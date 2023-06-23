開心香港｜黃大仙美食墟人流差　多人只看不買　攤檔感失望求保本

「黃大仙繽紛美食墟」開幕第二日（23日），場內共有約60個攤位，售賣各色各樣的產品，包括乾貨海味、懷舊小食、雜貨、自家製糕點等，亦有不少熟食攤檔。有市民經過附近發現有墟市順道前來逛；亦有在美國返港的市民得悉慕名而來，打算購買香港懷舊小食做手信。有海味店商家表示，即使今日人流較多，惟大部份人消費力不高。有熟食檔直言，生意情況不理想，冀最後不用蝕本離場。



今日（23日）是「黃大仙繽紛美食墟」開幕的第二日，場內共有約60個攤位，售賣各色各樣的產品，包括乾貨海味、懷舊小食、自家製糕點等，場內亦有不少熟食攤檔。(盧翊銘攝)

多中老年人入場

黃大仙美食墟由6月22日至26日，一連5日於黃大仙廣場舉行，市民可免費入場。今日是開幕後第二日，早上11時左右的人流未算多，現場多為中老年人士，主要停留於乾貨、雜貨等攤檔。下午1時人流漸多，有更多人光顧熟食攤檔。

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經過附近的許小姐表示，行經見到有墟市，所以前來逛逛。今次是第一次參加美食墟，她與伴侶只購買了一杯飲品。她認為美食墟最吸引之處是售買的產品種類豐富，不同類型的貨品都有涉獵到，又指美食墟「幾有意思，咩都有得買」，並希望政府未來可以舉辦更多相關活動。她表示，今日人流較少，期望氣氛可以更熱鬧。

許小姐因經過附近見到有墟市所以前來逛逛，她認為美食墟最吸引的地方是售買的產品種類豐富，「幾有意思，咩都有得買」。(盧翊銘攝)

有返港市民花費1000元 建議引入八達通收費

在美國返港旅遊的林小姐表示，會在香港逗留一個月，從親戚得悉有關活動，今日與家人一同前來。林小姐手持剛買的糖蔥餅說，主要想買懷舊的香港小食，打算作為手信或送禮。此外，她亦購買了糖果、乾貨及鮑魚等做「戰利品」，預計花費1,000元左右。她指即使環境悶熱，但現場氣氛好，認為「香港人好親切」，又建議攤位可提供八達通收費。

在美國返港旅遊的林小姐表示，因為親戚得悉有關活動而與家人一同前來。林小姐一邊持住剛買的糖蔥餅說，今日主要想買懷舊的香港小食，打算作為手信或送禮。

市民消費保守 以觀望為主 檔主感失望

海味檔店員尹先生指，雖然今日人流較少，生意額則較昨天假期多，因有不少回頭客。他表示，攤檔最暢銷的是自家製的「佛跳牆」，同檔亦有賣乾貨海味、罐頭鮑魚等。惟他指，昨天假期人流較多，但大部份人消費保守，以觀望為主，預期今日下午會有更多人光顧，「希望慢慢會好啲」。他又指，本預計黃大仙區人流會較旺，豈料人流、市民消費力都未如理想，「都有少少失望」。

海味檔店員尹先生指，今日生意額較昨天假期多，惟大部份人的消費力仍然很保守。(盧翊銘攝)

熟食檔檔主批美食墟宣傳不足

另外，有熟食檔檔主陳先生表示，今屆人流差、天氣熱，生意大受打擊，更稱「下年考慮唔參加」。他指今年生意很差，雖然有很多國內遊客，但大多都不會消費，「只係過嚟睇睇，基本都唔幫襯」。他認為，今次美食墟宣傳不足，期望有更多年輕人前來，認為他們消費力會更高。

熟食檔檔主陳先生表示，今屆人流差、天氣熱，生意大受打擊，更稱「下年考慮唔參加」。(盧翊銘攝)

一日生意額只有數千元 昔日至少過萬元

他又指，今年生意額較疫情前參加時跌近7成，「昨天生意額只有幾千元，以往一日最少有過萬」。陳先生表示，今年不期望生意好，只求不用蝕錢，「夠比租，夠比人工就OK」。