麥當勞故障｜自助點餐暫停　櫃檯只收現金　職員須人手寫單與對數

香港麥當勞今日（15日）在社交媒體facebook公布，由於電腦系統發生故障，麥當勞App及自助點餐機暫停服務，顧客須到餐廳櫃檯直接點餐。下午近3時，葵芳新都會麥當勞分店現場，職員不時提醒只可到櫃檯點餐及只收現金，據職員表示所有自助點餐機於下午一時左右故障，需人手落單。至於大埔廣福道分店，點餐機亦顯示故障，有經理須人手對數。



葵芳新都會廣場麥當勞視察，現場自助點餐機全部「黑mon」無法使用，收銀機亦一度故障，顧客只能支付現金。據職員表示，故障於下午一時左右發生。

現場所見，有十多名顧客需排隊點餐，其中吳先生認為故障令點餐過程「麻煩啲」，但出餐速度算正常。故障發生約2小時後，下午3時22分左右，麥當勞點餐系統陸續回復正常。市民點餐時可以使用電子支付，但手機應用程式及自助點餐機仍未能點餐。

吳先生認為故障令點餐過程「麻煩啲」，但出餐速度算正常。(吳美松攝)

至於荃灣荃富街麥當勞視察，有職員表示，約下午一時左右麥當勞電腦系統開始出現故障。職員向想點餐的客人提醒，由於系統出現故障，顧客如想點餐只可以現金付款，另外手機應用程式上的優惠券亦不能使用。現場所見，有約10名左右顧客排隊等候點餐，職員以手寫方法計下顧客的餐點。