八鄉鱷魚命名｜五強名字票選：保保、蓮融、希希、糖蓮子、百香果

海洋公園早前邀請市民發揮創意，為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚提交建議名字，共吸引超過逾1萬人參加。園方今日（5日）邀請市民從最後五強候選名字投選最佳名字，包括保保、蓮融、希希、糖蓮子、百香果。參加者有機會贏取兩張海洋公園入場券，名額共有20個，獲最高票數的名字建議者更可獲贈逾12000元的大獎。



海洋公園早前邀請市民發揮創意，為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚提交建議名字，共吸引超過逾一萬人參加。（海洋公園提供）

共1.1萬人提交鱷魚建議名字

海洋公園早前舉行「海洋公園新成員命名比賽」邀請市民發揮創意為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚提交建議名字。公園表示，為期兩星期之鱷魚名字建議階段共吸引超過 11,000 名參加者提交創作及名字寓意，公園於上月進行首輪投票，由全港最大規模學生保育團隊「海洋公園海馬同學會」成員幫助挑選五個最能突顯這條鱷魚特質的名字。

海洋公園邀請市民在3月12日中午12時前，到海洋公園Facebook專頁為八鄉鱷魚選出最能代表牠的名字。（海洋公園Facebook圖片）

參與終極投票將會自動進入幸運大抽獎

公園稱，市民可需於下周二（12日）中午12時前到海洋公園 Facebook專頁 投票，為鱷魚選出最能代表牠的名字。公園亦表示，參與終極投票的參加者將會自動進入幸運大抽獎，有機會贏取兩張海洋公園入場券，名額有20個，而建議名字獲最高票數的比賽勝出者將可獲贈總值超過12,000 元的大獎。市民可瀏覽有關 詳情 。

▼2023年4月30日 八鄉發現鱷魚▼



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最後五強候選名字如下：

保保（Bo Bo）



保保是「寶寶」的諧音，不但與香港另一鱷魚「貝貝」湊成一對，「保」字亦有提醒市民保護生態平衡的重要性。英文名Bo Bo 則是「保保」的音譯，BO寓意Be Original ，提醒大眾要尊重生態系統的原始狀態，引入非原生物種會對本地生物多樣性帶來威脅。

蓮融（Harmony）



蓮融的「融」寓意人與動物應該共融相處，而「蓮蓉」是香港人喜歡的傳統美食之一，相信香港人一定會喜歡這個名字。

希希（Hope）



希希象徵希望，代表著對持續支持動物保育的希望和對香港未來保持樂觀。希希同時象徵著人與自然共存和保護生態環境的重要性。八鄉鱷魚將成為海洋公園的動物保育大使，對保護香港生態環境作出貢獻。

糖蓮子（Lotus）



這條鱷魚來自八鄉蓮花地，所以中文名稱中包含了「蓮」字，英文名Lotus亦是「蓮花」的意思。鱷魚進駐海洋公園將為訪客增添歡樂，因此中文名稱前加上「糖」字，意指鱷魚進駐海洋公園是一件令人開心的事，亦為鱷魚提供了一個更好的棲息地。

百香果（Passion）



這條鱷魚來自八鄉，因此取同音字「百」。百香果又名熱情果，突顯鱷魚活躍的個性。英文名Passion是passion fruit（熱情果）的簡稱，亦代表了海洋公園在這次鱷魚接收行動中對生態保育的一貫熱誠。