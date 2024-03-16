麥當勞故障｜總公司指因第三方供應商改配置肇禍　非遭網絡攻擊

全球連鎖快餐店麥當勞昨日（15日）電腦系統故障，香港、日本、澳洲等地的分店，App及自助點餐機服務一度暫停，顧客須到餐廳櫃檯直接點餐。麥當勞總公司全球資訊長Brian Rice於當地時間周五就事件道歉，並指故障相信是第三方供應商更改配置出錯引起，並非遭受網絡攻擊，重申今次屬例外事件，公司正加緊處理中。



麥當勞總公司全球資訊長Brian Rice在官網發布公告，解釋麥當勞遇到全球技術系統故障，但故障很快已識別及糾正，多個受影響市場已恢復運作，總公司正與受影響市場保持密切聯繫。

公告表示，相關故障並非遭受網絡攻擊引起，相信是第三方供應商更改配置出錯，導致故障發生。麥當勞強調，首要確保技術的可靠性及穩定性，指今次事件屬例外情況，正加緊解決問題，並再次就事件道歉。

全球多地麥當勞昨日電腦系統故障，包括香港、台灣、日本、澳洲、英國、泰國及新西蘭等地，其麥當勞App及自助點餐機均暫停服務，部份分店更要暫停營業，有香港分店須用人手寫單與對數。

香港麥當勞昨回覆指，公司電腦系統曾發生故障，當日下午4時起已逐步回復正常。