黃大仙辦美食墟　檔主嘆「世界唔同晒」銷情不樂觀　有攤位停電

黃大仙廣場今日（21 日）起一連五日舉行「繽紛美食墟」，有52個參展商，售賣不同乾貨、食品。有參展商在疫情後首次開檔，坦言「幾年之後唔同晒世界」，有感市道不佳，而且本地人和內地客消費力弱，「買嘢冇之前咁爽手」，對銷情並不樂觀。



美食墟上午時段一度供電不穩，有熟食檔都忙於供電問題，有攤檔估計因插座數量少，各攤檔都駁拖板造成電力問題，亦有攤檔指現場沒有供應自來水，並不方便。



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美食墟以「優質、實惠、健康」為主題，市民可免費入場，現場除了售賣蔘茸海味等乾貨外，亦有台灣食品和內地食品，例如100元3款沙爹烤肉串、40元一份雞包飯、50元一串蜜汁金蠔等，更有本地食品，例如魚蛋、燒賣供市民選購。

本地人和內地客消費力弱「冇咁爽手」

參展商文先生表示，這次是他疫後第一次參展，他認為今年市道差，人流疏落，本地人和內地客消費力弱，「買嘢冇之前咁爽手」，他又表示，疫情前客人的消費力會較好，嘆「幾年之後唔同晒世界」。

攤檔駁拖板一度停電 檔主呻現場無自來水

另一位參展商陳小姐指，今日首日暫時觀望，初步來看都是遊客和長者居多，而她的攤位主要以年輕人為主，早上時間並不太多年輕人，預期夜晚會較多。陳小姐亦指，對是次美食墟展覽並不樂觀，稱香港「經濟差咗」。

上午11時許，現場一度供電不穩，有攤檔狼狽處理供電問題，有檔主表示，每個攤位都有少量插頭，估計各檔都會駁拖板為不同電器供電，電壓過高導致停電，幸在不久就恢復正常，亦有檔主指，檔位所需的飲用水都是自己準備，希望主辦單位可以提供自來水。

有檔主於開檔第一日就因使用拖板導致電壓過高遇上停電問題，需狼狽處理供電問題。(盧翊銘攝)

街坊盼每區搞美食墟 振興經濟

黃大仙街坊鄧小姐指，展覽地方並不大，行一次就已經看完所有攤檔。至於人流方面，鄧小姐認為今日並不算多人，「同啲美食嘉年華嚟比較，呢度唔好預計可以咁樣」，她預計可能周六、日會較多人。鄧小姐認為政府可以多舉辦類似活動，可以振興經濟，亦指「老人家唔方便去旅行都可以出嚟行下買下嘢」。

入場人士蘇先生指，美食墟人流不多，可以行得舒服點。他表示，食品味道都不錯，展覽的貨品都「平出面少少」，他希望每一區都可以舉辦美食墟。