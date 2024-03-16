八鄉鱷魚百香果遷海洋公園後首露面　表現活躍「食得瞓得」

去年在八鄉蓮花地發現的鱷魚，被送到海洋公園後，命名為「百香果」。牠居於海洋公園入口新設的場館「鱷園」，今日（16日）正式與公眾見面。首度露面的百香果表現活躍，吸引不少市民與牠「自拍」留念。有朋友形容百香果可愛，家長則拒用得意形容，笑稱牠始終是冷血動物。



海洋公園今日特別邀請約40個家庭，成為首批與「百香果」見面的訪客。（盧翊銘攝）

「百香果」健康狀況良好 吸引市民「打卡」

八鄉鱷魚「百香果」今日在海洋公園場館「鱷園」正式與公眾見面，園方特別邀請約40個來自救世軍卜凱賽琳幼兒學校的家庭，成為首批與百香果見面的訪客；首100位入場的市民，可獲贈鱷魚公仔一隻，和其他紀念品。

海洋公園動物護理員林曉峯指，百香果今日活動頗為活躍，大部份時間在休息，但「食得瞓得」，健康狀況良好。百香果表現活躍，每當出現在公眾面前，都頻頻引來市民爭先恐後「打卡」拍照留念。

海洋公園指，「百香果」今日活動頗為活躍，大部份時間在休息，但「食得瞓得」。（盧翊銘攝）

小朋友讚百香果可愛 家長：唔用得意形容 始終冷血動物

温小朋友認為，八鄉鱷魚取名百香果合適，又稱人生第一次見到鱷魚，感到十分興奮。梁小朋友對見到百香果感到開心，形容牠十分可愛。

家長劉先生表示，之前錯失了在元朗看鱷魚的機會，今次難得可以親身見到。被問到百香果是否可愛，劉先生笑指：「唔可以用得意嚟形容，都比較恐怖少少，始終都係冷血動物」。