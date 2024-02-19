私隱公署去年要求刪逾萬起底訊息　部份個案要與海外對口單位聯絡

私隱專員公署今午（19日）在立法會政制事務委員會會議作工作簡報，個人資料私隱專員鍾麗玲表示，現時網上起底個案已大為減少，公署於去年向23個網上平台發出378份停止披露通知，要求移除超過10,600個起底訊息，相關平台的遵從率超過95%。



鍾麗玲表示，telegram有大量起底訊息，公署在發出停止披露通知後，也會跟進情況，如限時、即兩日後，平台未移除訊息，公署會再發警告信，甚或與海外對口單位聯絡，過去也有個別個案需要這樣做，相關平台才移除訊息。



私隱專員公署今午（2月19日）在立法會政制事務委員會會議作工作簡報。（立法會政制事務委員會會議直播截圖）

個人資料私隱專員鍾麗玲指，私隱專員公署2023年接獲共處理756宗起底個案，較2022年的1,764 宗大幅減少，認為現時網上起底個案已大為減少。年內，公署也就140宗個案展開刑事調查，另轉介31宗起底個案予警方作進一步調查。

在2023年，私隱專員公署也合共進行30次拘捕行動（包括兩次與警方聯合進行的拘捕行動），共拘捕31人。被捕人士將事主起底的途徑主要為經社交媒體平台及即時通訊軟件（90%），其餘為張貼單張（7%）及郵件（3%）。

她又提到，公署在2023年向23個網上平台發出378份停止披露通知，要求移除超過10,600個起底訊息，並透過發出停止披露通知，移除117個用作起底的頻道。她指，整體而言，網上平台應要求移除起底訊息的遵從率超過95%。

私隱專員公署今午（2月19日）在立法會政制事務委員會會議作工作簡報。（資料圖片）

多名在席議員關注起底訊息能否及時移除，其中選委會界議員簡慧敏問及甚麼平台有最多起底訊息，就未遵從停止披露通知，公署又有甚麼進一步跟進，鍾麗玲回應現時telegram有大量起底訊息，公署在發出停止披露通知後，也會跟進情況，如限時、即兩日後，平台未移除訊息，公署會再發警告信，甚或與海外對口單位聯絡，過去也有個別個案需要這樣做，相關平台才移除訊息。

選委界立法會議員簡慧敏。（資料圖片/廖雁雄攝）

另一選委會界議員林琳則問及，公署會否研究「被遺忘權（即人們有權利要求移除有關於自己的負面訊息或過時的個人身分資訊）」，鍾麗玲指，未來修訂《個人資料（私隱）條例》時，也會考慮，但她也表明，被遺忘權的概念具爭議性，要考慮公眾知情權、利益等。

就《個人資料（私隱）條例》修訂，鍾麗玲也表明，是次修訂不應該再是「小修小補」，而是需要全盤審視，現時也正考慮設立個人資料外洩強制通報機制，在考慮事故定義、通報門檻如何釐定的同時，也會考慮對企業的影響，公署現時也正在了解不同地方做法，稍後會再向政府提出建議。

選委會界別議員林琳。（資料圖片/黃浩謙攝）

商界（第二）議員廖長江在會上也提到，現時很多企業對雲端數據安全認識不足，公署會否考慮提供指引。鍾麗玲稱，公署一直也有留意雲端數據安全，已著手做雲端數據儲存指引，料今年第一季發布，為企業提供數據安全建議。

人工智能發展引起關注，經民聯議員梁美芬問到，現時本港是否沒有法例規管人工智能，鍾麗玲則指，香港雖無直接法例規管，但並非完全無規管，如企業利用人工智能收集、使用資料，仍會按《個人資料（私隱）條例》保障資料。她續指，現時公署已檢視28間機構利用人工智能收集、使用資料的情況，希望相關報告今年第一季可發布；而公署早在2021年也推出人工智能開發使用道德標準指引 ，供企業參考。