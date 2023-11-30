01眾樂基金 | 殘疾院舍新聞拍成電影 寫實故事激勵學生投身社福界

教育局近年在中小學層面，積極推動媒體素養教育，提出學生應該具備能力去處理來自不同來源的資訊，過程中具慎思明辨思維、培養使用和創造媒體訊息和資訊的能力。而11月上映的電影 《白日之下》是改編自真實事件，正正描述弱勢社群面對的困境。講述新聞社接獲一宗有關殘疾院舍虐待院友的線報，派出偵查小組進行調查寫成報道。

香港01眾樂基金在較早前(11月7日) 舉辦慈善放映活動，藉著真實事件被改編成電影題材，呼籲大眾關注弱勢社群的需要。更邀請到電影製作團隊：導演 - 簡君晉、女主角- 余香凝、女配角 - 梁雍婷及《香港01》偵查記者出席電影分享會，與在場青少年分享拍攝電影的心路歷程，讓他們能夠認識傳媒機構、電影製作和社會服務行業的運作。

分享會上大家探討到媒體對社會的價值，而當時報道這篇新聞的《香港01》記者提到，在消息傳開之後，獲得更多人士報料。這些新線索成為他們偵查的方向，過程中需要處理大量資訊，要抱著求知的精神去辨別真偽。例如仔細地翻查涉事人士的供詞和公開訪問，最終發現其說法前後不一，似是在掩飾真相。

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導演簡君晉憶述籌備電影的過程足足花了五年時間，持續觀察事態發展，許多資料搜集去鋪排整套電影的脈絡，而演員也花了不少事前功夫向身邊任職記者和社工的朋友取經，又去觀察老人院社運作，一邊梳理時序一邊投入處境，揣摩院友內心獨白等等。女主角余香凝鼓勵在場出席的青少年，雖然電影營造沉重氛圍、無力感很重，但大家不應放棄，反而更應該多參與社區活動扶助有弱勢社群，甚至投身傳媒、社會服務行業去改變現況。

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獲邀出席的人士分別有修讀創意媒體和社工學系的大專生、對社區議題感興趣的中學生、以及從事院舍服務的註冊社工、院舍護理員、駐院物理治療師、照顧者等。活動後訪問他們的感受，紛紛表示心情沉重，但樂意參與義工服務和社會活動，表達對弱勢社群的關懷，也有興趣參與社區事務代他們發聲。

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當年事件轟動全港，院舍被釘牌的確具警剔作用，而院舍服務也提供標準作業程序和在職培訓，但實際還是要檢視一筆過撥款和經營院舍的監管制度，方能正真發揮其功能。 註冊社工

記者的工作充滿使命感，縱然事件曝光後對在宿院友帶來不便，但我相信為正確的事去堅持，最終會得到好結果。由我們去為弱勢社群發聲、維持公義。 中五學生

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事實上，社會上有其他社會議題同樣值得公眾關注，例如雙老家庭和照顧者支援服務、兒童情緒健康及正向教育、獨居長者晚期醫療及照顧需要、社會對貧窮兒童的支援、醫療藥物名冊不能與時並進等等。香港01眾樂基金了解到現時社會上，縱有不同的服務計劃可供有需要人士申請，但仍然有一部份群體未被照顧到，例如：確診患上罕見癌症的病者沒法從「政府資助藥物名冊」取得資助，需要自行承擔數十萬至數百萬元的醫藥費救命的情況時有發生。

因此香港01眾樂基金設立「關懷個案」，為罕見病和危疾患者，或遇到突發意外的家庭提供資金援助，讓他們及時獲得治療、渡過難關、重過正常生活。過程中，我們將募集得來的善款用於個案本身之外，超出目標金額的部份更會資助其他有需要的病者。運用這種模式去延續善舉，進一步體現「眾籌互助」精神。