惠澤社群　傳經典 邁步千里　心相連 保良局賣旗日

保良局與香港人同行145年，一直緊守崗位，承傳「保赤安良」的理念，為社會各階層人士提供適切援助。本年賣旗日配合保良局年度主題「惠澤社群 傳經典 邁步千里 心相連」，與社會各界攜手以保良精神一針一線織起「社區網」，緊密地幫助社區人士；同時大步向前，在各範疇上多元化創新發展，透過持續連繫各界善心，向基層及弱勢社群提供多元化服務。



賣旗日向來是保良局善款重要來源之一，善長的支持對本局服務受眾至為重要，籌得之善款將全數用於本局逾三百個服務單位，包括安老、教育、醫療、兒童及青少年及康復服務，讓長者、學童、體弱病人、基層家庭及殘疾人士等得以受惠。活動行政費由保良局董事會成員贊助，確保一分一毫用於各項關愛扶弱工作。保良局衷心感謝社會各界熱心響應賣旗日，包括物流贊助商順豐速運協作運送旗袋及相關物資。

受惠個案分享：

個案一 - 正能量伴隨特殊需要幼童學習成長路

保良局中心職員悉心指導嘉熙進行訓練，現在嘉熙情緒穩定，積極投入課堂活動。

6歲的嘉熙被診斷為自閉症譜系障礙及懷疑專注力不足，有次乘坐公共交通工具時情緒失控，招致路人指責，令嘉熙媽媽非常自責，飽受心理壓力。幸好，後來嘉熙獲安排在保良局特殊幼兒中心接受言語、職業及物理治療訓練。在老師、治療師及家長的不斷鼓勵和支持下，嘉熙有明顯進步，情緒變得穩定，更積極地投入課堂活動。媽媽感恩見證嘉熙的轉變和成長，期盼嘉熙能帶著這份活力，繼續正向成長。

個案二 - 「回味」養生軟餐：舌尖及情緒的祝福

保良局團隊特別為甘仔預備「回味」養生軟餐，保留食物原來的營養和味道，更提升質感與賣相，令甘仔重振食慾！

年過60歲的甘仔是一位中度智障人士，隨著身體機能退化，開始出現吞嚥困難，每日只能夠進食糊蓉餐以減低哽塞風險，但甘仔十分抗拒糊餐形態，寧願倒掉也不肯食用，逐漸影響營養攝取。保良局團隊特意預備「回味」養生軟餐，不單營養充足，更保留食物的「色、香、味、形」，大大提升口感和賣相，成功令甘仔恢復食慾，從進食過程中重拾幸福感！甘仔的笑容不但反映其面對挑戰時的樂觀態度，同時亦肯定了軟餐對有吞嚥困難人士的幫助及成效。

個案三 - 殘疾人士院舍x多元智能學苑 多姿生活展才華

62歲的張女士是一位肢體傷殘的輕度智障人士，原先一直獨居，甚少與人交往，後經社署安排入住保良局李兆忠紀念復康中心，在職員悉心照料及院舍的大家庭氛圍下，張女士逐漸變得開朗，經常掛著燦爛的招牌笑容，閒時還與好友四方論英雄，每當「叫糊」就特別興奮。

適逢保良局在轄下康復服務單位推行「多元智能學苑」的活動，張女士有機會學習畫藝，因此發掘到其才華及興趣。張女士的多幅藝術作品曾於2022年11月在饒宗頤文化館展覽，令她的人生添上美麗的色彩。

善款用途參考

活動行政費由保良局董事會成員贊助，善款將全數用於保良局安老、醫療、兒童及青少年、康復及教育服務。

「線上買旗」

歡迎善長於賣旗日使用不同電子支付工具進行捐款。

今年，保良局獲社會福利署批准於戶外賣旗加入電子募捐方式，方便善長使用不同電子支付工具進行捐款。此外，保良局亦推出「線上買旗」，方便善長邀請親朋戚友於線上捐款支持。以「線上買旗」捐款後，只需將成功捐款版面截圖WhatsApp至6708 2413（保良局籌募及拓展部）更可獲贈精美電子旗及名人呼籲WhatsApp Stickers作為紀念，為大家注入正能量！

透過線上捐款買旗：

PayMe：https://cutt.ly/qLU3SuU

支付寶AlipayHK：https://bit.ly/3YwsiVW

BOC Pay：https://www.poleungkuk.org.hk/flagday/godonate2.html

保良局網站：www.poleungkuk.org.hk/donation/po-leung-kuk-flag-day

現凡捐款港幣5,000元或以上，即可成為名譽旗贊助人，並可獲贈由本局殘疾人士製作之福兔捲紙畫乙份，意義非凡！

除了支持保良局賣旗日，公眾人士亦可瀏覽本局網頁了解不同服務並進行捐款。

保良局賣旗籌款詳情

查詢電話：2277 8237

查詢電郵：flagday@poleungkuk.org.hk

網頁：https://www.poleungkuk.org.hk/support-us/fund-raising-activities/flagday2023

關於保良局

保良局創立於1878年，一直秉承「保赤安良」的宗旨，盡心竭力與時並進，服務香港145年，為市民提供多元化的優質社會服務，涵蓋教育、社會、康樂、文化及醫療服務，成為全港最具規模的慈善公益機構之一。保良局超過300個屬下單位遍佈全港各區，屬校學生約4萬5千人，社會服務照顧幼兒、兒童及青少年、長者及康復人士，平均每年服務超過90萬人次。歡迎瀏覽：www.poleungkuk.org.hk，了解保良局的服務。

（資料及相片由客戶提供）