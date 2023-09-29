保良局「關懷長者心」地區安老服務計劃　支援有需要長者及照顧者

保良局「關懷長者心」地區安老服務計劃自推行以來，多方位照顧地區長者身心靈所需，募集善款及義工，支援長者「居家安老」。

受惠者故事分享：以人為本 貼心支援 令體弱長者及照顧者重拾笑容

隨著本港人口老化，「以老護老」的情況十分普遍，社會上對於長者服務的需求亦隨之增加。陳伯伯患有多種長期病，除了身體機能受損，也受認知障礙症影響而出現不少行為及情緒問題，例如：行動不便、吞嚥困難及不穩情緒等。伯伯的妻子陳太為主要照顧者，除打理家務，亦要兼顧照顧丈夫，是社區上典型的以老護老個案。

長者陳伯伯因身體機能下降，其家人難以在家作長期照顧，故安排他於2021年起在保良局日間護理中心接受服務。

自從伯伯接受保良局日間護理中心的服務後，透過不同專職的協助，使其身體機能及情緒得到改善，並有助紓緩照顧者日間的壓力，讓照顧者有喘息的空間。同時，中心也關顧長者在家的照顧需要，為長者送上復康用品，以提升他們的生活質素。中心亦與陳太保持緊密的聯絡，適時提供輔導及協調照顧方案，讓陳太透過照顧者服務，加強照顧技巧，並覓得同行者互相鼓勵，更可重拾平衡的生活社交。

對長者而言，日間照顧服務是擴闊圈子、享受活動和照顧的時間；而對日夜照顧的家屬而言，則是換來寶貴休息、社交的片刻空間。

「關懷長者心」地區安老服務計劃

本年計劃續提高社會人士對長者及照顧者的關注，同時在「醫、食、住、行」不同層面上支援其需要，包括：陪診服務、日間暫託服務、提供「回味」養生軟餐、引入樂齡科技及藝術共融等，讓長者及照顧者都能夠獲得全面的身心支援 。

陪診服務：為行動不便的長者提供陪診及護送服務，協助長者定期到醫院或診所覆診，讓照顧者安心處理其他事務，減低生活壓力。

「回味」養生軟餐：長者及殘疾人士因口部機能退化，面對咀嚼及吞咽困難的問題，進食能力下降，影響營養吸收。保良局研發「回味」養生軟餐，保留食物的色、香、味、形，讓有吞嚥困難的長者及殘疾人士重新享受進食的樂趣，增進食慾，達致均衡營養。

長者暫託服務：提供短期日間中心及安老院舍暫托服務，為照顧者提供短暫而寶貴的休息機會，從而紓緩照顧者的壓力。

支援長者健身健腦：長者隨著年齡增長，腦部及身體機能會逐漸退化。透過中心多元的藝術活動支援長者，在長者與照顧者一同創作藝術品的過程中促進彼此的溝通，並幫助延緩長者身體機能退化及減輕照顧者的壓力。

捐款$400可贊助一名長者使用一次陪診服務，由陪診人員了解長者需要並於覆診時向醫生反映。

捐款$800可贊助兩名有吞嚥困難人士於五個節日／特別日子享用本局社企「一點回味」廚房的流心軟餐。

捐款$1,200可讓一名長者享用日間暫託服務及專業治療師評估。

捐款$2,500可讓25名長者或照顧者參與一次藝術創作活動，從中忘記病痛的不適，同時提升長者活動量，以促進手、眼協調。

善長每捐款$3,880即讓一位長者獲得全方位支援，照顧其「醫、食、住、行」所需：

• 四次陪診及護送服務；及

• 六次「回味」養生軟餐；及

• 日間暫託服務及專業治療師評估；及

• 六次藝術共融活動。

企業參與

本計劃設有節目贊助及企業贊助，呼籲善心企業、機構及善長捐款擔任，善款收益支援更多基層及弱勢長者；企業更可參與義工服務，身體力行關懷長者。企業參與方式包括：捐款支持、擔任節目贊助或企業贊助、成為義工及捐贈物品。

請即支持「關懷長者心」地區安老服務計劃

讓有需要長者能夠獲得貼心及適時的身心支援。

捐款方式

1. 下載並填妥捐款表格

2. 經保良局網站捐款（需以信用卡／支付寶或八達通捐款）

3. 經PayMe捐款

4. 經轉數快FPS捐款

5. 銀行捐款

請將捐款存入保良局於各大銀行的帳戶，並將收據正本郵寄到銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈10樓籌募及拓展部，收據上請寫上姓名、地址及捐款人編號（如有），並列明 「地區安老服務計劃」。

滙豐銀行帳戶號碼：002-239564-006

恆生銀行帳戶號碼：262-191166-001

中國銀行(香港)帳戶號碼：012-875-00206767

上海商業銀行帳戶號碼：32882-18927-8

星展銀行(香港)帳戶號碼：016-494-470155920

交通銀行帳戶號碼：382-545-93067706

東亞銀行帳戶號碼：015-514-40-65638-0

備註：

• 保良局董事會成員已贊助本計劃活動行政費，善款將全數撥充「關懷長者心」地區安老服務計劃，多方位照顧居家長者身心需要；

• 捐款港幣$100或以上可申請扣稅。如需捐款收據，請於備註欄填寫收據抬頭及地址，註明「地區安老服務計劃」，並請把付款截圖 WhatsApp 至6708 2413（籌募及拓展部）。

查詢：

地址：香港銅鑼灣禮頓道66號

電話：+852 2277 8237

傳真：+852 2882 9036

電郵：frd@poleungkuk.org.hk

（資料及相片由客戶提供）