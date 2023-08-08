博愛醫院全港賣旗日　高海寧帶領二千義工齊心賣旗創佳績

今年「博愛醫院賣旗日」打破傳統，邀請星級藝人高海寧小姐為賣旗日設計旗紙，更於當日(上週六)親自率領義工大軍落區賣旗，真正做到身體力行！博愛醫院更成功招募二千名義工走遍港九新界，為博愛醫院屬下服務賣旗籌款。



高海寧妙筆畫旗紙 彤彤蝴蝶共舞翩翩

「博愛醫院賣旗日2023」為旗紙注入新元素，星級藝人高海寧搖身一變，成為明星插畫師，以蝴蝶及她主演的角色--「彤彤」為賣旗日設計旗紙。高海寧表示，用蝴蝶作主題設計，寓意「儘管世界不斷變遷，我願與你共舞翩翩」。她又說：「蝴蝶有破繭而出，重生的意思。過去幾年，由於疫情，香港經歷了很多，現在社會復常，我好希望見到大家重現歡笑，跟彤彤一樣，開開心心過每一天！」四款旗紙亦加入博愛醫院服務元素，包括社會服務、中西醫療、教育服務及援助金服務，期望讓大眾更了解博愛醫院工作。

高海寧身體力行支持博愛醫院，除了設計旗紙外，更落區賣旗，為善不甘後人。

帶領義工走遍港九新界 共襄善舉

高海寧除擔任插畫師，於賣旗日更率領義工大軍分別到深水埗南昌薈《半島漁港》、土瓜灣《翠華茶餐廳》、油麻地《凱日宴會廳》及尖沙咀《恆香》賣旗：「剛加入娛樂圈時，都參與過不少賣旗活動，所以對此並不陌生，但賣自己親手設計的旗紙，今次倒是第一次，所以感受很深，而且別具意義，希望「彤彤」可傳遞正能量予香港市民，更希望大家日後多多支持博愛醫院，幫助有需要的市民。」

高海寧第一站就到位於深水埗南昌薈的半島漁港賣旗，深受市民歡迎。

高海寧深受市民歡迎，各位市民慷慨解囊。

高海寧走入港人熱愛的翠華茶餐廳賣旗，給市民驚喜。

市民用膳期間仍不忘做善事，支持博愛醫院。

遊走兩區後，高海寧未見疲態，且愈戰愈勇，去到油麻地凱日宴會廳賣旗，落力賣旗。

博愛醫院董事局主席陳首銘博士為善不甘後人，親自到場賣旗。

最後一站竟是香港老字號 — 恆香餅家，更與博愛醫院董事局第六副主席王陳鴛鴦女士一同賣旗。

高海寧得到大人小朋友的支持。

博愛全港賣旗日 為屬下單位籌募經費

「博愛醫院全港賣旗日2023」已於今年8月5日圓滿結束，賣旗活動為博愛醫院屬下10間兒童及家庭服務中心、王木豐紀念長者健康支援及進修中心、美孚荔灣街坊會梁之潛伉儷長者健康支援及進修中心籌募經費。博愛醫院期望各界踴躍支持，多多益善，讓有需要人士得到適切幫助，實現「博施濟眾，慈善仁愛」精神。

（資料及相片由客戶提供）