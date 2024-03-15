市建局公布花墟道重建　33商戶受影響　打造城市水道、步行街活化

市區重建局今日（15日）公布洗衣街/花墟道重建計劃，地盤總面績約29,315平方米，包括6個地盤。市建局稱，當局擬透過「融合策略」動花墟發展，並改善多項區內規劃問題，又打算建構「城市水道」及「第三條花墟步行街」活化花墟。



今次重建計劃受影響地舖商戶約33個，另有約275個住戶受影響，當局稱會提供現金補償，以及樓換樓安排。初步估計項目牽涉的收購成本大概為25億元。



市建局公布洗衣街花墟道重建計劃。（市建局）

市建局目前正到區內進行凍結人口調查，今次發展項目總面積約29,315平方米，地盤A分為5部分，毗連花園街、洗衣街、太子道西、花墟街及花園道；地盤B則包括界限街遊樂場。

市建局表示，開展此項目是想重新規劃以改善多項區內規劃問題，包括社區設施功能及空間分割、交通擠塞行人環境欠佳。

市區重建局總監（規劃及設計）麥中傑表示，重建項目計劃構建「城市水道」，集合藍綠元素，建設「水道公園」串連花墟及周邊設施；以「一地多用」模式，提供多用途綜合大樓及地下公眾停車場，並透過「融合策略」，強化地區特色，推動花墟發展。

市區重建局今日（15日）公布洗衣街/花墟道重建計劃。（資料圖片）

擬建的「城市水道」方面，他表示會提供不少於8,800平方米的休憩空間，擔當聯繫樞紐角色，串連毗鄰的旺角大球場、花墟一帶作為消閒康樂的多元地點。

市建局目前正到區內進行凍結人口調查。（鄧宇詩攝）

市建局目前正到區內進行凍結人口調查。（鄧宇詩攝）

打造第三條花墟步行街

市建局表示，項目以實行「一地多用」模式，興建多用途綜合大樓、住宅、酒店或辦公大樓，大樓可提供新的政府及社區用途設施，而底層會設置臨街的零售舖位，建議以花藝或園藝，以及運動為主題，擴充花墟發展。

另外，面向洗衣街的臨街地面部分將往後移，以騰出更多地面空間讓商店有充足的臨街貨物展示位置，改善現時花墟的經營模式，亦能提升地面行人環境。市建局又表示，會將園藝街及園圃街一帶的後巷，塑造成花墟道及太子道西以外具歷史個性的「第三條花墟步行街」。

當局稱又會引用「地積比率轉移」手法，以「連接地盤」方式提升零碎地盤的發展潛力。（資料圖片）

擬建220個公眾車位改善交通

另外為改善花墟交通及行人環境，擬建地下公眾停車場額外提供約220 個公眾車位、約10 個公眾上落貨車位。

涉及今次重建受影響的業權為190個；受影響住戶約275個；受影響地舖商戶約33個。當局又稱，將會向自住業主提供現金補償，以及樓換樓安排。

市建局將於下星期一或之前，向城規會呈交第一階段社會影響評估報告，以及項目的發展計劃草圖，並在下月30日或之前，呈交第二階段社會影響評估報告。

市建局稱會安排商戶回遷

對於如何幫助經營者在重建期間過渡，市區重建局總經理（收購及遷置）鍾建強表示，項目中估計受影響的營業花店大概有二十間，他稱早前已了解花店的營運情況，以及詢問重建後是否有特別需要。

項目設計最終會安排營運者回遷，相信店舖會多於目前數目。至於建築期的影響，他稱日後會更佳了解花店營運者的需要，將會詳細與他們繼續溝通。

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