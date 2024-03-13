中大兒童生物樣本庫將啟用　私隱署主動視察確保合規處理個人資料

香港中文大學卓越兒童健康研究所設立的生物樣本庫將啟用，私隱專員公署今（13日）指，由於生物樣本庫將存放大量生物樣本，相關樣本涉及未成年人的個人資料，公署因而主動視察，了解該研究所在收集、保留、使用及處理兒童生物樣本及相關個人資料的情況，以及在過程中所採取的保安措施。



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料可存放至少80萬個生物樣本供成員及其他科研團隊取用

私隱專員公署今發新聞稿表示，留意到中文大學卓越兒童健康研究所設立的生物樣本庫即將啟用，料可存放至少80萬個生物樣本供研究所成員及其他科研團隊取用。

基於該生物樣本庫將會存放大量生物樣本，而相關樣本涉及未成年人的個人資料，包括健康狀況，加上生物樣本屬於敏感的個人資料，為確保個人資料私隱受到保障，私隱專員公署決定依據《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第36條的權力，主動視察卓越兒童健康研究所兒童生物樣本庫，以了解該研究所在收集、保留、使用及處理兒童生物樣本及相關個人資料的情況，以及在過程中所採取的保安措施。

私隱專員公署希望透過是次視察，向卓越兒童健康研究所提供實用建議，協助它們遵從《私隱條例》的規定。

據傳媒早前報道，相關生物樣本庫僅授權科研人員才可進入。中大醫學院兒科學系助理教授梁錦堂接受訪問時曾指，如參與臨牀研究的病人有血液或骨髓等樣本用剩會儲存供日後研究，最多存10年，而團隊收集樣本前先取得病人同意，索取同意權的程序、樣本庫保安、樣本儲存方式等均須經兒童醫院研究倫理委員會審批。