博愛醫院成立「博愛青年發展基金」啟動禮暨嘉年華盡顯青少年特色

博愛醫院於2022年成立「博愛青年發展基金」，以培養青少年發展，而於8月中舉辦的基金啟動禮暨嘉年華，不但有攤位遊戲和健康檢查，更有近年越來越受青少年歡迎的極限運動體驗。博愛醫院董事局主席陳首銘博士樂見一眾青少年在嘉年華玩得不亦樂乎，直言博愛醫院會繼續好好為社區服務。



「博愛青年發展基金」專注培訓青少年

博愛醫院向來非常重視社區服務，包括醫療和教育等範疇，堅持以「博施濟眾，慈善仁愛」的精神服務香港。「博愛青年發展基金」旨在培育青少年發展，舉辦一系列的「青年創新‧創業」活動，例如大灣區企業交流、創業培訓先導計畫計劃、博愛青年創業比賽和博愛文創市集等等。除此之外，基金亦會推動「持續發展性項目」，如藝術培訓及交流、運動培訓及比賽、義工培訓及服務和博愛青年助學計劃等，以配合政府提倡的可持續發展目的。

陳首銘博士矢言博愛會越做越好 沈豪傑議員感謝博愛付出

今次基金啟動禮由主禮嘉賓、博愛醫院董事局成員和青年運動員攜手進行開幕儀式，其中博愛醫院董事局主席陳首銘博士樂見一眾青少年在嘉年華玩得不亦樂乎，並矢言：「多謝元朗民政事務處協辦，以及地區團體、博愛青少年、婦女和家長義工，還有友好中學和大專院校的青年義工，在你們的大力支持下，博愛醫院將會繼續提供更好的服務！」

博愛醫院董事局主席陳首銘博士表示響應政府「開心香港」活動計劃，「好玩好食，開心積極」，所以舉辦夏日嘉年華。

港區全國人大代表暨元朗區議會主席沈豪傑先生亦感謝博愛醫院道：「我在元朗服務社區多年，見證博愛多年來拓展慈善事業，近年更積極投放豐富資源，發展青少年服務，我代表地區人士衷心感謝博愛的善舉！」

元朗區議會主席沈豪傑先生致辭時，感謝博愛醫院多年來的付出。

曹思豪先生透露短期內有新活動 黃偉光先生鼓勵青少年多多運動

博愛青年發展基金始創人及主席暨博愛醫院董事局第四副主席曹思豪先生則透露短期便會舉辦新活動：「我們啟動了一個義工項目，以江夏圍為培訓基地，邀請了IT界的專業人士，以手把手的形式培訓青年的IT技能，幫助他們將來有更好的發展。」

博愛青年發展基金始創人及主席暨博愛醫院董事局第四副主席曹思豪先生指出博愛青年發展基金的成立理念，是為了幫助青年在體育、藝術及文化等不同範疇發展，為青年建立平台，激發潛能，培育才華。

博愛醫院青少年及家庭服務委員會主席暨博愛醫院董事局第五副主席黃偉光先生就鼓勵青少年除了用電腦外，亦要多多運動：「上年施政報告提出推廣城市運動，當中包括三人籃球、五人足球、滑板、街舞等等，博愛會積極配合，並且善用這個極限運動場地，提供一連串的培訓活動，希望有更多青少年會參加。」

博愛醫院青少年及家庭服務委員會主席暨博愛醫院董事局第五副主席黃偉光先生表示博愛會響應政府推廣城市運動，善用博愛的極限運動場地。

啟動禮暨嘉年華吸引眾多青少年參加

「博愛青年發展基金啟動禮暨嘉年華」假博愛醫院元朗商會極限運動場舉行，當日活動包括近年越來越受青少年歡迎的極限運動體驗、攤位遊戲、健康檢查、精美禮物和小食換領，吸引不少青少年參加！

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（資料及相片由客戶提供）