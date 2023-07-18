市建局去年前期收入大減七成蝕35億　近10年首見紅　料下年度借貸

疫情後樓市仍持續低迷，市區重建局去年度三個項目的投標價低於預期，觀塘項目更要收回，惹起外界關注當局的財政情況。市建局主席周松崗今日（18日）在傳媒茶聚表示，去年度淨虧損為35億元，是近10年來首次「見紅」，最快下年度要借貸，包括考慮發行綠色債券，但強調無考慮政府注資。

行政總監韋志成則指，現時重建的七年樓齡賠償對當局構成沉重負擔，亦難以吸引私人發展商加入競爭，引起眾多問題，希望其言論能引起社會討論和政府關注，檢討現行機制，但他不欲就此提出建議。



市區重建局今日（18日）舉行傳媒茶聚，市建局主席周松崗（左）、市建局行政總監韋志成（右）亦有出席。（林穎嫺攝）

周松崗表示，2022/23年度推出的招標的三個住宅項目，回標收入均不及預期；而觀塘市中心第四及第五發展區商業項目，亦因為投標價不理想而收回，故市建局全年度的前期款項收入，只有約48億元，較前一個財政年度大減70%。

他續指，連同其他物業收入，扣除重建項目的發展成本、推行樓宇復修以及保育和活化等業務支出後，市建局在2022/23年度，錄得約5億元營運虧損，連同地價下跌，致多個已開展項目的估值下跌，需要作出約30億元的減值撥備，故去年淨虧損為35億元，是自2013/14年度以來首次見紅。另外，當局的資產淨值則維持在約500億元。

周松崗認為，若樓市持續低迷，市建局早年收購的發展項目，將有可能出現「高買低賣」情況，影響當局未來幾年的收入，加上未來兩年將踏入收購高峰期，深水埗兼善里等合共6個項目，以及大坑西邨重建的開支，最新估計合共需約960億元資金，惟當局的現金儲備僅236億元，市建局將會陷入「負現金流」。

他提到，市建局會爭取加快為已開展的項目招標賣地，以提供金流，並預料下一個財政年度便有借貸需要，並會考慮發行綠色債券，市建局的借貸上限已由60億增至250億元，但強調當局並非要一口氣借250億元，將視乎賣地收入和屆時的財政狀況再作決定。他強調，市建局仍然以「自給自足」為原則，「無諗過、無計劃要政府注資。」

行政總監韋志成則補充指，當局亦會從多方面爭取資源，包括在擬議項目附近尋找額外土地發展，並爭取放寬高度限制和地積比。

被問到在資金流短缺下，會否暫停重建項目，韋志成則強調，市建局並不會暫停舊區更新，當局正在西灣河、黃大仙、荃灣、深水埗和九龍城進行重建研究，並會納入規劃和項目儲備，在有足夠資金時推展，「唔使喺有錢嘅時候又唔知做乜嘢。」

對於觀塘大型商業項目因回標價太低而收回，他強調，該項目並無住宅成份，欠缺當局改善居住環境的原則，「一般嚟講有住宅項目嘅話，就算佢哋蝕嘅，我哋睇過自己盤數可以負擔嘅話，我哋都會批返佢張標」，估計現時再加入住宅成份後，招標價有望提升數十個百份點，預料最快明年底最招標。

對於早前提出檢討七年樓齡賠償機制引起社會反響，韋志成則表示，政府在20年前提出相關賠償機制時，七年樓齡的賠償金額僅佔新樓樓價約六七成，但現時已接近與新樓看齊，故七年樓齡賠償對市建局構成很大負擔。

他續指，七年樓齡賠償亦引發許多問題，包括難以吸引發展商參與舊區重建，難靠市建局難以處理所有重建問題，「如果市建局用咁高樓價去收購，市場點同我哋競爭呢？假使七年樓齡唔去調整嘅話，市場唔會同我哋競爭，結果就剩返市建局負責曬樓宇更新，對解決個問題係冇幫助。」

被多番問到對檢討七年樓齡有何建議，他則表示，有必要反思，是否要用社會資源為舊樓業主為其物業更新，亦要以根本性處理此問題，而非單純聚焦在樓齡，但他不欲再答此問題，認為需要交由政府考慮，而相信現時社會的討論已引起政府關注：「七年樓齡其實就唔係市建局嘅嘢嚟，當年係政府同立法會嘅協議，係政府嘅收地標準，所以我覺得解鈴還須繫鈴人，我覺得政府要考慮應該點樣處理呢個問題，我過去咁多年係鋪排咗，將呢個問題慢慢咁拎出嚟等社會關注同討論，但係主導都唔會係市建局。」