏色的積木完成「積木羊」。Joy Fusion 期望通過遊戲表達，即使這些積木看似平平無奇，只要用得其所、發揮所長，任何人都可以完成與別不同的作品，為兒童帶來滿滿成功感。

>>> 捐款支援兒童及青年發展，患病者醫療費 <<<

週末精彩舞台節目 激發運動細胞：2024法國奧運比賽項目霹靂舞

活動當天，邀請到有機會代表香港出戰杭州亞運的霹靂舞 (Break Dance) 運動員、曾子驊 (B-Boy Think) 大展舞技。也有不同團體帶來精彩表演，包括兒童舞蹈團、青少年樂隊Busking、魔術表演、勢要將現埸氣氛推至最高點。

香港出戰杭州亞運的霹靂舞 (Break Dance) 運動員、曾子驊 (B-Boy Think)

>>> 捐款支援兒童及青年發展，患病者醫療費 <<<

連場親子工作坊 齊做善事歡樂滿載

由多間慈善機構和社會企業設計連場親子體驗工作坊，讓家長和子女寓學習於娛樂，創造難忘的親子時光。特式內容包括：涼茶體驗工作坊、製作調溫朱古力、親子體適能循環訓練等。

另外，不少教育專家將會現身說法，包括好習慣國際研究院營運總監黃紹堅，以及有「催眠王子」之稱的專業催眠治療導師Charles Leung等，分別以多個專業角度分享親子教育，相信現場家長定必滿載而歸。

活動亦獲得不同本地慈善機構的支持，包括香港社會服務聯會、香港社區組織協會、香港心理衞生會，以及香港小童群益會等，將一同參與慈善市集及舞台表演，攜手宣揚正向教育及推廣精神健康教育。

眾樂童遊夏令營 2023年8月4至6日

眾樂童遊夏令營

日期：2023年8月4日至6日（星期五至日）

時間：中午12時至下午8時

地點：荃灣D‧PARK L1中庭

>>> 捐款支援兒童及青年發展，患病者醫療費 <<<

策略夥伴：《香港01》

支持機構： (排名不分先後)

香港社會服務聯會、香港社區組織協會、香港心理衛生會、香港小童群益會、細蚊媽咪

參與機構： (排名不分先後)

Hello Cocoa、Joy Fusion、Let's Chill Massage、山.海.關.、光咖啡、和諧之家、心靈雞湯慈善基金會、兒童脊科基金、博愛Café、基督教勵行會、基督教家庭服務中心、香港心理衞生會、香港家庭福利會、香港基督教青年會「惜玩文化」、香港聖公會麥理浩夫人中心、眼睛健康基金